Американское глобальное геополитическое лидерство в контексте треугольника держав США-Китай-Россия

Россия и Китай как два основных авторитарных государства в мире, обдумывая многополюсную конфигурацию мировой власти больше подходящую для их интересов, представляют собой серьезную проблему для американского мирового господства и либеральных устоев Запада. Владимир Путин и Си Цзиньпин наслаждаются преимуществами близкого сотрудничества и вместе представляют собой мощное националистическое руководство, полное решимости внушить уважение на мировой арене. Россия по-прежнему сохраняет ядерный паритет с Соединенными Штатами, а Китай опережает Америку, занимая господствующую позицию в мировой экономике. Россия и Китай оказывают ощутимое влияние как постоянные члены Совета безопасности ООН и разделяют между собой точку зрения по некоторым значимым международным проблемам, что противоречит основным предпочтениям и интересам западных демократических государств. Москва уже выступала против США и его союзников в Грузии в 2008, и вновь сделала это вскоре после аннексии Крыма и вмешательства в события в Восточной Украине. Россия продемонстрировала возможность продолжения планов с применением вооруженных сил за пределами своих непосредственных владений с развертыванием в Сирии, не соглашаясь с настойчивым требованием Запада подчиниться устранению режима Башара аль-Асада. Си Цзиньпин стал еще требовательнее в утверждении территориальных амбиций Китая в Южно-Китайском море. Москва и Пекин оценили потенциал российско-китайского партнерства в противовес Соединенным Штатам в вопросах как глобального, так и местного масштаба. До сих пор Россия и Китай называют свои отношения всесторонним «стратегическим партнерством», отрицая при этом свое союзничество.

Не следует забывать, что одной из первых инициативных идей пришедшей к власти администрации Обамы была «перезагрузка», нацеленная на восстановление отношений с Россией после накала из-за русско-грузинского конфликта. Эры правления Путина-Буша и Ельцина-Клинтона одинаково начинались с заявлений о «партнерстве», пока реальность не показала столкновение стратегических интересов, влекущее еще более обескураживающие прогнозы потенциала для сотрудничества. Суть в том, что российско-американское сотрудничество в основных вопросах безопасности (рост вооружения, борьба с терроризмом и экстремизмом и т. п.) является несомненно важным для обеих держав и для мира в целом. Если намерения укрепления российско-американских отношений со стороны обеих «непоколебимых твердынь» осуществятся, так или иначе сохраняется хотя бы какая-то вероятность достижения вожделенной цели возвращения к конструктивному курсу, потому что, не подлежит сомнению, что американский и российский лидеры столкнутся со значительным сопротивлением и дома, и извне.

В первую очередь администрация Трампа должна вновь подтвердить свои обязательства перед союзниками в Европе и Азии, но несомненную важность имеет также и установление конструктивного сотрудничества с Россией и Китаем. Расчетливость и гибкость Трампа могли бы обеспечить некоторые преимущества в заключении соглашений с этими крупнейшими мировыми державами. Возвращение к «трехсторонней дипломатии» Генри Киссинджера, в прошлом оказавшейся весьма эффективной в управлении отношениями Соединенных Штатов с Китаем и бывшим Советским Союзом, могло бы обеспечить оптимальные условия. Для США стало бы непоправимой ошибкой позволить России и Китаю сблизиться. И в Москве, и в Пекине высоко оценивают важность отношений с Соединенными Штатами и признают необходимость сотрудничества для обеспечения и продвижения планов в вопросах безопасности и экономического развития.

Для начала администрация Трампа могла бы взять на себя обязательства по управлению развертыванием новой трехсторонней стратегической инициативы между США, Россией и Китаем, означающей признание значимости этих трех стран в вопросах мировой безопасности. При этом необходимо акцентировать внимание на неоспоримых преимуществах для всех трех держав в возможности сравнения и анализа их различий их интересов во избежание недопонимания или просчетов, которые легко могут возникнуть в основных спорных вопросах, включающих задачи в Южно-Китайском море, Восточной Европе, на Ближнем Востоке или где-либо еще.

США и Китаю могло бы принести выгоду стремление со стороны России к большей ответственности в вопросах безопасности Азии. Российско-китайское сотрудничество в координировании проекта «Один пояс и один путь» укрепило бы Евразийский экономический союз, особенно после кризиса в Украине. Американское внешнеполитическое сообщество и негосударственный сектор вместе с Россией и Китаем должны участвовать в формировании панорамы будущей обстановки в Евразии, вместо того, чтобы наблюдать исключительно за российско-китайскими отношениями, потенциально способными на долгое время существенно изменить мировое геополитическое равновесие.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (Голосов нет)

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