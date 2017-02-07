Возделывать «вечную мерзлоту» американо-российских отношений – непростая задача для Рекса Тиллерсона

Аналитика Версия для печати

Утверждение Тиллерсона в должности госсекретаря США, по всей вероятности, стало приятной новостью для Москвы, поскольку это событие служит добрым предзнаменованием для развития российско-американских отношений. Есть надежда, что оно приведет к деэскалации напряженности, причем некоторые зарождающиеся признаки потепления уже можно заметить сейчас.

FILE PHOTO - Rex Tillerson, chairman and CEO of ExxonMobil, testifies about the company's acquisition of XTO Energy before the House Energy and Environment Subcommittee on Capitol Hill in Washington January 20, 2010. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Ветеран российской дипломатии Виталий Чуркин, Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН, заявил в четверг, что он почувствовал ветер перемен в позиции своей новой американской визави Никки Хейли по сравнению с ее воинственной предшественницей.

На фоне обильных спекуляций по поводу того, что именно Тиллерсон может или не может сделать в ближайшие недели в отношении санкций, введенных США против России, от внимания прессы и многих экспертов ускользает тот факт, что само по себе его назначение главой американской дипломатии может внести известную долю столь необходимого взаимного доверия и стабильности в американо-российские отношения в целом.

Как любой опытный земледелец, Тиллерсон будет сначала готовить промерзшую после суровой зимы почву к культивации. Безусловно, это трудная задача. Но его преимуществом и дополнительным ресурсом, который должен способствовать успеху, является исключительное знание России и понимание русского народа, особенностей российской культуры и общества, скрытых мотивов, определяющих мировоззрение и поведение россиян. И это является уникальным случаем в истории американо-российских дипломатических отношений.

Тиллерсон много путешествовал по России и обладает огромным опытом ведения переговоров с российскими лидерами, в том числе на самом высоком уровне. Это позволяет считать его уникальным «кремленологом», сочетающим теоретические знания и практический опыт. Тиллерсон на самом деле является «гениальным выбором» президента Дональда Трампа, что неоднократно отмечал во время недавних слушаний по его утверждению в должности госсекретаря сенатор Боб Коркер, возглавляющий комитет по международным отношениям.

Однако, Тиллерсону предстоит идти против ветра. Существует масса признаков институционального сопротивления внутри США любой попытке улучшить отношения с Россией. И это сопротивление, несомненно, колоссально мощное.

Американский Конгресс, истеблишмент в сфере безопасности и средства массовой информации насквозь пронизаны русофобией. Кроме того, есть анонимные группы влияния в американском военно-промышленном комплексе, который процветает на конфронтации между Востоком и Западом. Проведенное Трампом предварительное расследование в отношении затрат на производство нового стелс-истребителя F-35 может служить этому хорошим примером. В то же время, «евроатлантизм» также обладает своими тайными прелестями. Блок НАТО сам по себе является доходным местом и хорошей кормушкой. Кроме того, блестящие карьеры сделаны и в Брюсселе.

С другой стороны, Германия возлагала надежды на альянс Берлин-Вашингтон в надежде обеспечить себе статус европейской сверхдержавы, и эти надежды окажутся под угрозой, если Трамп продолжит реализацию своего намерения улучшить отношения с Россией.

Гнев и разочарование в Берлине вполне ощутимы. Несмотря на камуфляж в виде идиомы «западного либерализма», суть проблемы состоит в растущих амбициях Германии, стремящейся занять свое место на мировой арене в качестве глобальной сверхдержавы. Это легко увидеть в устойчивом наращивании ее военного потенциала и стремлении в последние годы к лидирующей роли в урегулировании глобальных и региональных конфликтов.

Учитывая все вышесказанное, улучшение отношений между США и Россией, скорее всего, будет постепенным. России следует набраться терпения. По всей вероятности, на переднем крае этого процесса будут деловые связи и сотрудничество в борьбе против ДАИШ, а также других террористических группировок в Сирии. У Тиллерсона будет дорожная карта.

Можно надеяться, что это будет способствовать постепенному формированию консенсуса в США и западном общественном мнении в целом, что конструктивное взаимодействие с Россией может быть продуктивным и способно служить западным интересам, а следовательно, является разумным и целесообразным.

Особенно острая проблема, безусловно, связана с Украиной. Суть ее состоит в том, что «смена режима» на Украине два года назад была неосмотрительным шагом Европейского Союза (под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель), а США позволили втянуть себя в конфликт, хотя у Америки здесь нет никаких прямых интересов.

В политике признавать ошибки всегда нелегко, и на Западе сегодня просто нет лидеров, обладающих достаточной силой воли, чтобы публично признаться в своем заблуждении. Запад знает, что для России Украина имеет особенно важное значение. Будет интересно увидеть, как Тиллерсону удастся «снова сделать яйца из омлета». Его личные отношения с Владимиром Путиным будут иметь в этой связи огромное значение, в то время как решающую роль сыграет поддержка Тиллерсона со стороны Трампа.

Немаловажно также, что Европа в течение нынешнего  года будет избирать новое руководство и имеется вероятность, что нынешние антипатии в отношении России уступят место чувству реализма. Тат факт, что нет больше Обамы, чтобы шумно пропагандировать в западном лагере образ России как опаснейшего врага, также, безусловно, поможет делу.

Если трансатлантическое партнерство между неумолимыми «отрицателями», которые хотят любой ценой поставить Россию на колени, в течение нынешнего года распадется, политика Трампа в отношении России будет продвигаться быстрее, чем можно было бы подумать. Такую вероятность нельзя полностью исключать. Результаты президентских выборов во Франции в апреле внесут некоторую ясность. Однако, решающим моментом будут выборы в германский Бундестаг в октябре.

Суть дела состоит в том, что латентный германский реваншизм охватывает политиков, исповедующих как правую, так и левую идеологию. В мощном эссе, опубликованном на прошлой неделе, бывший министр иностранных дел Йошка Фишер утверждает, что Германия должна наращивать военную мощь, чтобы взять на себя лидерство как в Евросоюзе, так и в НАТО. В этой связи он отчетливо представляет себе возможное сближение между Европой и Китаем.

Дело в том, что алхимия французско-германских отношений окажет глубокое влияние на разрядку напряженности между США и Россией. Экзистенциальная битва Франсуа Фийона за место фаворита французской избирательной кампании вносит дополнительную интригу и увеличивает общую нестабильность ситуации.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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