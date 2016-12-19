Разочаровываясь в капитализме, Европа разворачивается к России

В этот день в следующем году Соединенные Штаты и, вероятно, Франция, две страны, входящие в список величайших демократий мира, будут возглавляться «поклонниками» российского президента Владимира Путина. Они присоединятся к Венгрии, Чешской республике, Словакии, а также Болгарии и Молдове: восточно-европейским странам, где были избраны лидеры, выступающие за более тесные связи с Москвой, всего лишь четверть века спустя после освобождения от советского господства. В остальных бастионах либерализма, таких как Германия, Италия и Нидерланды, ведущие оппозиционные движения выступают за снятие антироссийских санкций. Что же стоит за этой явной волной русофилии, распространившейся по большей части мира?

Вот три основных фактора, которые создали условия для повторного выхода России из международной изоляции: растущее недоверие к либеральным элитам, усиливающееся влияние интернета и разочарование общества в связи с неэффективностью и несправедливостью демократической политики. Те же факторы, которые привели Путина к власти в России на рубеже веков, сегодня становятся все более заметными на Западе.

Путин пришел к власти на волне возмущения неравенством, хаосом и упадком посткоммунизма. Он предложил снова сделать Россию великой державой: восстановить международный авторитет страны, разгромить терроризм в Чечне и вступить в эпоху экономической справедливости, расправившись с ненавистными олигархами. Во многом это был ретроспективный план, направленный в прошлое. Но, получив столь мало выгод от свободы в предыдущее десятилетие, значительная часть населения страны рассматривала авторитаризм Путина как не слишком большую цену за возрождение страны.

Несмотря на различные масштабы, параллели с сегодняшними западными демократиями просто поразительны. Как и их российские «коллеги», синие воротнички Америки борются с деиндустриализацией, снижением заработной платы и падением ожидаемой продолжительности жизни по сравнению с их более богатыми и более образованными соотечественниками. Бывшие бастионы индустрии теперь превратились в ржавчину в буквальном смысле слова.

В наибольшей степени с потерей надежды на будущее сталкивается сегодня средний класс Америки. Страна ощущает себя под угрозой со стороны иммигрантов и проникновения терроризма, и, судя по всему, утратила свою способность контролировать события за рубежом. Эта тревога средней Америки встречает насмешки самодовольной и самоуверенной элиты, для которой жизнь сегодня хороша как никогда прежде, из-за беспрецедентного расцвета либеральных свобод, как правило сформулированных на языке прав меньшинств.

Во Франции экономические проблемы усугубляются многочисленными террористическими актами и разрушением традиционного образа жизни. Общее недомогание и разочарование выбили умеренного кандидата Алена Жюппе из праймериз Республиканской партии, и привели к победе представителя ультраправых Франсуа Фийона, однажды обратившегося к Путину «мой дорогой Владимир». Наиболее серьезным конкурентом Фийона на выборах в апреле будет Марин Ле Пен, еще больший русофил, что практически гарантирует восточный поворот страны вне зависимости от того, кто их них выйдет победителем.

В Италии отставка премьер-министра Ренци после конституционного референдума вдохновила основной оппозиционный блок, движение «Пять звезд». Его популистский лидер, бывший комик Беппе Грилло, как многие считают, весьма расположен к Москве. Это справедливо и по отношению к Германским ультраправым, представленным анти-иммигрантской партией AfD, Альтернатива для Германии, чьи недавние достижения на выборах угрожают доминированию центристского правительства Ангелы Меркель.

Как и после крушения коммунизма в России, все большее число людей на Западе сталкиваются с отрицательными сторонами либерального порядка. По мере того как расширяется успех анти-иммигрантских партий, боль от свободы перемещения рабочей силы и капитала приходится на средних граждан, в то время как все выгоды достаются сокращающейся элите. Все в большей степени проявляет себя раскол между людьми достаточно находчивыми, образованными и обладающими связями, позволяющими получать выгоды от «открытого мира», и остальными, кто оказался отброшен на обочину.

По сравнению с ограниченным в маневре Западом, Россия может действовать с гораздо большей решительностью. Не имея демократических ограничений, она оказалась в состоянии провернуть хирургически чистую аннексию части Украины и переломить ход событий в Сирии.

Беззастенчивая внешняя политика Кремля в стиле 19 века переживает возрождение, от Вашингтона до Парижа и Манилы. Наряду с Трампом, и Фийон и новоизбранный президент Манилы Родриго Дутерте, еще один поклонник Путина, высказались за независимую внешнюю политику, ставящую национальные интересы превыше таких соображений как общие ценности. Отчасти это отражает негативную реакцию в отношении предыдущих доктрин гуманитарного вмешательства и распространения демократии, которые в глазах многих превратились в синоним войны в Ираке и международного хаоса.

Уставшие от экономической, внутриполитической и внешнеполитической трясины, оставленных последовательными волнами либеральных технократов, западные избиратели все больше напоминают россиян в начале 2000-х годов. Предостережения истеблишмента об опасностях отказа от несовершенной и запутанной либеральной демократии во имя (воображаемого) возвращения былого величия, не проникают в уши людей, давно оглушенных экономическим и духовным упадком.

Либеральный истеблишмент прав по поводу достоинств терпимости и разнообразия, опасностей популистского национализма, а также того факта, что ценить свободу как правило начинают только тогда, когда сталкиваются с ее отсутствием. Однако, реальность такова, что людям просто нечего терять. Их рабочие места, достоинство, а вместе с ними и возможность пользоваться свободами, которые они теоретически имеют, уже в прошлом.

Увы, эти либеральные голоса говорят правду в тот самый момент, когда они уже утратили свой моральный авторитет. Москва не теряя времени, двинулась в образовавшуюся трещину и ее популистский марш сегодня представляется неудержимым. Возможно, пора перестать беспокоиться и полюбить Кремль.

Автор, Вадим Никитин, лондонский журналист и аналитик, специализирующийся на проблемах России

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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