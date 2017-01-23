Геополитическое положение России в 2017 году на карте

Международные отношения и геополитика не являются синонимами … по крайней мере, так это понимают эксперты Geopolitical Futures. Термин «Международные отношения» охватывает все возможные способы и формы поведения стран по отношению друг к другу. «Геополитика» строится на том, что все международные отношения основаны на взаимодействии географии и власти.

Распределение профицита и дефицита региональных бюджетов в России (первая половина 2016 года (в миллиардах рублей); розовым цветом — отрицательные значения, зелёным — положительные)

Упомянутые эксперты по геополитике пошли чуть дальше, утверждая, что глубокое понимание географии и власти позволяют делать две вещи. Во-первых, это помогает определить те силы, которые будут формировать международную политику, и как они будут делать это. Во-вторых, это позволяет понять, что является важным, а что нет.

Именно поэтому карты являются чрезвычайно важной частью работы аналитиков. Написание статей может быть идеальной средой для объяснения закономерностей власти, но даже самый лучший автор ограничен в своём языке, когда дело доходит до географических описаний. Поэтому было решено представить некоторые из лучших карт, созданных в 2016 году командой специалистов по графике (TJ Lensing и Jay Dowd)… не только потому, что они очень любопытны (хотя это так и есть), а потому что они играют важную роль для объяснения первопричин наиболее важные геополитических событий 2017 года.

Данная карта иллюстрирует три ключевых аспекта России, которые имеют решающее значение для понимания страны в 2017 году. Первым из них является часто упускаемый из виду тот факт, что Россия является федерацией. У России богатая многонациональная культура, но страна также имеет невероятно многообразную политическую структуру, которая требует сильного центрального правительства. В отличие от большинства карт России эта показывает деление страны на основообразующие регионы. Это 85 регионов … или 87, если считать Крым и Севастополь. Не все имеют равный статус — одни являются республиками и краями, в то время как другие это автономные округа, области и города.

Второй аспект заключается в том, что существует большое экономическое разнообразие на этой обширной территории Российской Федерации. Карта показывает это путем сравнения региональных профицита и дефицита бюджетов по всей стране. Два региона имеют такой большой профицит, который выходит за все рамки: это Москва и Сахалин. Пятьдесят два региона (или 60 процентов региональных бюджетов России) находятся в минусе (красная зона). Центральный район, который включает в себя Москву, формирует более 20 процентов ВВП России, в то время как Сахалину и ряду других регионов посчастливилось иметь пофицит, благодаря добыче нефти.

Третий аспект вытекает из логических выводов относительно первых двух. Россия огромна, и большая часть страны находится в сложной экономической ситуации. Даже если цена на нефть останется на уровне около 55 долларов за баррель на протяжении всего 2017 года, но этого будет не достаточно, чтобы решить проблемы многих борющихся с трудностями регионов. У президента России Владимира Путина авторитарный стиль руководства. Это, в частности, потому, что он управляет такой огромной и сложной страной. Ему нужная вся власть, которой он наделён, чтобы перераспределить богатство так, чтобы не восстали провинции.

Сегодня все СМИ говорят о России в связи с Украиной и Сирией и якобы имевшими место хакерскими атаками. Но лучше понять геополитическое положение России поможет эта карта.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (3 голосов, среднее: 2,33 из 5)

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