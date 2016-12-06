После всего 25 лет триумф Запада закончился

Двадцать пять лет назад — в декабре 1991-го, коммунизм умер, холодная война закончилась, и Советский Союз прекратил существование. Это был крупнейший распад империи в современной истории, и ни единого выстрела не было произведено.

Это был новый рассвет, знаменовавший окончательное торжество либеральной демократической идеи. Он обещал эру доминирования Запада с последней оставшейся в мире сверхдержавой во главе — Америкой.

И так было в течение десяти лет, пока сообщество демократий росло, распространяясь сначала на Восточную Европу, а затем на бывшие советские республики. США настолько доминировали, что когда 31 декабря 1999 года отдали один из самых ценных геостратегических активов — Панамский канал, то никто этого даже не заметил.

Эта эпоха закончилась. Автократии вернулись и растут, демократия заняла оборону, США отступают. Взгляните на Алеппо — поддерживаемое Западом сопротивление местному тирану, которого поддерживают восстановившаяся Россия, Иран и целый ворох шиитских военизированных формирований — на грани поражения. Россия бросает бомбы, а Америка выпускает заявления.

Что может быть лучше символ конца этого кружащего голову либерально-демократического исторического момента. Запад разворачивается внутрь себя и идет домой, оставив поле для роста авторитарных игроков — России, Китая и Ирана. Во Франции в кандидаты на пост президента от консервативной партии был выдвинут известный консерватор, сторонник народности и мягкий в отношении Путина кандидат. Так же как и ряд восточноевропейских демократий — Венгрия, Болгария и даже Польша — сами демонстрирующие авторитарные замашки.

И хотя Европа гласно продолжает отстаивать санкции против России, широко рекламировавшаяся президентом Обамой «изоляция» России бесславно рассыпалась, а наш госсекретарь теперь слезно просит Россию о пощаде Сирии.

Евросоюз, являясь крупнейшим демократическим клубом на планете, сам вскоре может развалиться, поскольку движения за выход из ЕС после выхода оттуда Британии продолжают распространяться по континенту.

Отступление Запада началось при Обаме, который отказался от дальнейшего продвижения, уйдя из Ирака, предложив примирительную «перезагрузку» с Россией и успокоившись в отношении Ирана. В 2009 году он отказался даже от риторической поддержки народного восстания против правления аятолл.

Ближе к завершению холодной войны Джин Киркпатрик, являвший собой квинтэссенцию неоконсерватизма, утверждал, что теперь «мы становимся нормальной страной в нормальное время». Пришло время скинуть бремя обеспечения мирового порядка в 20 веке, проявляя сверхчеловеческие напряжения ради универсальных ценностей. Двух поколений войны с фашизмом и коммунизмом было вполне достаточно. Неужели мы не заслужили выхода на пенсию?

Тогда я утверждал, что, конечно заслужили, но жестокая история не позволит нам ей насладиться. Представьте себе мир из фэнтези, где стабильность сохраняется сама по себе без Соединенных Штатов. Такого просто не бывает. Мы навлекли на себя не успокоение но хаос.

Четверть века спустя мы стоим перед лицом тех же искушений, но на этот раз при более сложных обстоятельствах. В бой вступил всемирный джихадизм и теперь у нас нет подобного доминирования, каковое мы переживали против наших обычных соперников во время нашего отпуска 90-х из истории.

Мы можем выбрать успокоение, но его мы не получим.

Колумнист Washington Post Чарльз Краутхаммер

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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