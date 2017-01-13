Американский эксперт: Рыночные позиции Газпрома ослабевают, а Европа становится более энергетически независимой

Трансанатолийский газопровод (из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе) преодолел важную веху: к концу 2016 года была осуществлена прокладка половины запроектированной трассы, в результате чего проект «Южный газовый коридор стал ближе к финишной точке, что в свою очередь означает снижение зависимости Европы от российского газа. Если создание коридора будет успешно завершено в соответствии с планом, в скором времени на европейский рынок поступит первый каспийский газ.

Еще более важным для Европы является тот факт, что продвижение этого проекта добавит новое измерение в те радикальные перемены, которые происходят в настоящее время на мировых рынках природного газа.

Рост мировой добычи природного газа, наращивание пропускной способности новой газотранспортной инфраструктуры, снижение цен на природный газ, рост объемов торговли сжиженным природным газом (СПГ), все это уже расширяет возможности выбора для газовых импортеров в Европе и снижает влияние российского энергетического гиганта Газпрома. А это, в свою очередь, изменит в ближайшие годы ситуацию с энергетической безопасностью Европы.

Чем объясняется важность проекта «Южный газовый коридор»? Ответ на этот вопрос лежит в равной степени в области политики и энергетики. Европейский союз поддержал создание «Южного газового коридора», чтобы обойти контролируемые Россией газопроводы и избежать в будущем кризисов, подобных тем, что возникали ранее, когда Газпром холодной зимой 2009 года сократил поставку газа на транзитный узел Украины, оставив без тепла такие страны Евросоюза, как Венгрия, Румыния и Польша. Отношения между Брюсселем и Москвой еще более осложнились, когда Россия вторглась на Украину и аннексировала Крым в 2014 году. Кроме того, попытки России обойти Украину как транзитный узел за счет строительства трубопровода «Северный поток-2» спровоцировали дополнительные опасения относительно возможных последствий для Европейского союза.

К 2020 году «Южный газовый коридор» принесет около 10 миллиардов кубометров природного газа из азербайджанского газового месторождения «Шах Дениз» в Албанию, Италию, Грузию, Турцию и Грецию. К 2026 году эта цифра вырастет до 31 миллиарда кубометров.

Трансанатолийский трубопровод, который будет доставлять природный газ через Турцию, представляет собой второй сегмент коридора после Южно-Кавказского трубопровода через Азербайджан и Грузию. Его третий сегмент – Трансадриатический трубопровод, пройдет от Греции и Албании в Италию. Его будущее в Италии представляется не столь гарантированным, учитывая, что возражения местных жителей против маршрута его прокладки могут усилиться после неудачной попытки национального референдума о конституционных изменениях в стране, что привело к отставке премьер-министра Ренци в декабре прошлого года.

Однако, европейская газовая безопасность связана не только с прокладкой «Южного газового коридора». Новые реалии газового рынка 21 столетия могут оказаться еще более важными факторами. Мировое производство природного газа, благодаря в первую очередь американской сланцевой революции, выросло к 2015 году на 27 процентов по сравнению с 2005 годом. В свою очередь, это привело к самому большому за десятилетие профициту природного газа, составившему в 2015 году 70 миллиардов кубометров.

В результате цены на газ на многих рынках резко снизились. В Британии, например, они упали с 11 долларов за миллион БТЕ (британских тепловых единиц) в 2011 году до всего 4 долларов за миллион БТЕ в середине 2016 года. В мировом масштабе чистое увеличение объема импорта и экспорта СПГ привело этот показатель в 2015 году к историческому максимуму – 244.8 миллионов тонн.

Новая газовая инфраструктура развивалась параллельно с ростом предложения и увеличением объемов торговли. В Европе создание соединительных трубопроводов и терминалов СПГ, особенно на северо-востоке континента, медленно, но неуклонно ослабляет трубопроводную гегемонию России. В конце 2014 года Литва запустила терминал СПГ в Клайпеде, а в 2016 году начались поставки на терминал СПГ в польском порту Свиноустье. Эти терминалы сжиженного природного газа в сочетании с новыми региональными трубопроводами и обратным потоком газа через существующие трубопроводы позволили странам Центральной и Восточной Европы диверсифицировать импорт газа, ослабив зависимость от Газпрома.

Тем не менее, «Южный газовый коридор» остается критически важным для стран, которые по-прежнему сильно зависят от поставок Газпрома. В 2015 году доля России на рынках природного газа Болгарии, Словакии и Венгрии колебалась от 70 до почти 90 процентов. Кроме того, планируемый трубопровод «Турецкий поток», по которому российский газ будет поступать в Турцию, а возможно, и дальше в Юго-Восточную Европу, может еще больше усилить присутствие Газпрома в этом регионе.

Действующий «Южный газовый коридор» может изменить эту динамику. В то же время, энергетическая безопасность Европы зависит не только от происходящих сегодня изменений на глобальных газовых рынках, но также от продолжения сотрудничества между европейскими государствами. Речь идет о возникшей неопределенности, связанной с будущим единой Европы. Без этого Трансанатолийский трубопровод ничего не изменит для газовой безопасности континента.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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