Возделывать «вечную мерзлоту» американо-российских отношений – непростая задача для Рекса Тиллерсона

Утверждение Тиллерсона в должности госсекретаря США, по всей вероятности, стало приятной новостью для Москвы, поскольку это событие служит добрым предзнаменованием для развития российско-американских отношений. Есть надежда, что оно приведет к деэскалации напряженности, причем некоторые зарождающиеся признаки потепления уже можно заметить сейчас.

Ветеран российской дипломатии Виталий Чуркин, Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН, заявил в четверг, что он почувствовал ветер перемен в позиции своей новой американской визави Никки Хейли по сравнению с ее воинственной предшественницей.

На фоне обильных спекуляций по поводу того, что именно Тиллерсон может или не может сделать в ближайшие недели в отношении санкций, введенных США против России, от внимания прессы и многих экспертов ускользает тот факт, что само по себе его назначение главой американской дипломатии может внести известную долю столь необходимого взаимного доверия и стабильности в американо-российские отношения в целом.

Как любой опытный земледелец, Тиллерсон будет сначала готовить промерзшую после суровой зимы почву к культивации. Безусловно, это трудная задача. Но его преимуществом и дополнительным ресурсом, который должен способствовать успеху, является исключительное знание России и понимание русского народа, особенностей российской культуры и общества, скрытых мотивов, определяющих мировоззрение и поведение россиян. И это является уникальным случаем в истории американо-российских дипломатических отношений.

Тиллерсон много путешествовал по России и обладает огромным опытом ведения переговоров с российскими лидерами, в том числе на самом высоком уровне. Это позволяет считать его уникальным «кремленологом», сочетающим теоретические знания и практический опыт. Тиллерсон на самом деле является «гениальным выбором» президента Дональда Трампа, что неоднократно отмечал во время недавних слушаний по его утверждению в должности госсекретаря сенатор Боб Коркер, возглавляющий комитет по международным отношениям.

Однако, Тиллерсону предстоит идти против ветра. Существует масса признаков институционального сопротивления внутри США любой попытке улучшить отношения с Россией. И это сопротивление, несомненно, колоссально мощное.

Американский Конгресс, истеблишмент в сфере безопасности и средства массовой информации насквозь пронизаны русофобией. Кроме того, есть анонимные группы влияния в американском военно-промышленном комплексе, который процветает на конфронтации между Востоком и Западом. Проведенное Трампом предварительное расследование в отношении затрат на производство нового стелс-истребителя F-35 может служить этому хорошим примером. В то же время, «евроатлантизм» также обладает своими тайными прелестями. Блок НАТО сам по себе является доходным местом и хорошей кормушкой. Кроме того, блестящие карьеры сделаны и в Брюсселе.

С другой стороны, Германия возлагала надежды на альянс Берлин-Вашингтон в надежде обеспечить себе статус европейской сверхдержавы, и эти надежды окажутся под угрозой, если Трамп продолжит реализацию своего намерения улучшить отношения с Россией.

Гнев и разочарование в Берлине вполне ощутимы. Несмотря на камуфляж в виде идиомы «западного либерализма», суть проблемы состоит в растущих амбициях Германии, стремящейся занять свое место на мировой арене в качестве глобальной сверхдержавы. Это легко увидеть в устойчивом наращивании ее военного потенциала и стремлении в последние годы к лидирующей роли в урегулировании глобальных и региональных конфликтов.

Учитывая все вышесказанное, улучшение отношений между США и Россией, скорее всего, будет постепенным. России следует набраться терпения. По всей вероятности, на переднем крае этого процесса будут деловые связи и сотрудничество в борьбе против ДАИШ, а также других террористических группировок в Сирии. У Тиллерсона будет дорожная карта.

Можно надеяться, что это будет способствовать постепенному формированию консенсуса в США и западном общественном мнении в целом, что конструктивное взаимодействие с Россией может быть продуктивным и способно служить западным интересам, а следовательно, является разумным и целесообразным.

Особенно острая проблема, безусловно, связана с Украиной. Суть ее состоит в том, что «смена режима» на Украине два года назад была неосмотрительным шагом Европейского Союза (под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель), а США позволили втянуть себя в конфликт, хотя у Америки здесь нет никаких прямых интересов.

В политике признавать ошибки всегда нелегко, и на Западе сегодня просто нет лидеров, обладающих достаточной силой воли, чтобы публично признаться в своем заблуждении. Запад знает, что для России Украина имеет особенно важное значение. Будет интересно увидеть, как Тиллерсону удастся «снова сделать яйца из омлета». Его личные отношения с Владимиром Путиным будут иметь в этой связи огромное значение, в то время как решающую роль сыграет поддержка Тиллерсона со стороны Трампа.

Немаловажно также, что Европа в течение нынешнего года будет избирать новое руководство и имеется вероятность, что нынешние антипатии в отношении России уступят место чувству реализма. Тат факт, что нет больше Обамы, чтобы шумно пропагандировать в западном лагере образ России как опаснейшего врага, также, безусловно, поможет делу.

Если трансатлантическое партнерство между неумолимыми «отрицателями», которые хотят любой ценой поставить Россию на колени, в течение нынешнего года распадется, политика Трампа в отношении России будет продвигаться быстрее, чем можно было бы подумать. Такую вероятность нельзя полностью исключать. Результаты президентских выборов во Франции в апреле внесут некоторую ясность. Однако, решающим моментом будут выборы в германский Бундестаг в октябре.

Суть дела состоит в том, что латентный германский реваншизм охватывает политиков, исповедующих как правую, так и левую идеологию. В мощном эссе, опубликованном на прошлой неделе, бывший министр иностранных дел Йошка Фишер утверждает, что Германия должна наращивать военную мощь, чтобы взять на себя лидерство как в Евросоюзе, так и в НАТО. В этой связи он отчетливо представляет себе возможное сближение между Европой и Китаем.

Дело в том, что алхимия французско-германских отношений окажет глубокое влияние на разрядку напряженности между США и Россией. Экзистенциальная битва Франсуа Фийона за место фаворита французской избирательной кампании вносит дополнительную интригу и увеличивает общую нестабильность ситуации.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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