Пять потенциальных очагов возгорания большой войны в 2017-м

Сообщалось, что президент Обама заострял внимание Трампа на том, что политика Северной Кореи станет для него первым крупным испытанием. Северная Корея продолжает строить все более мощные баллистические ракеты, как предполагает большинство аналитиков, чтобы распространить повсюду свой ядерный арсенал. Пока экономика и политика страны продолжают агонизировать, само государство не продемонстрировало склонности к разрушению.

Плюс ко всему, Южная Корея погрязла в серьезных политических проблемах внутри страны. Либо Северная Корея неверно истолкует американские посылы и решит нанести упреждающий удар, либо крах управленческого аппарата приведет к хаосу. Так было в 1950, в корейскую войну легко могли быть вовлечены Китай, Россия или Япония.

Сирия

Недавние победы России в Сирии дают зеленый свет режиму Асада, чтобы перевести конфликт на новый уровень. Вопреки возможности избежать наиболее опасных ситуаций, российские и американские войска продолжают действовать в непосредственной близости друг от друга. Авиаудар США по сирийскому городу Дейр-эз-Зор, убивший шестьдесят два сирийских бойца, пустил под откос перспективу российско-американского сотрудничества в Сирии. Подобного рода действия, спровоцированные российскими или американскими силами, могли повлечь ответную реакцию любой из стран. Кроме того, присутствие деструктивных сил, представленных террористическими группами и ополченцами с обеих сторон, а также множеством заинтересованных государств, усложняет ситуацию и увеличивает вероятность неверного расчета или взаимного недопонимания.

Киберпространство

США, Россия и Китай не соперничают в киберпространстве, не смотря на это, американское управление безопасности может ощутить увеличивающуюся потребность ответа на российские и китайские провокации с целью прекратить повторяющиеся атаки на критические вычислительные ресурсы США. Если Китай, Россия или другие действующие лица уверуют в безнаказанность нападений на США, реакция американского правительства может дорого обойтись всем, кто накручивает обстановку.

Южная Азия

Телефонный разговор Трампа с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом …. Трамп выбрал для себя роль посредника в Кашмирском конфликте, приняв очень нежелательную для Индии позицию. Индийские и американские аналитики беспокоятся, что Пакистан может воспринять ситуацию как одобрение усилению военного положения в Кашмире и другим нагнетающим действиям. С другой стороны, Индии может сыграть на руку боевая готовность Пакистана для проведения ее собственных операций на линии фронта. В случае усиления любой из сторон США и Китай могут опять же с легкостью вступить в конфликт.

Балтийское море

Вероятнейшую опасность представляет Балтия. Слухи о связях президента Трампа с российской разведкой распространяются с бешеной скоростью. Неоспоримо то, что Трамп засомневался по поводу американских обязательств гарантий безопасности для стран НАТО. Потенциально это могло бы дать некоторые положительные результаты, например, склонить Европу к увеличению расходов на оборону, или уменьшить напряжение отношений с Россией, или пересмотреть преувеличенные оборонные обязательства США.

В общих чертах, однако, вероятность просчета выглядит угрожающе. Москва может недооценить обязательства, данные Балтии управлением безопасности США, и предпринять провокационные действия, рассчитывая на ослабление позиций Штатов. Москва может устроить проверку американским оборонным обязательствам, результатом чего может стать серьезный конфликт.

Ждет ли нас Третья мировая война в 2017?

Все проблемы возникают из-за неопределенности. Ни у Москвы, ни у даже Вашингтона нет уверенности в правильности действий Трампа в вопросах внешней политики. Это ставит многие страны перед сложностями в расчетах рисков и открывающихся возможностей. Политологи аргументируют, что неправильное восприятие, неуверенность и отсутствие согласия вызывают риск роста тенденции к возникновению конфликта. Советники президента Трампа должны хорошо потрудиться, чтобы провести его через полосу препятствий представленной возможными кризисами.

Автор статьи, Роберт Фарли – старший преподаватель Школы дипломатии и международной торговли Паттерсона при Университете Кентукки.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (3 голосов, среднее: 1,33 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x