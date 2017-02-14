На пути к новому мировому порядку

Традиционный мировой порядок рушится. Действительно, недавние события свидетельствуют о крупных геополитических переменах: неожиданное избрание президентом США Дональда Трампа, общий кризис Европейского Союза из-за Брекзита, а также масштабный миграционный кризис. Кроме того, мощный рост влияния России в Сирии говорит о резких изменениях на Ближнем Востоке. Чем можно объяснить эту складывающуюся непредсказуемую геополитическую ситуацию?

Недавние события доказывают, что население и политические круги в Европе больше не расколоты на традиционную левую и правую оппозицию (или, как в США, на демократов и республиканцев). Линия раскола теперь проходит между интернационалистами и националистами, которые в настоящее время приходят к власти по обе стороны Атлантического океана.

В самом деле Брекзит является проявлением сдвига в политическом спектре Европейского Союза от прочного европейского партнерства в направлении консерватизма и национализма. Референдум расколол Британию практически на две равные части. Избиратели в Шотландии и преуспевающие столичные районы на юге Англии, включая Лондон, высказались против выхода из ЕС (48 процентов). В то же время малые города и постиндустриальные регионы по всей территории Северной Англии и Уэльса проголосовали за выход (52 процента). Схожая картина наблюдается и в отношении избрания Дональда Трампа в Соединенных Штатах. Сельские и постиндустриальные регионы, которые ощущали себя брошенными и забытыми в нынешнем быстро меняющемся мире, теперь берут реванш, находя новых лидеров, которые будут защищать их интересы, таких как Дональд Трамп или Тереза Мэй.

Националистические движения набирают силу. Особенно привольно они чувствуют себя в таких европейских странах, как Нидерланды, Дания, Венгрия, Швеция и Франция. Лидер Национального Фронта Марин Ле Пен, единственный французский политик, поддержавший победу Трампа, сейчас ведет популистскую предвыборную кампанию вполне в стиле нового американского президента и призывает к более тесным связям с Россией.

Этот перелом в Европе можно объяснить двумя причинами.

Финансовый и долговой кризис в южных странах, таких как Греция и Испания, привел к росту влияния популистских движений, резко выступающих против мер жесткой экономии, например, «Подемос» в Испании и «СИРИЗА» в Греции. Кроме того, Европейскому Союзу приходится иметь дело с крупнейшим за последние полвека притоком иммигрантов, вызванным потрясениями в Сирии. Проблема миграции приобрела за последние два года огромное политическое значение. Европейские страны придерживаются противоположных точек зрения по этой проблеме, что ставит под вопрос существование Шенгенской зоны. Даже такие наиболее либерально настроенные страны, как Швеция, столкнулись с серьезными трудностями в связи с тем, что нынешние социальные сдвиги исторического масштаба привели к заметному росту влияния новых ультраправых движений.

Политика Германии в отношении мигрантов, подвергшаяся резкой критике со стороны Дональда Трампа, является исключением на фоне подхода других европейских стран, таких как Венгрия. Их изоляционизм подталкивает ЕС к закрытию границ.

Брекзит, рост влияния Национального Фронта во Франции и популистских партий в южных странах Евросоюза, выступающих против единой Европы – все это является серьезными индикаторами, вызывающими обеспокоенность среди наблюдателей в связи с возможным распадом ЕС.

После обострения напряженности в отношениях между Россией и Европейским Союзом из-за украинского кризиса и аннексии Крыма, которые привели к введению Соединенными Штатами и Европой экономических санкций против Москвы, в традиционном геополитическом противостоянии между Востоком и Западом, судя по всему, произошел резкий поворот. Одним из наиболее красноречивых свидетельств этого может служить активизация российской дипломатии по нескольким международным проблемам.

Националистические перемены, которые можно наблюдать в Европе и США, искушают Владимира Путина. Москва и Запад (ЕС и НАТО) придерживаются противоположных и конкурирующих мировоззрений и имеют различные стратегические приоритеты. В то время как НАТО действует как наднациональная организация, обеспечивающая коллективную безопасность, Россия ставит в основу своей концепции мирового порядка национальную безопасность и государственный суверенитет, причем Дональд Трамп, похоже, с этим согласен.

Таким образом, Россия вновь обретает международное признание. Помимо того, что она является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает правом вето, она усилила своё влияние в Сирии, в Соединенных Штатах во время президентских выборов и, возможно, получит его во Франции в случае прихода к власти Франсуа Фийона или Марин Ле Пен.

Альянс Путина и Асада в Сирии позволяет им думать о возможной победе над вооруженной оппозицией и группировкой ДАИШ. Согласно российской стратегии (за которой стоят ее энергетические интересы в Сирии), сохранение власти президента Асада является лучшим сценарием. Как и в других недавних вооруженных конфликтах Москва снова позиционирует себя как силу, способную положить конец войне.

Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон, серьезный кандидат на президентское кресло, официально поддерживает российско-сирийский альянс и поведение Путина. Его избрание во Франции может привести к появлению в руках Москвы новых рычагов влияния на Европу. Президент Трамп также поддерживает альянс между Владимиром Путиным и Башаром аль-Асадом. Трамп уже подписал документ о начале выхода страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Возможная экономическая сделка с Москвой может создать новые стратегические проблемы и, в частности, поставить под вопрос существование НАТО, к которому новый президент США относится с пренебрежением.

«НАТО является устаревшей структурой». Если добавить к этому его явное отсутствие заинтересованности в существовании Европейского Союза, можно сделать вывод, что будущая дипломатия между США и ЕС будет весьма непростой. Учитывая, что именно в Европе начались обе мировые войны прошлого столетия, поощрять распад ЕС может быть опасно. «Евросоюз потеряет еще некоторых членов и, возможно, так и должно быть». Высказываясь таким образом, президент Трамп фактически призывает Европу к перевооружению, особенно в атмосфере нарастающего ощущения угрозы в связи с волной терактов (Франция, Бельгия, Германия) и тенденцией закрытия границ. Может ли случиться так, что континент вернется в старые времена геополитической конкуренции?

С точки зрения стратегии, европейское военное сотрудничество может быть двусторонним между отдельными странами или многосторонним, построенным на основе сплочения государств, использующих единый политический подход. Объединение европейских сил включает три уровня: совместимость, общие технические и тактические параметры, концентрация и совместное использование сил. Существует стратегия европейской безопасности, принятая в 2003 году и обновленная в 2008 году, однако, до сих пор нет общеевропейского нормативного акта об обороне.

Более того, международное сотрудничество может привести к тому, что называют тремя ловушками мультилатерализма: во-первых, та или иная страна может оказаться вынужденной действовать в одиночку, если партнер отведет свои войска; во-вторых, оказаться не в состоянии участвовать в операции из-за того, что партнер, обладающий значительными военными возможностями, не захочет принять в ней участие; и в-третьих, предоставить возможность другим, кто не станет предпринимать на национальном уровне сколько-нибудь значительных усилий ради обеспечения безопасности, воспользоваться преимуществами участия в международном сотрудничестве ценой меньших затрат. Таким образом, в этой ситуации имеет место юридическое или моральное обязательство действовать, ограничивающее пределы национального суверенитета.

Итак, если говорить о формировании нового мирового порядка, в этом процессе 2017 год будет переходным. Индикаторами, которые послужат подтверждением или опровержением его приближения, станут многие факторы, среди которых можно назвать результаты выборов в Европе, развитие событий вокруг ДАИШ, а также политика, которую будут проводить Трамп и Путин.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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