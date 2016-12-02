Настоящей головной болью Дональда Трампа является российский ядерный арсенал

Самой важной внешнеполитической задачей, которую придётся решать избранному президенту Дональду Трампу после инаугурации, будет восстановление сотрудничества с Россией, чтобы уменьшить исходящую от ядерного оружия опасность для всего мира. Единственный реальной угрозой для Соединённых Штатов сегодня является ядерная война.

Президент Рональд Рейган и генеральный секретарь Михаил Горбачёв признали эту опасность на Женевской встрече в 1985 году, где они согласились, что «ядерная война, в которой не будет победителей, никогда не должна быть развязана», и пришли к выводу, что ни в коем случае нельзя допустить войны между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Это соглашение легло в основу последующих взаимных шагов, которые остановили гонку вооружений и в удивительно короткие сроки завершили холодную войну. К концу 1991 года Европа была единой, свободной и мирной.

За последние два десятилетия американские и российские лидеры стали упускать из виду признанные Рейганом и Горбачёвым очевидные истины. Целая череда ошибок и эмоциональных реакций нынешнего руководства обеих стран привела к созданию атмосферы враждебности и конфронтации, которая нанесла ущерб двум странам и препятствует сотрудничеству даже тогда, когда их интересы совпадают. Это поставило мир на грань ещё одной бессмысленной гонки ядерных вооружений, когда есть опасность того, что военное соперничество за территории может перерасти в реальную войну, что станет катастрофой мирового масштаба.

Восстановление сотрудничества с Россией по ядерным вопросам будет возможно только тогда, когда удастся преодолеть конфронтационное мышление, которым сегодня пронизаны отношения между Соединёнными Штатами и Россией. На самом деле наиболее фундаментальные интересы обеих стран не противоречат друг другу: будь то попытка избежать гонки ядерных вооружений, борьба с терроризмом, предотвращение последствий глобального потепления, построение взаимовыгодных экономических связей или решение множествам проблем, связанных с неблагополучными государствами, сотрудничество между Соединёнными Штатами и Россией с привлечением Европейского Союза, Китая и Индии имеет важное значение.

Попытка администрации Обамы сделать «перезагрузку» отношений привела к определённым положительным результатам, в частности, к подписанию нового договора по СНВ, но, в конечном счёте, провалилась после развязывания гражданской войны в Сирии и, в первую очередь, в связи с майданной революцией на Украине. Задачей президента Трампа будет наладить совместную работу с президентом Путиным для преодоления разногласий по этим вопросам с тем, чтобы обе страны вместе с Европейским Союзом смогли сосредоточить свои усилия на решении глобальных проблем.

Сотрудничество для решения острых проблем потребует нечто большего, чем «перезагрузка» существующей операционной системы. Сегодня уже нужна другая операционная система. Путь, который проложили Рейган и Горбачев от конфронтации к сотрудничеству, может послужить примером для президентов Трампа и Путина.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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