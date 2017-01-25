Россия становится большим магнитом для инвесторов

Аналитик журнала Forbes Кеннет Рапоса пишет: «Ненавистники пусть продолжают ненавидеть. Однако, ненависть к России как к объекту инвестиций в нынешнем году может оказаться столь же непродуктивной, как это было в 2016-м, когда индекс компаний малой и средней капитализации вырос на 95 процентов. И теперь, когда Россия стала ведущим в мире производителем углеводородов, обогнав Саудовскую Аравию, а новая администрация Дональда Трампа подает сигналы о возможном завершении антироссийской кампании, инвесторы проявляют еще большую активность.

Россия зафиксировала больший приток иностранных портфельных денег, чем любой глобальный фонд среди развивающихся рынков. Она обогнала по этому показателю даже Китай, Индию, Бразилию и Мексику. На прошлой неделе глобальные фонды развивающихся рынков переживали приток средств, который достиг, по данным EPFR Global, 476 миллионов долларов. На данный момент чистые поступления на российский фондовый рынок составили 472 миллиона долларов по сравнению с 837 миллионами за весь прошлый год.

Россия сегодня является самым популярным среди развивающихся рынков с точки зрения притока иностранных инвестиций в процентном отношении к объему рынка. В прошлом году инвестиционные потоки были эквивалентны 1,6 процента от общей капитализации фондового рынка России после снижения на протяжении трех лет подряд. Единственной страной, зафиксировавшей больший приток капитала по отношению к рыночной капитализации, была Колумбия. Дело в том, что инвесторы сделали ставку на мирное соглашение правительства с Революционными силами Колумбии.

Американская политика «смены режимов» пугает некоторых инвесторов. В то же время, многие эксперты выразили озабоченность в отношении возможного проникновения инфекции по типу «Брекзита» во Францию в конце этого года. Это стало бы колоссальной политической катастрофой. Напомним, 23 апреля Франции предстоит избрать нового президента.

Россия, как и другие развивающиеся рынки, может также извлечь выгоды из изменений в денежно-кредитной политике крупнейших развитых экономик.

На Уолл-стрит существует консенсус, согласно которому Федеральная резервная система США и другие крупнейшие центральные банки практически достигли пределов в своей монетарной политике. Япония уже завершила свой эксперимент с отрицательными процентными ставками. Судя по всему, Европа последует ее примеру. Инвесторы выражают осторожный оптимизм по поводу фискальной и регуляторной политики в Соединенных Штатах. Менее оптимистично они смотрят на показатели торговли, однако, будут приспосабливаться к новым реалиям.

Благодаря отскоку цен на нефть и снижению процентных ставок, рецессия в российской экономике завершилась. Рынок продемонстрировал хорошие показатели, и многие инвесторы в 2016 году зафиксировали прибыль.

Реальная заработная плата изменилась в позитивном направлении, а кроме того эксперты считают вполне вероятным снижение процентной ставки еще на 200 базисных пунктов.

Любой рынок, выросший на 57 процентов в долларовом выражении за последние 12 месяцев, как было отмечено фондом Market Vectors Russia, будет уязвим с точки зрения фиксации прибыли. Однако, инвесторы не должны воспринимать это как негативный признак.

«Мы по-прежнему видим инвесторов, в частности, в США, которые недооценивают российские активы, и мы считаем, что глобальные деньги… по-прежнему не идут в Россию», — говорит Дэниел Солтер, главный стратег Ренессанс Капитал в Лондоне.

«В нынешнем мире неопределенности, связанной с «Брекзитом», Трампом, итальянскими, французскими и немецкими выборами, мы считаем, что Россия очень хорошо выглядит на общем фоне развивающихся рынков», — говорит Солтер, добавляя, однако, что это в значительной степени связано с нынешним уровнем цен на нефть.

Россия по-прежнему подвергается жесткому нажиму, но продолжает восстанавливаться. Западные санкции и поток негативных заголовков в прессе не оттолкнули инвесторов. Кроме того, если во Франции и Италии избиратели проголосуют за противников истеблишмента, можно ожидать ослабления санкций.

Что касается Вашингтона, он будет по-прежнему придерживаться жесткой позиции. Более того, многие республиканцы, не очарованные Дональдом Трампом, будут пытаться усилить санкции против России из-за якобы имевшей место ее причастности к взлому электронной почты Национального комитета Демократической партии и главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Россия опровергает эти обвинения, но американские разведслужбы настаивают на своих утверждениях. Это противостояние придает сил ярым противникам России и Путина в Конгрессе, таким как Джон Маккейн и Линдси Грэм, который обещал представить Трампу список новых карательных санкций в отношении России в наказание за вмешательство в президентские выборы.

Однако, за пределами политических мыльных опер, на экономическом фронте наблюдается прогресс, и именно это превращает Россию в нынешнем месяце в денежный магнит. Прогресс, достигнутый в области снижения инфляции, является весьма впечатляющим. Согласно прогнозам экспертов, можно ожидать снижения ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов уже в марте. При этом рубль остается стабильным и наблюдается заметное снижение оттока капитала.

Кроме того, Россия является устойчивой к повышению ставок ФРС США, учитывая ее профицит счета текущих операций, а также тот факт, что большинство российских компаний все равно были изолированы от низкопроцентных кредитных рынков США и Европы из-за санкций. Повышение ставки ФРС не будет иметь для России никакого значения. Российские компании сосредоточились на местных источниках финансирования, где ставки являются двузначными и постепенно снижаются.

Консенсус-прогнозы доходов от российских инвестиционных банков продолжают расти. Россия по-прежнему явно выигрывает от президентства Трампа, в той мере, насколько такое восприятие уместно. Ренессанс Капитал рекомендовал инвесторам обратить внимание на акции Сбербанка, Аэрофлота, Газпрома, Лукойла и ФосАгро.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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