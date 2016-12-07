Казахстан — важное звено американской безопасности между Россией и Китаем

Без сомнения, новая администрация Дональда Трампа будет переосмысливать политику внешней безопасности США. Трудно недооценивать революционное значение избрания Трампа для роли Америки во всём мире. Одним из главных приоритетов для США в ближайшие четыре года будет борьба с религиозным экстремизмом. Очевидно, что главным театром этой борьбы будет Ближний Восток. Тем не менее, также будет переосмыслена политика в отношении Афганистана и Центральной Азии. Этот ключевой регион между Россией, Китаем и Ираном находится на стыке проблем в области безопасности, включая терроризм и радикализм.

Достаточно взглянуть на карту: Казахстан находится на пересечении политических и экономических интересов не только Вашингтона, но и Москвы, Пекина и Тегерана. Следующий американский президент собирается сформулировать новое видение безопасности США, но суть проблемы проста: решающее геостратегическое положение Казахстана требует пристального американского внимания.

Администрация Трампа должна сосредоточиться на новых двусторонних программах безопасности с Казахстаном. Во-первых, США следует изменить структуру формата С5 + 1. Американский проект C5 + 1, которому всего лишь один год, это платформа, объединяющая Соединённые Штаты и пять стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Участники программы уже дважды проводили свои встречи в таком формате.

Президент США Барак Обама ни разу не посетил Центральную Азию за восемь лет своего президентства. Новый президент Трамп должен исправить этот стратегический просчёт: когда он в качестве президента будет совершать поездки в Китай и Россию, он должен делать остановку в Центральной Азии.

Американским чиновникам следует расширить дипломатическое сотрудничество с Казахстаном, который играет основополагающую роль в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Однако, наиболее ценным является способность Астаны работать со всеми крупными державами и международными организациями, в том числе ООН, где Казахстан должен стать непостоянным членом Совета Безопасности в январе 2017 года.

На международной арене Казахстан под руководством президента Нурсултана Назарбаева уже возглавлял Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в 2010 году, а также Организацию исламского сотрудничества в 2011 году. Не стоит забывать, что Назарбаев продвигает свою собственную концепцию безопасности с помощью международного форума Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), являющегося перспективным механизмом для сближения стран.

В экономическом плане международное внимание надо сосредоточить на находящемся под эгидой Китая историческом проекте «Один пояс — одна дорога». Это программа возрождения легендарного Шёлкового пути предусматривает реализацию множества масштабных инфраструктурных проектов, где новые порты, трубопроводы и магистрали создадут новые маршруты каналов поставок по всей Центральной Азии, связывая Китай и Европу.

В целом, за счёт партнёрства и сотрудничества, а не попытки изоляции за двумя океанами, США могут укрепить свою безопасность и безопасность друзей и союзников, а также справиться с ИГИЛ и другими радикальными угрозами. Именно через совместную борьбу с терроризмом США могут и должны наладить сотрудничество с Россией в позитивном ключе.

Администрация Трампа должна признать Казахстан связующим звеном в Евразии, в качестве перекрёстка, где можно выстраивать как стратегические, так и деловые отношения в интересах Америки.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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