Коварный советский план из 45 пунктов по уничтожению Америки

Этот список был впервые опубликован в разгар холодной войны в книге Клеона Скаузена “The Naked Communist.” Любопытно также, что в 1963 году конгрессмен от штата Флорида Алберт Херлонг зачитал список из 45 «целей коммунистов» в ходе слушаний в Конгрессе.

Соединенные Штаты должны осознать, что сосуществование является единственной альтернативой атомной войне.

2 Соединенные Штаты должны быть готовы капитулировать, чтобы избежать участия в атомной войне.

Создать иллюзию, что полное разоружение США будет демонстрацией «моральной силы» Америки. Разрешить свободную торговлю между всеми странами, независимо от принадлежности к коммунистическому лагерю и независимо от того, могут ли те или иные товары быть использованы в военных целях. Расширить долгосрочные кредиты для России и стран-сателлитов Советского Союза. Предоставлять американскую помощь всем странам, невзирая на доминирование коммунистов. Признать красный Китай и разрешить его членство в ООН. Признать Восточную и Западную Германию отдельными государствами, несмотря на обещание Хрущева в 1955 году урегулировать германский вопрос путем свободных выборов под наблюдением ООН. Продлить конференции по запрету ядерных вооружений, поскольку США согласились приостановить испытания до тех пор, пока продолжаются переговоры. Предоставить всем странам-сателлитам Советского Союза индивидуальное представительство в ООН. Провозгласить ООН единственной надеждой для человечества. Если устав организации будет пересматриваться, требовать, чтобы организация была превращена в единое мировое правительство со своими независимыми вооруженными силами. Противостоять любым попыткам поставить Коммунистическую Партию вне закона. Отменить клятвы в верности. Продолжать предоставлять России доступ к материалам Патентного ведомства США. Захватить контроль в одной или обеих политических партиях США. Использовать технические решения судов, чтобы ослабить основные американские институты с помощью утверждений, что их деятельность нарушает гражданские права. Получить контроль над школами. Использовать их как приводные ремни для пропаганды социализма и коммунизма. Смягчить учебные планы. Добиться контроля над ассоциациями учителей. Проводить партийную линию в учебниках. Взять под контроль все студенческие газеты. Использовать студенческие беспорядки для разжигания общественного протеста против программ и организаций, находящихся под атакой коммунистов. Проникнуть в прессу. Получить контроль над книжными обзорами, редакционными комментариями, занять руководящие должности. Добиться контроля над ключевыми постами в сфере радио, телевидения и кино. Продолжать дискредитировать американскую культуру с помощью деградации всех форм художественного творчества. Американской коммунистической ячейке рекомендовано «уничтожить все хорошие скульптуры в парках и зданиях», заменив их на бесформенные и бессмысленные произведения. Контролировать художественных критиков и директоров художественных музеев. «Наш план – пропаганда уродства, отталкивающего и бессмысленного искусства». Устранить все законы в отношении непристойности, называя их цензурой и нарушением свободы слова и свободы прессы. Разрушить нормы нравственности, продвигая порнографию и непристойность в книгах, журналах, кино, радио и телевидении. Объявить гомосексуализм, вырождение и промискуитет нормальными и естественными явлениями. Проникнуть внутрь церкви и заменить богооткровенные религии «социальной религией». Дискредитировать Библию и подчеркивать необходимость интеллектуальной зрелости, которая не нуждается в «религиозных костылях». Устранить молитву или любую другую форму проявления религиозных чувств в школах на том основании, что это является нарушением «принципа разделения церкви и государства». Дискредитировать американскую конституцию, называя ее неадекватной, отстающей от современных потребностей и являющейся препятствием на пути сотрудничества между народами на общемировой основе. Дискредитировать американских отцов-основателей. Представить их как эгоистичных аристократов, не имевших никакого отношения к «простому народу». Принизить все формы американской культуры и препятствовать преподаванию американской истории на том основании, что это лишь малая часть «большой картины». Уделять больше внимания русской истории с момента прихода к власти коммунистов. Поддерживать любое социалистическое движение, чтобы установить централизованный контроль над каждой частью культуры, образования, над социальными учреждениями, программами социального обеспечения, психиатрическими клиниками и т.д. Устранить все законы и процедуры, которые мешают работе коммунистического аппарата. Упразднить комитет Палаты представителей по анти-американской деятельности. Дискредитировать и в конечном счете ликвидировать ФБР. Проникнуть и захватить контроль над профсоюзами. Проникнуть и получить контроль над крупным бизнесом. Передать часть полномочий на арест от полиции социальным учреждениям. Рассматривать все поведенческие проблемы как психические расстройства, которые никто, кроме психиатров, не может понять и излечить. Добиться доминирования в психиатрической сфере и использовать законы по охране психического здоровья в качестве средства получения принудительного контроля над теми, кто выступает против коммунистических целей. Дискредитировать семью как общественный институт. Поощрять промискуитет и облегчить процедуру разводов. Подчеркивать необходимость воспитывать детей в изоляции от негативного влияния родителей. Приписывать предрассудки, ментальные блоки и замедленное развитие подавляющему влиянию родителей. Создавать впечатление, что насилие и восстание являются неотъемлемыми элементами американской традиции, что студенты и специальные группы по интересам должны восстать и создать «единую силу» для решения экономических, политических и социальных проблем. Свергнуть все колониальные правительства, прежде чем коренное население колониальных стран будет готово к самоуправлению. Интернационализировать Панамский канал. Отменить оговорку Конналли, чтобы США не могли помешать Международному Суду ООН взять на себя юрисдикцию по внутренним проблемам. Предоставить Международному Суду юрисдикцию по внутренним проблемам. Предоставить Международному суду юрисдикцию над странами и отдельными лицами.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x