Америка ошибалась, полагая, что Россия выбыла из игры

Неожиданно обретшая в 1991 году независимость Россия, самая крупная из всех бывших советских республик, оказалась на коленях в экономическом, политическом и военном отношении. Россия получала международные кредиты от таких кредиторов последней инстанции, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Семьдесят лет власти коммунистов и шесть лет неэффективных реформ под руководством Михаила Горбачёва, последнего генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, привели экономику страны к краху.

Вновь избранный президент России Борис Ельцин столкнулся с противодействием парламента, который спустя несколько лет попытается объявить ему импичмент в связи с проводимыми им радикальными экономическими реформами.

Невероятно, но только спустя 25 лет Россия оправилась от охватившего её хаоса, ощутив силы бросить вызов установившемуся после холодной войны мировому порядку. Некоторые аналитики даже полагают, что мир вступил в новую холодную войну. Как так получилось? Вместо того, чтобы рассуждать, действительно ли расширение НАТО в Восточной Европе разбудило враждебного русского медведя, предпочтительнее рассмотреть два более широких вопроса.

Одной из ошибок было сбрасывать со счетов значение России в международных делах. США погрязли в войнах в Ираке и Афганистане, полагая, что Россия слаба и не способна ни на что повлиять. При Джордже Буше Америка посчитала, что мир стал после холодной войны однополярным, и так будет всегда.

Воскрешение России, способной подорвать мировой порядок, в истории происходило не один раз — так было при Петре Первом, при Екатерине Второй и, конечно же, в советское время. Так стоит ли удивляться, что это произошло в очередной раз?

Являясь бледной тенью Советского Союза, Россия с её географическими преимуществами оказалась весьма живучей. Её границы по протяжённости больше, чем у любого другого государство в мире, за исключением Китая. Россия в очередной раз доказала, что она не просто «региональная держава», как как-то назвал её президент Обама. Под руководством Путина международные амбиции России явно вышли за региональные масштабы, а её международное присутствие с помощью традиционных (в Сирии) и нетрадиционных (в киберпространстве) средств продемонстрировало, что её возможности влиять на политику других стран, безусловно, не ограничивается государствами, с которыми она граничит.

Вторая ошибка заключается в неспособности западных политиков — особенно за последние пять лет — признать, что те факторы, которые составляли мощь держав после окончания холодной войны, поменялись. Способность страны влиять на внутренние дела других государств не просто сумма её валового внутреннего продукта, её военной мощи и численности населения. Если бы это было так, то России сегодня бы никто не опасался.

Тем не менее, даже с экономикой, которая составляет всего 3 процента от мирового ВВП, с крошечными по сравнению с США и Китаем вооружёнными силами, и близким к нулю ростом численности населения Россия умудряется бросить вызов мировому порядку. Если российским киберхакерам действительно удалось по поручению Путина подорвать американскую избирательную систему, то он достаточно силён, чтобы бросить вызов не только основам американской демократии, но и американской исключительности.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (5 голосов, среднее: 1,80 из 5)

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