Российский фондовый рынок может показать ещё лучшие результаты в следующем году

В последние недели рост акций американских компаний, похоже, захватил почти всё внимание инвесторов, но не стоит забывать о том, что российский фондовый рынок также показывает хорошие результаты в этом году.

Отскочив более чем на 50 процентов от прошлогоднего минимума, российский рынок превзошёл своих глобальных конкурентов в 2016 году, несмотря на западные санкции и низкие цены на нефть.

Экономика России страдает от экономических санкций, введённых после военной интервенции в Крыму в 2014 году. Ослабление рубля вызвало социальные потрясения, зародив опасения, что российскую экономику может ждать крах.

Падение цен на нефть добавило экономических проблем стране, поскольку производство энергоресурсов является одной из основополагающих отраслей промышленности.

В качестве ответной меры на кризис российский Центральный банк решительно скорректировал процентные ставки, чтобы привлечь больше вкладов из частного сектора. При этом повысилась прозрачность финансового сектора, и улучшилось его регулирование.

В стране выросло производство сельскохозяйственной продукции, что позволило частично компенсировать снижение экспорта из-за низких цен на нефть.

В этом году в экономике России наметилось оживление, и она окончательно стабилизировалась.

Рубль постепенно восстанавливается и сейчас торгуется на 19 процентов выше по отношению к доллару в сравнении с курсом в начале года, что отражает возвращение доверия со стороны инвесторов.

В перспективе ряд факторов будет способствовать дальнейшему росту российских акций.

Недавно страны ОПЕК достигли первого за последние восемь лет соглашения о сокращении добычи нефти. Как ожидается, мировой рынок нефти станет более сбалансированным в следующем году, если удастся постепенно сократить производство.

Победа Дональда Трампа на выборах в США может также пойти на пользу России, так как вновь избранный президент, судя по всему, выступает за налаживание взаимовыгодного сотрудничества с Москвой, что делает вероятным отмену международных санкций.

Трамп выбрал на пост госсекретаря генерального директора Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Тиллерсон имеет более чем 40-летний опыт работы в нефтяной отрасли и лично знаком с президентом России Владимиром Путиным. Учитывая это, он мог бы играть ключевую роль в улучшении отношений между США и Россией.

В то же время, привлеченные более низкими затратами на заработные платы и налоговыми льготами немецкие компании инвестируют значительные средства в Россию. По данным немецкого Бундесбанка, прямые инвестиции из Германии достигли 1,73 миллиарда евро только в первой половине этого года — почти столько же, сколько за весь 2015 год.

По той же причине Россия может быть привлекательной и для других западных инвесторов.

Мировые фондовые рынки становятся всё более поляризованным, поскольку инвесторы уходят из таких регионов, как Западная Европа, где нарастает политическая нестабильность.

На этом фоне улучшение экономической ситуации в России может быть выигрышным преимуществом для получения выгод от смены направлений потоков капиталов.

Ещё одним интересным моментом для инвесторов, способствующим росту прямых инвестиций в российский фондовый рынок, является его слабая корреляция с другими рынками.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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