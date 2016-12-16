Насколько неоднозначны достижения России в её развороте к Азии

Администрация Обамы объявила в 2011 году о развороте Соединённых Штатов в сторону Азии. Но бывший соперник американцев в холодной войны обратил своё внимание на этот регион на год раньше, когда президент России Владимир Путин заявил, Россия «разворачивается на Восток» и наращивает сотрудничество с Азией.

Шесть лет спустя результаты азиатской миссии России видятся не столь однозначными.

Её торговля со странами АСЕАН выросла незначительно с 1,4 процента в 2013 году до 2,5 процентов в прошлом году, оставаясь по-прежнему незначительной по сравнению со странами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Но при этом ведущие СМИ мало освещают ряд положительных моментов в таких перспективных областях, как сельское хозяйство и туризм, было заявлено на конференции по вопросам развития отношений между странами Азии и Россией, где присутствовали полсотни учёных и специалистов.

Российская торговля быстрее развивается с отдельными странами, например, с Индонезией, поднявшись на 20 процентов в этом году, в то время как торговля с Вьетнамом возросла всего на 5 процентов.

По словам финансового директора российского конгломерата Группа «Сумма» Константина Кузовкова, это является свидетельством углубления отношений между Азией и Россией, которая заинтересована в укреплении связей с регионом.

Выступая перед слушателями Школы публичной политики имени Ли Куан Ю (LKYSPP) он сказал, что Россия даёт азиатским компаниям три ключевых вещи, основной из которых является физическое пространство, необходимое для развития таких отраслей, как сельское хозяйство.

Её географическое положение, открытие Северного морского пути и проект строительства высокоскоростной железной дороги между Москвой и Пекином также будут способствовать укреплению логистических связей в будущем, сказал он.

Кузовков добавил, что в Сибири и на Дальнем Востоке для азиатских строительных компаний открываются возможности участвовать в крупномасштабных инфраструктурных проектах.

Во многом проблема заключается в менталитете некоторых российских бизнесменов, которые до сих пор, размышляя о расширении бизнеса, устремляют свой взор в сторону Европы и США.

По словам доктора Лин Юсин из LKYSPP, нынешний разворот в сторону Азии не является первым для России. Подобное было после Крымской войны в 1853-1856 годах, когда Россия оказалась в изоляции от Запада. Но тогда санкции были отменены спустя короткое время, и Россия быстро переориентировались на Запад.

«Азиатский разворот России начал терять динамику, и это подорвало развитие российского Дальнего Востока и Сибири», — сказала она.

«Если заглянуть вперёд, то может возникнуть аналогичная ситуация, когда нынешний режим санкций будет ослаблен, и всё вернётся на круги своя — к ориентированной на Запад парадигме взаимодействия».

К счастью, сегодняшние изменения носят гораздо более глубокий и устойчивый характер, сказал директор программ Валдайского клуба доктор Тимофей Бордачёв в кулуарах конференции.

«В настоящее время в России есть общее понимание, что нельзя быть влиятельной мировой державой в 21-м веке без присутствия на Востоке и в Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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