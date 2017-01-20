При ценах на нефть около 50 долларов за баррель Россия сможет формировать бездефицитный бюджет

Благодаря другим источникам доходов в бюджет, кроме продажи нефти, России удалось полностью нивелировать негативные последствия низких цен на нефть в 2016 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов в конце 2016 года. Более того, если цены на нефть сохранятся на текущем уровне, страна может получить бездефицитный бюджет в 2019 году или даже раньше.

Бездефицитный сценарий на 2019 год основан на базовых мировых ценах на нефть 45 долларов за баррель, поэтому рост экономики может начаться даже раньше, если соглашение ОПЕК стабилизирует цены на уровне выше 50 долларов, ближе к отметке 60 долларов или, возможно, даже выше.

Силуанов уже заявлял, что пока цены остаются на уровне 50 долларов, российский бюджет получит дополнительно доходов в размере около 16 миллиардов долларов (1 триллион рублей).

В конце декабря президент Владимир Путин пошёл ещё дальше, заявив, что каждое повышение цены на 10 долларов принесёт в федеральный бюджет около 28,6 миллиардов долларов (1,75 триллион рублей) плюс ещё 12,23 миллиардов долларов (750 миллиардов рублей) в виде доходов местных нефтедобывающих предприятий.

Более того, в этом году федеральный бюджет — предусматривающий дефицит в размере 45 миллиардов долларов (2,753 триллиона рублей) — основан на базовой цене 40 долларов за баррель и инфляции не более 4 процентов. Для сравнения в 2016 году уровень инфляции составил 5,6 процента, что не слишком хорошо, но определённо лучше 12,9 процентов в конце 2015 года. Таким образом, 4-процентный уровень инфляции вполне достижим и в сочетании с самым пессимистическим сценарием базовой цены может превратить Россию в сверхпреуспевающую державу.

Как уже отмечалось, России удалось перехитрить ОПЕК и получить возможность пожинать плоды от сокращения нефтедобычи, почти не рискуя при этом потерей доли рынка. Кроме того, по словам заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова, России даже не придётся сокращать свой экспорт, как это вынуждены были сделать в связи с соглашением ОПЕК Саудовская Аравия, Ирак и другие ближневосточные производители.

Напротив, Россия даже собирается увеличить экспорт сырой нефти в этом году, хотя не намного больше показателя 2016 года, который составил 253,5 миллионов тонн, что на 4,8 процента больше, чем в 2015 году. Однако, по словам Молодцова, любой рост экспорта будет зависеть от «механизма реализации сокращения производства нефти».

Кроме формирования этого механизма существует ещё одна проблема в виде членов ОПЕК, которые освобождены от обязательств снизить добычу. Одним из них является Иран, который не теряя времени, наращивает производство. Ливия, со своей стороны, в течение пары месяцев достигнет уровня суточной добычи 900 тысяч баррелей. Третьим членом ОПЕК, освобождённым от соблюдения соглашения, является Нигерия, ведущая борьбу с боевиками в дельте реки Нигер. При этом страна продолжает увеличивать добычу на фоне полной модернизации своей нефтедобывающей промышленности, проводимой с целью повышения доходов.

В то время как члены ОПЕК и не входящие в организацию производители нефти согласились сократить в декабре совокупный объём производства почти на 2 миллиона баррелей в сутки, эти три страны теоретически могут свести на нет весь эффект от реализации соглашения, если их совокупная добыча существенно увеличится до конца июня.

На этом фоне сценарий 40 долларов за баррель для федерального бюджета России, кажется, вполне реалистичным в сочетании с поддержкой развития сельского хозяйства, в частности, производства зерновых, которые министр сельского хозяйства назвал «новой нефтью».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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