Макдональдс откроет в России как минимум полсотни новых ресторанов в 2017 году

Компания Макдональдс в этом году планирует открыть в России более 50 новых ресторанов и намеревается заключить множество франчайзинговых сделок. Макдональдс расширяет сеть в регионах и осваивает новые для себя территории, рассказал президент российского отделения компании во вторник.

Сеть ресторанов быстрого питания открыла 73 заведения в России за прошлый год, перевыполнив изначальный план. Президент российского отделения Макдональдс Хасбулатов на конференции рассказал, что 65 из вновь открытых ресторанов принадлежат компании.

Он отметил, что меньшее число планируемых к открытию ресторанов вовсе не значит, что компания снижает темпы развития.

«Ситуация не становится лучше или хуже — пятьдесят число немаленькое, и всё делается лишь для того, чтобы у наших партнёров появилось больше свободы и времени для набора темпа», — сказал Хасбулатов.

У Макдональдса в России три франчайзи, два из них открывают рестораны на Урале и в Сибири. Из всех 609 российских ресторанов на условиях франшизы работают 92.

Хасбулатов рассказал, что «франшиза будет развиваться, и мы приглашаем к сотрудничеству новых партнёров». Он добавил, что к 2018 году компания будет практически на 100 процентов использовать продукцию местных поставщиков (на данный момент доля местных компаний среди поставщиков Макдональдс составляет 85 процентов), что будет стимулировать развитие производства в России. В результате Макдональдс не будет зависеть от курса валют и ограничений на импорт.

В ответ на санкции Запада, введённые из-за вмешательства России в украинский кризис, Москва в 2014 году наложила запрет на импорт многих продуктов. Вследствие продуктового эмбарго поднялись цены, и российское сельское хозяйство получило толчок к развитию.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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