Америка-Россия: за рамками бинарного «друг-враг»

Во-первых, администрация Дональда Трампа должна провести честный обзор прошлой политики США по отношению к России (в частности, так называемой «перезагрузки») и, отложив предвыборную риторику, оценить свои успехи и неудачи, свои сильные стороны и слабые. Одновременно с этим она должна определить собственные приоритеты и красные линии, и также определиться, где и когда она будет тратить свой политический капитал для продвижения отношений, предлагая компромиссы, и что в ответ потребует от Москвы.

Новая команда национальной безопасности должна также осознать, что нет никакого легкого и незатратного способа иметь дело с Кремлем, где Соединенным Штатам не надо будет предлагать компромиссы по целому ряду вопросов без того, чтобы не взять и на себя бремя тех последствий, которые повлечет за собой сдерживание России. Несмотря на ее весьма реальные слабые стороны, не разумно основывать политику США на ожидании крупного краха возможностей России в ближайшем будущем. Администрация Владимира Путина сохраняет доступ к широкому спектру инструментов, которые могут осложнить политику США или сделать так, чтобы действия США начали обходиться им гораздо дороже, и она уже показала готовность применить такие инструменты, когда посчитала, что российские интересы поставлены под угрозу.

Соединенные Штаты традиционно испытывают трудности в определении какой-либо страны вне бинарного мышления «друг-враг». Следующей администрации придется свыкнуться с необходимостью разграничивать отношения с Россией, если она не хочет, чтобы плюсы в одних областях были омрачены минусами по неминуемым разногласиям. Это потребует понимания того, какие области российско-американских отношений критически важны для интересов США, а где от сотрудничества можно отказаться из-за действий России в других областях. Также надо будет решать трудные вопросы о том, где с Россией следует идти на компромиссы, а где стоять твердо. В целом, все такие предложения как «новая разрядка», или «новое сдерживание», а также более определенные политические шаги, вроде установления бесполетной зоны над Сирией или постоянный нейтральный статус Украины, все они несут в себе значительные расходы и риски.

Процесс обзора только тогда может быть успешным, когда новая команда будет готова пойти на контакт, основываясь на оценке ценностей и интересов США, трезвой оценки российских сильных и слабых сторон, а также понимания того, где Москва может быть готова показать гибкость а где Кремль будет стоять твердо. Это потребует понимания как того, чем Америка готова расплатиться так и пределов того, что она может требовать от России.

Николас Гвоздев, пишущий редактор в National Interest, старший научный сотрудник в научно-исследовательском институте по изучению вопросов внешней политики в Пенсильвании, США

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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