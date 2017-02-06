Профессор Дрексельского университета продвигает идеи геноцида белых

У профессора политологии Дрексельского университета Джорджа Чикриело-Ма большой опыт в пропаганде расистских взглядов по отношению к белым людям. В его твиттере и сегодня публикуются высказывания в поддержку геноцида.

Джордж Чикриело-Ма, в сферу профессиональных интересов которого входят вопросы расы и расизма, своим «праздничным» постом в твиттере вызвал бурную реакцию пользователей и представителей СМИ. Он написал: «На Рождество я хотел бы получить белый геноцид». Позже профессор удалил сообщение, назвав его шуткой, и добавил, что «белой расы не существует как таковой».

Тем не менее, слова Чикриело-Ма о белой расе никак не вяжутся с его последними заявлениями. В воскресенье профессор одобрительно отозвался об убийстве белых людей во время Гаитянской революции (восстание рабов на Гаити в 1804 году унесло жизни четырех тысяч белых людей).

Расистские посты за авторством Чикриело-Ма появлялись и ранее. Еще третьего февраля 2013 года профессор Дрексельского университета писал: «Многие белые созданы Якубом». Согласно теологии Нации ислама, Якуб – это черный ученый, создавший белую «дьявольскую расу».

В сообщении от восьмого июня 2015 года Чикриело-Ма призывал «уничтожать белую расу». Не прошло и недели, как Дрексельский профессор написал, что устроивший стрельбу в Чарлстоне Дилан Руф «лишь воплотил в жизнь то, что давно уже зреет в умах многих белых американцев».

В сентябре 2016 года Чикриело-Ма в вольной форме передал разговор со своим сыном: «Сын сказал: Если бы я был рабом, я бы пек хлеб и добавлял в него яд. Белые люди крали бы мой хлеб. Я спросил: А что же яд? Сын: Он убивал бы белых».

Спустя неделю в комментариях к популярному видео, в котором двоих мужчин ссадили с самолета за арабскую речь, Чикриело-Ма оставил подпись: «по этим белым беднякам ГУЛАГ плачет».

Причисляющий себя к коммунистам Чикриело-Ма пришел в Дрексельский университет в 2010 году. В воскресенье учебное заведение опубликовало следующее: «Университет уважает право преподавателей публично высказывать свои мысли и мнения, однако крайне возмутительные заявления профессора Чикриело-Ма заслуживают порицания и кардинально расходятся с университетскими ценностями».

В публикации также сказано, что «В Дрексильском университете относятся к ситуации очень серьезно. Сегодня мы связались с Чикриело-Ма и договорились с ним о встрече, на которой происходящее будет детально разбираться». В интервью TheDC профессор назвал белый геноцид лишь «игрой воображения», а свое недавнее сообщение в твиттере просил считать сатирическим. Когда профессора спросили, серьезен ли был его призыв «уничтожать белую расу», он ответил с некоторым запозданием.

Чикриело-Ма не согласился со словами представителей Дрексельского университета. «В прошлом университет всегда оказывал поддержку, а нынешнее положение дел настораживает. Представители университета подчеркивают мое право на свободу слова, но в то же время называют мои (сатирические) сообщения в твиттере «заслуживающими порицания», — пишет профессор. «Превосходство белой расы переживает подъем, и с этим нужно бороться. Университету стоит решить, чью сторону выбрать: поддержать свободу слова и научных споров, либо присоединиться к расистски настроенной толпе».

Дрексельский профессор написал три книги и, согласно его биографии, публиковался в The Huffington Post, The Nation, Salon и Philadelphia Inquirer.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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