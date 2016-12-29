Русский агент Обама?

В это сложно поверить с учетом отсутствия прямых доказательств, но если свести воедино все данные, то получается вполне понятная и пугающая картина. Под прикрытием якобы враждебных намерений, направленных против России, Обама на самом деле действовал в ее интересах. И хотя всегда можно сказать, что все провалы Обамы связаны лишь с его некомпетентностью, в какой-то момент это заявление звучит не совсем правдоподобным. Как же можно быть некомпетентным так…умело? Возможно, это было сделано Обамой для того, чтобы скрыть свои настоящие намерения — поддерживать Россию и ослаблять позиции США на мировой политической арене. Давайте с этой точки зрения рассмотрим основные начинания Обамы во внешней политике.

Пожалуй, самым значительным “достижением” Обамы за восемь лет было уничтожение Ливии. Под предлогом гуманитарной помощи процветающее и самое стабильное государство в Северной Африке было превращено в убежище исламских террористов и переходный пункт для мигрантов в ЕС. Развал Ливии привел к тому, что Россия и Китай объединились в Совете Безопасности ООН и вместе стали выступать против США, позиции которой в ООН значительно ослабли.

Помимо этого Обама руководил жестоким свержением конституционного правительства в Украине и установкой на его месте американского режима. Когда жители Крыма проголосовали за присоединение к России, Обама ввел антироссийские санкции. Эти меры были приняты, чтобы навредить России, но давайте посмотрим, что из этого вышло. Во-первых, Россия вернула контроль над важным стратегическим регионом. Во-вторых, санкции и ответные санкции позволили России сосредоточиться на импортозамещении, укрепляя внутреннюю экономику. Особенно это заметно в сельском хозяйстве, которое приносит сейчас России больше дохода, чем торговля оружием. В-третьих, разрыв торговых отношений с Украиной позволил России устранить серьезного экономического конкурента. В-четвертых, более миллиона украинцев решили уехать в Россию на постоянное или временное проживание, а ведь среди них множество специалистов, говорящих при этом на русском языке. (Большинство украинцев практически неотличимы от россиян). В-пятых, если до этого Украина принуждала Россию идти на уступки, используя газопровод в ЕС, то теперь Россия получила свободу в этом вопросе, что обернулось новыми сделками с Турцией и Германией. По сути дела, Россия получила все выгоды украинского положения.

Следующим “достижением” Обамы стало то, что сирийский конфликт был заведен в тупик. (Кто-то называет этот конфликт гражданской войной, хотя фактически борьба происходила между сирийским населением и наемниками, которых финансировали из заграницы). С этой целью Обама применил целую стратегию: он поддерживал, вооружал и тренировал различные террористические группировки и в то же время боролся с ними (это обычная для США “война чужими руками”). Обама делал нелепые заявления о том, что сирийское правительство использовало химическое оружие против своих же граждан (что напомнило всем высказывания насчет того, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения), в то время как Россия играла законную роль в урегулировании сирийского конфликта. Обама обещал делать различие между умеренной оппозицией и террористами, но постоянно терпел в этом деле неудачу, давая России широкие возможности регулировать ситуацию в своих интересах. Обама вел переговоры о прекращении обстрелов и принимались соглашения, которые затем им же и нарушались.

Это еще не все. Постоянно говоря о несуществующей на самое деле “российской угрозе” и “российской агрессии” и проводя ненужные военные учения в Восточной Европе и особенно в не имеющей геополитической значимости Прибалтике, Обама лишил НАТО оставшейся легитимности.

Но, пожалуй, самую значительную помощь России Обама оказал во время президентских выборов. Это ему удалось путем поддержки ни на что неспособной и продажной Хиллари Клинтон, которая потратила на предвыборную кампанию в два раза больше, чем Трамп, и все равно не смогла купить себе президентское место. В результате усилий Обамы у США будет президент, который хорошо относится к России и желает с ней сотрудничать. Правда, делать ему это придется со значительно ослабленных дипломатических позиций.

Как я не устаю доказывать на протяжении последних десяти лет, США в скором времени утратят позицию мирового господства. Обама провел большую работу, чтобы подготовить это, и теперь настал черед Дональда Трампа завершить начатое. И так как вклад Обамы был особенно полезен для России, я считаю, что к числу его наград, помимо Нобелевской премии мира, в скором времени добавится Российский Орден Дружбы.

Дмитрий Орлов, cluborlov

Источник перевод для MixedNews — Дмитрий Уточкин (Голосов нет)

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