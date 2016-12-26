Вызовы, стоящие перед модернизацией военно-морского флота России

Сегодняшний военно-морской флот России это не та сила, каким он был во времена Советского Союза, как с точки зрения своей структуры, так и с точки зрения задач.

Самой большой проблемой, с которой сталкивается современный ВМФ России является тот факт, что у него теперь стало меньше судов. Военно-морской флот страны сократился на четверть. Кроме того, суда флота разделены между пятью флотами (Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский и Каспийский флота), действующих в географически изолированных районах. Понятно, что на сегодняшний день ВМФ России не может надеяться на ту же оперативность, какой обладал советский флот.

Несмотря на это, задачи флота остаются сходными с его задачами в советское время. Во-первых, как ожидается, Россия сохранит свои сдерживающие патрули и ядерные подводные лодки (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими — ПЛАБР). Вместе с этим, она должна также обеспечить защиту своих ПЛАРБ. Во время холодной войны, поскольку дальность полета ракет и их точность увеличивались, советские ПЛАРБ не рисковали выходить далеко в море, оставаясь ближе к дому, где они находились под лучшей защитой. Нет причин считать что это изменится, по крайней мере до тех пор, пока более эффективные и бесшумные подводные лодки (вроде лодок класса Борей) не станут полностью функциональными. Было высказано предположение, что эти лодки могли бы дать России возможность патрулировать южные океаны, чего не происходило последние 20 лет.

Во-вторых, что, возможно, еще более важно, российский ВМФ должен защищать российские береговые линии. Это означает защиту от вторжения любой враждебной силы, блокировав нападение с моря. В этой связи надводный флот переживает особенные трудности из-за ряда проблем. Российское судостроение, кажется, не может удовлетворить спрос своего военного флота. Российские судостроительные заводы нуждаются в модернизации и в значительной степени зависят от внешних компонентов для строительства судов. Санкции, введенные в отношении России из-за украинского кризиса были особенно разрушительными как для военно-морского флота так и для судостроительной промышленности.

В-третьих, военно-морской флот России является инструментом, с помощью которого Москва будет проецировать свою власть по всему миру. Опять же, в этой области ВМФ России несколько не дотягивает. Не считая своих подводных ракетоносцев, у России мало что есть для удаленной проекции своей мощи. Разные военно-морские стратегии с начала 2000-х призывают Россию приобрести 3-4 авианосца, однако из-за финансовых трудностей итоговый заказ был сокращен до одного.

Несмотря на то, что флот должен охватывать различные регионы (Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий океан, Каспийское море, Индийский океан, а также Антарктика), две области требуют особого внимания — атлантический и арктический регионы. Атлантика рассматривается в качестве потенциального поля боя вследствие расширения НАТО и возобновившихся трений с Западом, тогда как Арктика считается жизненно важным регионом из-за своих обширных ресурсов и экономической важности а также свободного доступа к Тихому океану и Атлантике.

Российская модернизация в военно-морской сфере осуществляется по двум основным направлениям: усовершенствование существующих платформ и строительство новых. Многие старые платформы советских времен были выведены из эксплуатации, а те, что остались на вооружении, были подвергнуты масштабному переоснащению с целью продлить срок их службы. Несмотря на экономические трудности, России также удалось ввести в эксплуатацию ряд новых платформ. Основной движущей силой этих программ, по мнению экспертов, было стремление избежать ситуации, при которой российский военно-морской флот к 2020-м годам сократился бы до несущественных масштабов.

Воплощением этой стратегии являются линейные крейсеры класса «Киров» (Проект 1144). Из четырех атомных крейсеров, построенных в Советском Союзе на Балтийском заводе, два должны быть сняты с эксплуатации, поскольку они уже пришли в негодность. Из двух оставшихся один, «Петр Великий», продолжает нести активную службу, а другой, «Адмирал Нахимов», проходит масштабное переоснащение, включающее модернизацию противокорабельных и противовоздушных вооружений, прежде чем вернется во флот в 2018 году.

Ожидаемой заменой крейсеров класса «Киров» является эскадренный миноносец проекта 23560Э «Шквал» класса «Лидер», водоизмещением 18 тысяч тонн. Оснащенный зенитно-ракетным комплексом С-500 и сверхзвуковыми ракетами П-800, он, согласно предположениям экспертов, сможет нести на борту около 200 ракет различных типов. Несмотря на презентацию проекта в июле 2016 года, до сих пор остаются сомнения в том, что Россия в состоянии на самом деле построить такой корабль. В качестве дополнения к разработке линейки класса «Лидер» рассматривается возможность создания многоцелевого миноносца более традиционной конструкции, проекта 21956.

Для Военно-морского флота России строятся также два новых класса фрегатов, «Адмирал Горшков» (проект 22350) и «Адмирал Григорович» (проект 11356M). Оба класса кораблей предназначены для прямой замены существующих эсминцев советских времен класса «Современный» и фрегатов класса «Кривак» на вооружении всех российских флотов. Они оснащены противокорабельными ракетами П-800 «Оникс».

Однако, это строительство ведется исключительно медленно даже по российским меркам: с 2006 года только два фрегата класса «Адмирал Горшков» поступили на вооружение, и оба все еще проходят ходовые испытания. Оба класса кораблей особенно сильно пострадали из-за разрыва связей с Украиной, поскольку двигатели импортировались с завода «Зоря» – «Машпроект» в Николаеве. Россия пытается найти отечественную замену, однако в настоящее время все строящиеся корабли пока остаются без двигателей.

Российский военно-морской флот приобретает также ряд корветов – класс «Буян» для службы на Черноморском флоте и в Каспийской флотилии, а также корветы класса «Стерегущий», «Гремящий» и класса «Каракурт». Создание кораблей класса «Гремящий» было остановлено после создания всего двух единиц, поскольку конструкция предусматривает установку немецких двигателей, а Германия в настоящее время отказывается от поставок в свете последних международных событий. Вместо них Россия заказала больше корветов класса «Стерегущий». Шесть таких кораблей уже поступили на вооружение, а еще пять остаются в стадии строительства.

Для выполнения задач, связанных с проецированием силы, российский Военно-морской флот также намерен приобрести авианосцы и десантные вертолетоносцы. Информация относительно обоих проектов весьма скудная. В настоящее время Россия вообще не обладает десантными вертолетоносцами. Ее планы приобрести два таких корабля класса «Мистраль» во Франции провалились в связи с событиями на Украине, и Россия, как ожидается, намерена в 2020 году приступить к созданию отечественных десантных кораблей.

В мае 2015 года было также объявлено планах по созданию крупного авианосца. Проект 23000Э «Шторм» — ядерный авианосец водоизмещением 100 000 тонн, напоминающий супер-авианосцы, находящиеся в настоящее время на вооружении ВМС США. Впрочем, пока неясно, позволят ли России финансовые соображения и судостроительные мощности заказать такой корабль, а согласно планам, строительство должно начаться не ранее 2025 года.

Несколько лучше идут дела на подводном флоте. Россия сосредоточила свои усилия на создании двух новых классов подводных лодок, класса «Борей» (проект 955) и класса «Ясень» (проект 885). Класс «Борей» — это атомная подводная лодка с баллистическими ракетами на борту, предназначенная для замены лодок типа «Дельта-III», «Дельта-VI» и «Тайфун». В настоящее время в России состоят на вооружении четыре субмарины класса «Борей», а еще семь находятся на разных стадиях строительства. Первоначальные испытания новых атомных ракетоносцев РСМ-56 «Булава» прошли неудачно: пять отказов в 11 тестах. По мнению специалистов, это связано с плохим контролем качества и материалов, что привело к задержкам в достижении боеспособности. Первая лодка этого класса поступила на вооружение в 2014 году.

Ударные подводные лодки «Ясень» предназначены для замены моделей советских времен «Акула» и «Оскар». По данным управления военно-морской разведки США, эти лодки являются самыми бесшумными в истории военно-морского флота России, однако все же не столь бесшумными как современные американские модели класса «Seawolf» и «Virginia», состоящие на вооружении ВМС США. Несмотря на это, они представляют собой гигантский скачок в боевой мощи российского ВМФ.

Строительство первой субмарины этого класса началось в 1993 году и было завершено лишь в 2010-м вследствие финансовых проблем. Вторая лодка этого класса, как ожидается, обойдется в 3,5 миллиарда долларов, что делает ее одной из самых дорогих ударных подводных лодок, когда-либо введенных в эксплуатацию. Столь высокая стоимость каждой подводной лодки породила предположения, что Россия, возможно, будет искать меньшие по размерам и не столь хорошо вооруженные альтернативы, в попытках получить больше лодок для своего подводного флота и при этом снизить затраты.

Заключение

Военно-морская программа модернизации России направлена на преобразование ВМФ России от военного флота времен холодной войны к современному военно-морскому флоту, способному проецировать силу страны за границы и защищать побережье. Тем не менее, существуют сомнения, сможет ли Россия приобрести все новые требующиеся платформы в достаточном количестве. Реальность такова, что Россия функционирует в неблагоприятных финансовых условиях. Кроме того, существуют серьезные опасения в том, сможет ли судостроительная промышленность страны выполнять заказы, оставаясь в текущем своем состоянии, как в смысле производства базовых компонентов для своей продукции так и способности создавать большие суда. Пока существующим нехваткам не будет уделено должного внимания, российские военно-морские амбиции останутся на бумаге.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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