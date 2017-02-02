Карта: где в мире с наибольшей вероятностью могут произойти государственные перевороты в 2017 году

Недовольные исходом выборов сторонники Хиллари Клинтон продолжают жить в состоянии «полного ужаса» от того, что президентство Трампа может означать начало конца американской демократии. На предлагаемой ниже карте изображены страны, где, в соответствии с данными опубликованного в Washington Post исследования, в 2017 году имеется наибольшая вероятность совершения государственного переворота.

Карта мира, отражающая вероятность переворотов в разных странах в 2017 году (тёмно-коричневый цвет соответствует наибольшей вероятности)



Помимо прочих факторов, авторы исследования оценивают вероятность переворотов, основываясь на типе существующего правления, обстановке с личными свободами, уровне экономического развития, а также доступе к интернету и другим формам коммуникаций. Авторы снабдили свои оценки некоторыми комментариями.

«Мы используем небольшое количество статистических моделей для создания отдельных прогнозов, связанных с риском успешного переворота, как например, в Таиланде в 2014 году, или провалившейся попыток переворота, как в Турции в 2016 году. Затем мы комбинируем их, чтобы получить единый прогноз вероятности переворота для каждой страны.

Статистические модели основаны на поиске закономерностей в попытках осуществить перевороты в прошлом с использованием данных за период с 1960 по 2017 год, которые были собраны из таких источников, как статистический сборник Клейтона Тайна и Джонатана Пауэла, аналитический доклад «Polity Project», статистика Всемирного Банка «Показатели развития мировой экономики» и доклад «Armed Conflict Dataset» Уппсальского университета в Швеции. Использовались также данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по глобальным ценам на продукты питания, динамика цен на нефть от компании BP и, наконец, список стран, подготовленный Нильсом Гледичем и Майклом Уордом.

Основные факторы, включенные в анализ: как долго находится у власти нынешний лидер, был ли он избран демократическим путем, а также существующий в стране тип правления. Мы также учитывали такие показатели как ВВП, темп экономического роста, население и младенческую смертность. Эти переменные сложнее отследить в странах, разрушенных войной или там, где существует жесткий авторитарный режим, но в случае необходимости мы использовали оценки. Мы внесли в таблицы информацию о распространении телекоммуникационных технологий, в частности, степень доступа населения к интернету и мобильной связи».

Они также приводят список из 30 стран, где попытка государственного переворота в 2017 году является наиболее вероятной. В самом верху списка находятся Бурунди и Таиланд с показателями вероятности 12 и 11 процентов соответственно, в то время как Россия, прославившаяся своими компьютерными взломами с целью манипуляции выборами, вошла туда под номером 20.

Там, где имеет место высокий риск переворота, всегда существуют маркеры нестабильности. Так например, республика Бурунди находится в состоянии кризиса с мая 2015 года, когда президент Пьер Нкурунзиза добился для себя третьего срока правления.

В Таиланде действует режим военного положения- с момента переворота в 2014 году были введены жесткие ограничения гражданских свобод. В 2016 году страна приняла новую конституцию и на нынешний год были назначены всеобщие выборы, однако, как указывают некоторые исследователи, именно выборы часто увеличивают риск дальнейших попыток переворота.

В то же время, авторы исследования в Washington Post утверждают, что в Соединенных Штатах вероятность переворота в три раза меньше, чем в Нигерии и в Нигере, объясняя это «высоким уровнем младенческой смертности» по сравнению с другими развитыми странами.

Что касается России, исследователи полагают, что вероятность попытки переворота здесь составляет около 6 процентов. Таким образом, страна возглавила двадцатку списка стран с наибольшим риском. Впрочем, они считают, что в случае попытки переворота она закончится провалом с вероятностью 2 к 1.

Переход власти в США к новой администрации дал повод для утверждений о возможности переворота и в Соединенных Штатах. Однако, упомянутые статистические модели позволяют предположить, что подобный риск в США составляет всего около 2 процентов. Таким образом, Соединенные Штаты занимают 103 позицию в списке из 161 страны. Риск может показаться высоким, но это обусловлено фактором детской смертности, которая в США выше, чем в других развитых странах.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что «высокий уровень детской смертности» не оказал бы столь заметного влияния на результаты этого исследования, если бы президентом США была избрана Хиллари Клинтон, а не Дональд Трамп.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (3 голосов, среднее: 3,33 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x