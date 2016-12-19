У России оказалось неожиданно много друзей и союзников для претензий на статус мировой державы

Когда американцы думают об окружающем мире, они видят таких крупных союзников как Англия, Франция, Германия, Япония, Европейский союз и несколько ключевых стран третьего мира.

Однако, когда они думают о России, они видят вокруг нее мало союзников. Такое восприятие было подкреплено поражением России в холодной войне в 1991 году, которое привело к потере Восточной Европы и распаду Советского Союза на 15 республик. Количество коммунистических стран в мире сократилось с 15 до всего трех или четырех. Россия обладает скромным флотом и единственным портом (Латакия в Сирии) на Ближнем Востоке. Президент Обама сказал, что Россия является «не более чем региональной державой».

Россия сегодня обладает мощными ядерными и обычными вооруженными силами, отличными специалистами в сфере высоких технологий, многочисленным населением, огромной площадью территории. Ей принадлежит решающая роль в победе во второй мировой войне. Она была в течение 40 лет сверхдержавой. Русские вернули Абхазию и Южную Осетию в 2008 году, Крым в 2014 году и некоторые части левобережной Украины в 2014-2016. Вопрос в том, обладает ли Россия достаточно важными союзниками, чтобы снова стать великой державой.

Да, у России имеется ряд друзей и союзников по всему миру. В бывших советских республиках, таких как Латвия, Эстония и Украина живет большое количество пророссийски настроенного населения. Благодаря миллиону с лишним русскоговорящих еврейских эмигрантов, Израиль вполне дружественно относится к России.

Россия обладает мощной военной индустрией и способна продавать первоклассное оружие таким крупным странам как Китай, Иран, Индия, Аргентина и Бразилия. Ее ядерные реакторы привлекают суннитские страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия и Иордания, которые опасаются агрессивных намерений Ирана. Консервативный авторитаризм Путина с религиозным подтекстом привлекает симпатии в мире, где сегодня на подъеме находятся такие авторитарные режимы как Китай, Иран и Турция. Борьба с исламским фундаментализмом, воплощенным в группировке ИГИЛ (ДАИШ), принесла Москве поддержку Ирана и других шиитских сил.

Важно помнить и об историческом контексте. В конце эпохи царизма русские воспринимали Францию как благородную и высококультурную страну. К 19-му веку русские дворяне начинали говорить по-французски раньше, чем по-русски, и нередко бывали во Франции. Последняя война Франции против России была в 1853 году. В 1893-м Франция и Россия заключили военный пакт, а кроме того Франция была ведущей страной, финансировавшей модернизацию России до 1914 года. В первой мировой войне Франция, Англия и Россия вместе воевали против Германии.

Даже после того, как англо-американские армии освободили Париж в августе 1944-го, Франция все еще обращала свои взгляды на восток, надеясь на помощь России в финальной победе над нацистской Германией во второй мировой войне, которая свершилась в 1945 году. В том же году крупнейшей политической партией Франции была пророссийская коммунистическая партия. Русские воспринимали Францию как колыбель своей революции. Уже в 1966 году президент Шарль Де Голль отказался от вступления в НАТО, высмеивал Соединенные Штаты и нанес визит в Россию. Сегодня два ведущих консервативных политика Франции, Марин Ле Пен и Франсуа Фийон, дружественно настроены в отношении России.

Болгария до сих пор с любовью вспоминает, что российские войска освободили ее от Османской Турции в 1878 году. Во время второй мировой войны она отказалась объявлять войну России. Румыния и Чешская Республика сегодня воспринимают Москву позитивно, как и Венгрия при Викторе Орбане.

После второй мировой войны Советский Союз имел хорошие отношения с новыми независимыми странами, поскольку сам он никогда не был колониальной державой. Индия, после обретения независимости в 1947 году сделала Россию главным источником вооружений для своей армии. Куба в 1959 году получила поддержку России против США, а в 1962 году стала сценой ядерного кризиса между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Сирия в значительной степени зависит от поставок российского оборудования и военной поддержки с целью сохранения власти режима Башара Асада.

И, наконец, Китай. Китай по-прежнему покупает вооружения у России и сотрудничает с Москвой против «американского империализма». Китай нуждается в России, пока сам не станет мировой державой.

Если взглянуть на дружественные к России страны, такие как Китай, Индия, Франция, Венгрия, Румыния, Чехия, Аргентина и Бразилия, становится ясно, что Россия при Путине отнюдь не является второстепенной региональной державой. Она, конечно, далека от того чтобы стать первой державой мира, но вполне заслуженно претендует на второе место.

Совсем неплохо для страны, которая пережила крах всего 25 лет назад!

Автор, Джонатан Адельман – профессор Школы международных исследований имени Джозефа Корбела при университете Денвера

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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