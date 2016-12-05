Изменение политического климата в мире позволит России вновь утвердиться на бывшем советском пространстве

Многие из последних неудач России восходят к 2014 году. В феврале того года протесты евромайдана на Украине вылились в восстание и свержение президента Виктора Януковича.

В следующем месяце Крым провозгласил свою независимость от Украины, Москва присоединила к себе этот регион и обеспечила поддержку сепаратистскому восстанию в восточной части Украины.

В ответ Европейский союз и США ввели санкции в отношении России. Несколько месяцев спустя, глобальные цены на нефть начали резкое снижение и к концу года сократились почти наполовину.

Сочетание низких цен на нефть и санкций ввергли Россию в экономический спад рассорив с Западом. В то же время такие страны как Украина, Молдова и Грузия стремились укреплять свои связи с Европейским союзом и НАТО. Всего за год украинский конфликт и спад цен на нефть обратили вспять успехи, которых Москва достигла за последнее десятилетие в восстановлении своего влияния на бывшей советской периферии.

Однако сейчас судьба России может измениться. Страны бывшего Советского Союза отметили сдвиги, происходящие в Европе и США, и в результате скорее всего переоценят свои позиции в отношении Запада.

В Молдове президентские выборы 13 ноября позволили придти к власти пророссийскому лидеру, что продемонстрировало спад интереса этой страны к Западу.

Грузия также начала смягчать некоторые аспекты своей позиции по отколовшимся территориям Абхазии и Южной Осетии, и что более важно, в свете своих собственных парламентских выборов в октябре Грузия в предстоящем году также возможно увеличит свои экономические связи с Москвой.

Хотя Украина полагается на экономическую и политическую поддержку с Запада — наряду с гарантиями о продолжении давления на Москву посредством санкций — правительство в Киеве не уверено, что эта поддержка будет продолжаться. В отличие от Молдовы Украина вряд ли изберет пророссийского лидера, учитывая затянувшийся конфликт на Восточной Украине.

Однако изменение политических условий в Европе и США может заставить украинское правительство умерить свою позицию в отношении Минских соглашений и выбрать более примирительный подход к переговорам с Россией по Восточной Украине.

Тем временем Киев может попытаться удвоить свою военную интеграцию с Польшей и балтийскими странами в случае если члены НАТО, в частности, Соединенные Штаты, сократят свое присутствие в Центральной и Восточной Европе.

Бывшие советские страны, которые уже давно в ладах с Россией, в свете происходящих политических изменений также критически переоценят свои связи с Москвой и Западом. Несмотря на давний военный союз с Россией, за прошедший год Беларусь медленно, но уверенно начала теплеть к Западу, процесс, который теперь может быть остановлен или пойти вспять.

Армения напротив ставит под вопрос свою неизменную лояльность России в свете вновь вспыхнувшей в апреле борьбы с Азербайджаном за оспариваемый Нагорно-Карабахский регион. Вражда разгорелась с новой силой возможно потому, что Россия в это время была отвлечена конфликтами на Украине и в Сирии.

Даже страны, которые остались более или менее нейтральны в противостоянии между Западом и Россией, могут скорректировать свою позицию. Россия недавно провела переговоры, направленные на укрепление военного сотрудничества с Узбекистаном и Азербайджаном — двумя бывшими советскими государствами, которые все чаще смотрят в сторону расширения своих отношений с Москвой в таких областях как закупка вооружений и тренинги.

Москва может также получить возможность активизировать интеграцию таких своих инициатив, как Евразийский экономический союз или Организация договора коллективной безопасности, поскольку растущие политические неурядицы в Европе скорее всего окажут влияние на степень внимания Евросоюза к своей программе Восточного партнерства.

В течение следующего года, по мере обоснования в Белом доме новой администрации и увеличения разногласий в Евросоюзе, Россия может получить возможность восстановить влияние в приграничных с ней странах.

Но ее возвращение в бывший Советский Союз не сравнится с тем, какой имел место в конце 2000-х годов, когда экономика России процветала, а ее политическая система была свободной от потрясений.

Даже если Запад ослаблит санкции против Москвы в 2017 году, то США и НАТО все равно едва ли откажутся от своих союзников по периферии России. Тем не менее, политические преобразования, происходящие в Европе и Соединенных Штатах могут дать Москве больше возможностей восстановить свою репутацию по всей Евразии.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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