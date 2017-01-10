Ещё один европейский «Гитлер» убил более 10 миллионов человек — но Запад просто стёр его имя из истории

Большинство людей не имеет ни малейшего представления о том, кто изображён на фото ниже, хотя его следует знать. Этот человек должен вызывать такое же отвращение, как Муссолини, Мао, Сталин или Гитлер, так как он совершил геноцид в отношении африканцев, в результате чего в Конго погибло более 10 миллионов человек.

Это бельгийский король Леопольд II.

О нём никогда не рассказывали в школе и, скорее всего, почти ничего не писали средства массовой информации. Это связано с тем, что он не вписывается в общепринятое историческое изложение угнетения народов (которое включает такие вещи, как рабство в США и Холокост).

Король Леопольд II является частью неоконченной истории колониализма, империализма, рабства и геноцида в Африке, которая вступает в противоречие с общепринятыми взглядами общества, закладываемыми сегодня западной системой школьного образования. Он не вписывается в школьные учебные программы, где, как это ни парадоксально, принято с осуждением относиться к откровенно расистским заявлениям. Однако, считается вполне нормальным умалчивать о геноциде со стороны европейского монарха, погубившего более 10 миллионов конголезцев.

Король Бельгии Леопольд II правил своей обширной империей, проявляя такую жестокость, которая сравнима — и даже превосходит — преступления, совершённые самыми ужасными диктаторами 20-го века.

Когда Леопольд II взошел на престол в 1865 году, он старался в правлении страной проявлять больше мягкости, которую требовали от своего короля бельгийцы после демократизации общества в результате многочисленных революций и реформ. Но ему были присущи большие амбиции построить колониальную империю с заморскими владениями и убеждённость в том, как и у большинства государственных деятелей своего времени, что величие нации напрямую зависит от ресурсов, выкачиваемых из этих колоний.

Он скрывал свои сделки за маской «благотворительности» и «научных» подходов под знаменем Международного африканского общества и использовал рабский труд для добычи конголезских полезных ископаемых и оказания различных услуг. Его правление ознаменовалось появлением трудовых лагерей, истязаниями, пытками, казнями и созданием его собственной частной армии.

Империя называлась Свободным государством Конго, а Леопольд II считался его неоспоримым хозяином-рабовладельцем. В течение почти 30 лет Конго не являлось в привычном смысле колонией европейского государства, а управлялось Леопольдом II как его собственность в целях личного обогащения.

Самый большая в мире плантация, превышавшая по размерам в 76 раз территорию Бельгии, обладала богатейшими природными и сельскохозяйственными ресурсами и потеряла почти половину своего населения ко времени первой переписи в 1924 году, насчитавшей там всего 10 миллионов человек.

Интересно, что когда в американских школах рассказывают об Африке, обычно можно услышать о представленном в карикатурном виде Египте, эпидемии СПИДа, поверхностном обзоре последствий работорговли, а если кому-то повезло ходить в хорошую школу, возможно, кое-что об апартеиде в Южной Африке. Можно также увидеть в рекламных роликах множество кадров с голодающими детьми, сюжеты о сафари в программах о животных, а также в различных фильмах картинки бескрайних саванн и пустынь.

При этом никто не рассказывает о Великой африканской войне или Царстве террора Леопольда во время конголезского геноцида. Леопольд II по существу превратил Конго в свою личную частично плантацию, частично концлагерь, частично христианскую миссию, и при этом истории не стали доступны уроки его тиранического правления.

Как видно, человек убил десять миллионов африканцев — но его не называют «Гитлером», его имя не стало олицетворением зла, его фотография не вызывает страха, ненависти и горя — и совершённые им преступления спрятаны под ковром истории, окружая полным безмолвием все жертвы колониализма/империализма.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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