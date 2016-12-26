К новому мировому порядку в Евразии? Роль России и Китая

Предположения о том, что российский президент Владимир Путин твердо намерен путем подрыва западных демократических институтов создать новый мировой порядок с центром в Евразии, возглавляемый Россией и поддерживаемый Китаем, возможно, не более чем измышления в духе теорий заговора. Однако, может быть, это не такая уж нелепая выдумка, учитывая, что в США Россию обвиняют в ведении компьютерной войны против Америки, в Германии разведслужбы бьют тревогу, а кроме того подтверждаются опасения восточно-европейских лидеров, и Москва и Пекин устанавливают связи со сторонниками своих идей на Западе.

Является ли это всего лишь конспирологической выдумкой или нет, западные разведслужбы и многие аналитики видят в российских действиях признаки того, что она будет действовать в интересах Китая, особенно если избранный президент Дональд Трамп начнет проводить более конфронтационную политику в отношении Пекина. Аналитики считают, что в целом деятельность России сводится к попытке подорвать доверие к демократическим структурам и манипулировать выборами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно пытался всех убедить, что Запад стоял за провалившейся попыткой государственного переворота в июле, а также в том, что существует некий таинственный международный финансовый заговор с целью подорвать экономику Турции. В качестве ответного шага Эрдоган подал заявку на вступление Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), объединяющую страны Центральной Азии, Китай и Россию.

Стремясь укрепить свою личную власть, Эрдоган не собирается полностью разрывать отношения с Западом, но он с удовольствием играет на обе стороны, публично подтверждая свою близость к идеям поддерживаемых Россией «евразийцев».

Левый политик Догу Перинчек, который провел шесть лет в тюрьме по обвинению в участии в возглавляемом военными заговоре с целью военного переворота, в течение многих лет призывал Эрдогана разорвать связи с западом и сблизиться с Россией и Китаем.

По словам известного турецкого интеллектуала Мустафы Акиола и других опытных экспертов, мировоззрение Перинчека, в соответствии с которым союз между Россией, Китаем и Турцией должен заменить возглавляемый США международный порядок, набирает силу в Анкаре, Москве и Пекине.

Подъем партии Перинчека «Ватан» (Родина), которую Акиол в своей статье в Al-Monitor назвал российским лобби, опирается на его участие в примирении с Россией после разрыва отношений и сокрушительного российского экономического бойкота, последовавшего за инцидентом со сбитым турецкой авиацией в 2015 году российским самолетом.

Перинчек вместе со своим партийным заместителем генералом Исмаилом Хакки Пекином, бывшим шефом турецкой военной разведки, имеющим обширные контакты в Москве, включая внешнеполитического советника Путина Александра Дугина, выступали в качестве посредников в процессе примирения с молчаливого согласия Эрдогана. Их поддержали близкие к президенту турецкие бизнесмены, которые серьезно пострадали от экономического бойкота, а также ультранационалисты-евразийцы из офицеров вооруженных сил.

В пользу усиления евразийской идеи в Турции работают несколько факторов. Во-первых, все более напряженные отношения между Турцией и Западом в связи с предполагаемым отсутствием поддержки со стороны последнего нынешним летом, после провалившегося военного переворота с целью свержения Эрдогана. Во-вторых, отказ Запада расправиться с общественно-политическим движением «Хизмет» во главе с имамом Фетхуллахом Гюленом, на которого в Турции возлагают ответственность за попытку государственного переворота. Третий фактор – критика Запада в адрес Эрдогана в связи с массовым подавлением его оппонентов. Кроме того, популярность про-евразийских идей выросла под влиянием разногласий с Западом по Сирии.

Предполагаемое сближение Эрдогана с турецкими «евразийцами» идеально вписывается в явно более масштабные планы России по поощрению популистских и крайне-правых настроений на Западе, также по вмешательству в дела бывших советских государств. Вместе с Китаем, чья инициатива «Один пояс, один путь» направлена на объединение Евразии путем развития инфраструктуры и торговли, Россия стремится установить связи с западными интеллектуалами и политиками, чьи взгляды отвечают амбициям Москвы.

Уходящий президент США Барак Обама обвинял лично Путина во взломе компьютеров Демократической партии, с целью подорвать избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Расследование New York Times привело к выводу о том, что именно российская кибервойна сыграла ключевую роль в поражении демократических кандидатов на местных выборах в палату представителей Конгресса США.

Глава внешней разведки Германии Бруно Каль предупреждал в прошлом месяце, что Россия может попытаться ослабить позиции канцлера Ангелы Меркель на предстоящих выборах. «У нас есть доказательства того, что имеют место кибератаки, направленные исключительно на распространение политической неопределенности. Преступники заинтересованы в делегитимизации демократического процесса как такового, независимо от того, кому это в результате принесет победу. У нас есть основания считать, что эти атаки исходят из российского региона», заявил Каль в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

Ранее в этом году немецкие СМИ сообщали, что посольство России в Берлине участвовало в финансировании семинара по политике безопасности, который проводила партия «Альтернатива для Германии», оседлавшая волну популизма со своими анти-иммигрантскими и анти-ЕС лозунгами. Во Франции, лидер Национального Фронта Марин Ле Пен, фаворит предстоящих в 2017 году президентских выборов, обвиняется в том, что она имеет обязательства перед Москвой в связи с получением ее партией займа в размере 10,2 миллиона долларов.

В беседе с Financial Times чешский министр иностранных дел Любомир Заоралек предупредил, что Россия проводит в Европе политику «разделяй и властвуй», пытаясь способствовать продвижению популистов-евроскептиков. Официальные лица в бывших советских республиках утверждают, что их многократные предупреждения о подрывной деятельности России были проигнорированы администрацией Обамы.

Разумеется, США и Запад также имеют большой опыт кампаний по дезинформации и дестабилизации. Однако, одна ложь не оправдывает другую.

Со своей стороны, Москва и Пекин пытаются быть услышанными обозревателями и журналистами, отслеживающими успехи евразийцев. Известный турецкий журналист Мурат Йелкин недавно предупреждал, что группа Перинчека использовала свой «непосредственный доступ к Эрдогану», чтобы содействовать «разработке плана», который привел бы к разрыву отношений Турции с Европейским Союзом. Это должно было случиться в результате повторного введения смертной казни в стране, в пользу которого выступает и сам президент Эрдоган, а также отмены ограничительных правил ЕС, принятых Турцией.

Ничего из вышесказанного не является неопровержимым доказательством российско-китайского заговора. Однако, Запад рискует, не обращая внимания на события, которые могут оказаться вовсе не цепочкой не связанных между собой инцидентов, а единой схемой, которая предвещает приближение нового евразийского мирового порядка.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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