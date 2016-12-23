Письмо в редакцию Columbus Dispatch: Россия не вмешивалась в наши выборы

Мы в последнее время слышим целую лавину историй, утверждающих, что российские хакерские атаки решили судьбу недавних выборов, что президент Владимир Путин повлиял на голосование, повернув его исход в пользу Дональда Трампа.

Дело в том, что машины для голосования не могут быть взломаны извне. В соответствии с действующими стандартами, они используют «античное» программное обеспечение, и не связаны с интернетом. Нет подключения – значит, нет никакой возможности удаленного взлома.

Нам известно, что русские вмешивались в другие выборы с целью посеять сомнения в правильной работе систем сопровождения. Мы также знаем от многочисленных структур, что Россия является главным подозреваемым в различных объявленных взломах. Однако, лишь необозначенные инсайдеры из ЦРУ, исходя из имеющихся данных, прямо указывают на помощь Трампу как на мотив кибератак. Другие разведывательные структуры утверждают, что это не может быть подтверждено на основании из имеющейся информации.

Мнение, согласно которому Путин стремился помочь Трампу, является неверным. До ночи выборов никто не ожидал, что Трамп выиграет, а Путин, как известно, не поддерживает проигравшую сторону. Возможно, целью было снижение результатов Хиллари Клинтон.

Имели место сообщения о том, что персональный сервер Клинтон был уязвим, и что ее пароль безопасности не был достаточно надежным. Нам известно, что ее электронная почта взламывалась, возможно, даже несколько раз. Она сама приняла решение не использовать официальные системы электронной почты с повышенным уровнем безопасности.

А теперь мы видим, что Хиллари Клинтон, президент США Барак Обама, и Демократическая партия утверждают, что на самом деле Клинтон не проиграла, а злонамеренные русские украли у нее победу.

Демократы выдвинули кандидата, которому не доверяли как минимум половина избирателей. Можно возразить, что она способна выполнять функции президента, но она никогда не собиралась быть реформатором. Клинтон проиграла в той же степени, или даже гораздо больше, чем Трамп выиграл.

Демократическая партия выбрала неудачного кандидата и провела компанию вне связи с большей частью электората. Они пожали то, что посеяли. Придерживаясь своего нынешнего пути, эта партия становится бесполезной и нецелесообразной.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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