На фоне возрождения России формируется новый мировой порядок

Высокопоставленный сотрудник израильской разведки высказал такую точку зрения, описывая весьма сложный узел проблем, с которыми сталкивается переживающий большие потрясения Ближний Восток.

Избегая в оценке происходящего там чёрно-белых красок, он сказал, что вернее говорить о «50 оттенках серого».

Чиновник, который стоит на вершине связанного со службами безопасности и разведки израильского истеблишмента, использовал фразу «Pax Russiana», чтобы описать новые обстоятельства, в которых Москва — через своё участие в Сирии в союзе с Ираном — вошла в этот регион.

Эти выводы могут показаться несколько преждевременными, но они отражают новую реальность.

Россия возвращается

Председатель комитета по иностранным делам и обороне Кнессета и бывший глава службы внутренней безопасности Израиля ШАБАК Ави Дихтер полушутя говорил о том, что взаимопонимание между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по будущему Ближнего Востока может привести к новому соглашению Сайкса-Пико, определившего в 1916 году границы современного Ближнего Востока.

Это наблюдение даёт намётки относительно некоторых, возможно, надуманных ожиданий, которые охватили регион, раздираемый межрелигиозными конфликтами.

Насколько Россия укрепит свои позиции на Ближнем Востоке, ещё предстоит увидеть, но краткосрочные цели Москвы довольно прозрачны.

Президент России Владимир Путин воспользовался представившейся в Сирии возможностью, благодаря нежеланию США принимать более активное участие — чтобы подтвердить, что Москва не забывает о своей исторической роли на Ближнем Востоке.

Ему удалось получить по договору в пользование на 49 лет портовую инфраструктуру на сирийском побережье, омываемом тёплыми морями, а также совместно с Ираном и Турцией начать работу по создания дипломатического блока, от которого зависит всё, что будет происходить в Сирии.

Зависимость слабой российской экономики от нефти и газа означает, что Москва имеет более важные цели, чем преходящий интерес к нефтяной политике Ближнего Востока. Её роль в Сирии означает, что Россия возвращается в региональную игру.

Но цены на нефть играют центральную роль в том, что происходит на всём Ближнем Востоке.

С точки зрения израильтян наибольшую угрозу их интересам безопасности представляет Иран.

Он хотят пересмотра ядерной сделки с Ираном или даже полного отказа от неё, но понимают все сложности.

На Ближнем Востоке не может быть простых решений для новой администрации Трампа. Противостояние будет продолжаться. Вряд ли американцы смогут принять как должное стремление России укрепить свои позиции и расширение роли Ирана .

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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