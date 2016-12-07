Казахстан — важное звено американской безопасности между Россией и Китаем

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Без сомнения, новая администрация Дональда Трампа будет переосмысливать политику внешней безопасности США. Трудно недооценивать революционное значение избрания Трампа для роли Америки во всём мире. Одним из главных приоритетов для США в ближайшие четыре года будет борьба с религиозным экстремизмом. Очевидно, что главным театром этой борьбы будет Ближний Восток. Тем не менее, также будет переосмыслена политика в отношении Афганистана и Центральной Азии. Этот ключевой регион между Россией, Китаем и Ираном находится на стыке проблем в области безопасности, включая терроризм и радикализм.

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Достаточно взглянуть на карту: Казахстан находится на пересечении политических и экономических интересов не только Вашингтона, но и Москвы, Пекина и Тегерана. Следующий американский президент собирается сформулировать новое видение безопасности США, но суть проблемы проста: решающее геостратегическое положение Казахстана требует пристального американского внимания.

Администрация Трампа должна сосредоточиться на новых двусторонних программах безопасности с Казахстаном. Во-первых, США следует изменить структуру формата С5 + 1. Американский проект C5 + 1, которому всего лишь один год, это платформа, объединяющая Соединённые Штаты и пять стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Участники программы уже дважды проводили свои встречи в таком формате.

Президент США Барак Обама ни разу не посетил Центральную Азию за восемь лет своего президентства. Новый президент Трамп должен исправить этот стратегический просчёт: когда он в качестве президента будет совершать поездки в Китай и Россию, он должен делать остановку в Центральной Азии.

Американским чиновникам следует расширить дипломатическое сотрудничество с Казахстаном, который играет основополагающую роль в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Однако, наиболее ценным является способность Астаны работать со всеми крупными державами и международными организациями, в том числе ООН, где Казахстан должен стать непостоянным членом Совета Безопасности в январе 2017 года.

На международной арене Казахстан под руководством президента Нурсултана Назарбаева уже возглавлял Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в 2010 году, а также Организацию исламского сотрудничества в 2011 году. Не стоит забывать, что Назарбаев продвигает свою собственную концепцию безопасности с помощью международного форума Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), являющегося перспективным механизмом для сближения стран.

В экономическом плане международное внимание надо сосредоточить на находящемся под эгидой Китая историческом проекте «Один пояс — одна дорога». Это программа возрождения легендарного Шёлкового пути предусматривает реализацию множества масштабных инфраструктурных проектов, где новые порты, трубопроводы и магистрали создадут новые маршруты каналов поставок по всей Центральной Азии, связывая Китай и Европу.

В целом, за счёт партнёрства и сотрудничества, а не попытки изоляции за двумя океанами, США могут укрепить свою безопасность и безопасность друзей и союзников, а также справиться с ИГИЛ и другими радикальными угрозами. Именно через совместную борьбу с терроризмом США могут и должны наладить сотрудничество с Россией в позитивном ключе.

Администрация  Трампа должна признать Казахстан связующим звеном в Евразии, в качестве перекрёстка, где можно выстраивать как стратегические, так и деловые отношения в интересах Америки.


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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