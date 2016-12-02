Дональд Трамп должен предложить России оливковую ветвь, действуя в рамках искусства возможного

Нынешняя враждебность и недоверие в отношениях между США и Россией вряд ли являются подходящим условием для пересмотра двусторонних отношений, но такое ужасающее положение вещей делает необходимым для будущего американского президента выработать новую стратегию. Стратегическая стабильность, долгое время безапелляционно принимавшаяся как само собой разумеющаяся, разваливается на глазах, в то время как общая направленность военного взаимодействия с Россией обусловливает скатывание к кризису.

Следующая администрация должна понимать, что при отсутствии корректировки курса в ближайшие годы отношения между двумя странами будут определяться крайне негативной повесткой, главным образом, устанавливаемой Москвой в ущерб интересам США и безопасности их союзников.

Главным приоритетом должно стать прекращение дальнейшего ухудшения отношений, восстановление военных контактов с целью недопущения провокационных действий, демонстрации силы ответного характера по принципу «око за око», оскорбительного поведения и ненужного риска. Первые шаги в духе доброй воли могут быть предприняты в виде минимально приемлемого сотрудничества в Сирии, где Россия является хозяином положения и, в конечном итоге, может внести существенный вклад в кампании США по борьбе с ИГ. Россия может принести пользу или стать помехой для интересов США в Северной Корее, Афганистане, Иране и, возможно, даже в Китае в зависимости от выбранной следующим президентом политики.

Однако, надо понимать, что налаживание отношений с Россией невозможно без решения двух дестабилизирующих проблем — Украины и санкций. Соединённые Штаты не могут допустить конфронтации с Россией в сфере своим главных интересов, стремясь при этом к сотрудничество в других отдельных вопросах.

При отсутствии доверия, для возвращения которого могут потребоваться десятилетия, любые договоренности с Россией, в конечном счёте, рухнут под тяжестью этих неразрешенных политических противоречий. Санкции являются не только вредными, но, как это видно, ведут в никуда, обеспечивая трансатлантическое единство, но не оказывая никакого побудительного влияния на Россию. Катастрофический успех в виде коллапса российской экономики вряд ли в интересах США. Тлеющий конфликт на Украине является как причиной, так и следствием нынешнего сопротивления со стороны России международному порядку, лежащему в основе доминирования США в международных делах. Соединённые Штаты не могут рассчитывать на сохранение своих позиций на вершине этого мирового порядка, а также на расширение сети союзников при нерешённых проблемах в Европе и тонко завуалированном экспансионизме со стороны гораздо более мощных держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Следующий президент должен предложить концепцию, которая позволит России вернуться в международную систему, восстановить стабильность в системе европейской безопасности и создать механизм взаимодействия с Москвой, которое внесёт свой вклад в обеспечение интересов США в других сферах. Для того, чтобы рассчитывать на долгосрочную перспективу, это надо делать без ущерба фундаментальным американским ценностям, например, без признания аннексии Крыма. Любой новый подход окажется под ударом непредвиденных обстоятельств и может стать жертвой саботажа со стороны сопротивляющегося политического истеблишмента, который, как правило, склонен видеть в России малозначительного или алчного стратегического противника.

Смена курса будет результатом постепенных, но целенаправленных шагов, а не попытки заключить великую сделку. Она начинается с ожесточённого спора с политическими элитами внутри страны по поводу предложения Кремлю оливковой ветви как попытки действовать в рамках искусства возможного, в то же время демонстрируя решимость преодолеть затянувшуюся конфронтацию и сдерживать агрессию против союзников.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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