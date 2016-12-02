Появились признаки потепления в отношениях Норвегии и Финляндии с Россией

Норвегия и Финляндия впервые после присоединения Крыма начали возрождать экономические и торговые связи с Россией, что стало свидетельством потепления в отношениях.

На этой неделе три норвежских министра встретились со своими российским коллегами — впервые в таком составе за более чем двухлетний период — и решили обмениваться сейсмическими данными, важными для поиска арктической нефти и газа в районах вблизи общей границы.

Финско-российская торговая комиссия под председательством российского вице-премьера и финского министра торговли также провела на прошлой неделе заседание — впервые с 2013 года. И Норвегия, и Финляндия заморозили все контакты с Россией после присоединения Крыма весной 2014 года.

Правительства Норвегии и Финляндии настаивают, что восстановление связей не повлияло на европейское единство в отношении санкций против России, в частности, в сфере энергетики, но некоторые эксперты не согласны с этим.

«У нас общая граница с Россией протяжённостью 1 тысяча 300 км, поэтому существует много вопросов, которые приходится решать время от времени. Но в наших интересах, чтобы Запад сохранил единство в отношении нарушений международного права. Эти две вещи не противоречат друг другу», — сказал министр торговли Финляндии Кай Мюккянен в интервью The Financial Times.

В свою очередь министр торговли Норвегии Моника Маеланд сказала: «Мы хотим хороших добрососедских отношений с Россией, особенно на севере, где у нас есть общие границы и общие интересы».

Оба министра заявили, что на встречах не обсуждались санкции ЕС в отношении России. Но, по словам эксперта по России Индры Оверланд из Норвежского института международных отношений, «мини-оттепель» сигнализирует об изменениях в отношениях к России по мере того, как произошедшие на Украине события отходят в сторону.

«Это очевидное начало пробуксовки санкций. Оно довольно многообещающее. Это не влияет на санкции, но желание их продолжать улетучивается», — добавила Оверланд.

Финляндия, которая в отличие от Норвегии не входит в блок НАТО, является одной из стран ЕС, сохранивших тесные связи с Россией. Регулярно проводятся ежегодные встречи президентов и министров иностранных дел двух стран.

На следующей неделе премьер-министр Финляндии Юха Сипила встретится со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Россия по-прежнему остаётся пятым по величине экспортным направлением Финляндии, несмотря на санкции, и Мюккянен подчеркнул, что «важной задачей является поддержка работы финских компаний в России». Однако, он добавил, что бомбардировки Россией Алеппо усилили негативные отношения в ЕС и Финляндии к Москве.

Он также предостерёг от излишнего обсуждения возобновления работы торговой комиссии. «В этом нет ничего особенного, и я бы не стал переоценивать значение этого события», — сказал Мюккянен.

Финские и норвежские министры согласились на продолжение подобных встреч. Маеланд должна посетить Москву в апреле 2017 года, в то время как финско-российская комиссия будет созвана в следующем году.

В рамках визита министра природных ресурсов России Сергея Донского в Осло на этой неделе обе страны договорились о продолжении переговоров о том, как распределять нефтегазовые месторождения, которые могут быть открыты в будущем вблизи общей границы, а также решили обмениваться сейсмическими данными по Баренцеву морю.

«Бизнес толкает нас вести политический диалог с Москвой», — добавил норвежский высокопоставленный чиновник.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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