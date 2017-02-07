Военный эксперт: способна ли Америка одержать победу в войне против России и Китая?

В конце прошлого десятилетия Соединенные Штаты отбросили свою доктрину «двух войн», нередко воспринимаемую превратно, которая допускает потенциальную необходимость вести две региональные войны одновременно. Эта идея, согласно которой Америка должна была удерживать Северную Корею от вступления в военный конфликт, в то же время ведя войну против Ирана или Ирака (или наоборот), определяла систему военных закупок Министерства обороны, стратегии логистики и базирования в период после окончания холодной войны, когда США уже не грозило столкновение с Советским Союзом. Америка отступила от упомянутой доктрины из-за изменений в международной обстановке, роста военной мощи Китая и повсеместного распространения высокоэффективных террористических сетей.

Однако, как могли бы развиваться события, если бы Соединенным Штатам пришлось вести две войны одновременно именно сегодня, и не против таких стран, как Северная Корея и Иран? Что если Китай и Россия сблизились бы в достаточной степени, чтобы начать координировать свои действия, враждебные по отношению к Америке, в Тихом океане или Европе?

Могли бы Пекин и Москва организовать два кризиса, которые вызвали бы необходимость ответных мер военного характера со стороны США на двух направлениях одновременно? Возможно, но весьма маловероятно. Дело в том, что у каждой из этих двух стран имеются собственные цели, и каждая действует по своей собственной программе. Более вероятно, что один или оба потенциальных противника Америки могут попытаться извлечь выгоду из какого-нибудь уже существующего кризиса с целью расширить свои региональные претензии. Например, Москва вполне могла бы решиться на вторжение в страны Балтии, если бы Соединенные Штаты были в этот момент втянуты в крупное военное противостояние в Южно-китайском море.

В любом случае, такая война началась бы по инициативе Москвы или Пекина. Соединенные Штаты стремятся сохранить статус-кво в обоих регионах и в целом (по крайней мере, в отношениях с крупными державами) предпочитают для достижения своих политических целей использовать дипломатические и экономические средства. В то время как Америка в принципе способна создать условия для начала войны, первыми нажать на спусковой крючок могли бы только Китай или Россия.

Положительным моментом является то, что средства, требующиеся для ведения войны в Европе и в Азиатско-тихоокеанском регионе, совпадают между собой в незначительной степени. Как это уже было во время второй мировой войны, армия США могла бы взять на себя бремя защиты Европы, в то время как военно-морские силы сконцентрировались бы на Тихом океане. Военно-воздушные силы США при этом играли бы вспомогательную роль и оказывали поддержку с воздуха на обоих упомянутых театрах военных действий.

Россия не обладает возможностью вести войну против НАТО на севере Атлантики, и, скорее всего, у нее нет политической заинтересованности в таком сценарии. Это означает, что в то время как США и их союзники по НАТО могли бы выделить часть ресурсов для создания угрозы России на море (и обеспечения гарантий против морских вылазок России), военно-морские силы США получили бы возможность сконцентрировать усилия на Тихоокеанском регионе. В зависимости от продолжительности конфликта и степени угрозы Соединенные Штата могли бы перебросить значительные силы сухопутных войск в Европу для оказания помощи в случае серьезного наземного столкновения.

При этом большая часть американских авианосцев, подводных лодок и надводных кораблей сконцентрировались бы в Тихом и Индийском океанах. Они могли бы вести военные действия против китайской системы блокировки доступа в зону (A2/AD), а также блокировать морские коммуникации Китая. Дальняя авиация, включая стелс-бомбардировщики и другие подобные средства, действовала бы на обоих театрах военных действий в зависимости от необходимости.

Американские вооруженные силы оказались бы перед весьма серьезной проблемой, поскольку им было бы необходимо как можно быстрее одержать решительную победу хотя бы в одном из военных конфликтов. Это могло бы заставить США сконцентрировать все свои силы на одном из направлений, включая воздушные космические и кибер-ресурсы, в надежде на стратегическую и политическую победу, которая позволила бы всеми оставшимися силами вести войну на другом направлении. Учитывая военную мощь союзников США в Европе, скорее всего на первоначальном этапе Америка сосредоточила бы основные силы на Тихоокеанском ТВД.

Структура военного альянса во главе с США на Тихом океане принципиально отлична от европейской. Несмотря на наличие определенных сомнений в преданности отдельных стран-союзниц США в Европе, у Америки нет никаких иных причин воевать с Россией, за исключением обеспечения единства и территориальной целостности альянса НАТО. Если США вступят в войну, Германия, Франция, Польша и Британия наверняка последуют за ними. В рамках базового сценария даже одни европейские союзники способны обеспечить мощное среднесрочное преимущество НАТО перед русскими. Россия способна захватить часть Балтики, однако, она понесла бы при этом серьезные потери от военно-воздушных сил НАТО, и, по всей вероятности, не смогла бы долго удерживать захваченные территории. В этом контексте ВМС и ВВС играли бы главным образом вспомогательную и координирующую роль, обеспечивая союзникам по НАТО преимущество, которое им было бы необходимо для решительной победы над русскими. Ядерные силы США взяли бы на себя функцию гаранта против решения России применить тактическое или стратегическое ядерное оружие.

С гораздо более сложными проблемами Соединенные Штаты могли бы столкнуться на Тихом океане. Япония или Индия, возможно, обладают определенными интересами в Южно-китайском море, но это вряд ли можно считать гарантией их участия в войне или даже позитивного нейтралитета. Структура альянса в любом конфликте зависит от конкретных обстоятельств данного конфликта. Дело в том, что любая из стран региона, включая Филиппины, Вьетнам, Южную Корею, Японию или Тайвань, могла бы оказаться первой целью Китая. Остальные, если не принимать в расчет давление со стороны США, вполне могли бы предпочесть отсидеться в сторонке. Это создало бы для Америки дополнительные трудности в достижении превосходства в западной части Тихоокеанского региона исключительно собственными средствами.

Тем не менее, Соединенные Штаты способны вести две крупных войны одновременно и одержать в них победу или как минимум подойти к ней настолько близко, что ни Китай, ни Россия не увидели бы для себя особых надежд и отказались бы от дальнейшей борьбы. Соединенные Штаты способны это сделать, поскольку они продолжают содержать самую мощную военную машину в мире, а также потому что Америка стоит во главе исключительно мощного военного блока. Более того. Россия и Китай представляют собой совершенно различные по характеру источники угрозы, что дает Соединенным Штатам возможность сосредоточить часть своих ресурсов на одном направлении, а остальные перебросить на другое.

Впрочем, следует помнить о том, что такая ситуация не может продлиться бесконечно долго. Соединенные Штаты не в состоянии поддерживать нынешний уровень превосходства постоянно, и в долгосрочной перспективе Америке придется тщательно пересмотреть свои обязательства. В то же время, Соединенные Штаты создали международный порядок, устраивающий многих из наиболее мощных и процветающих стран мира. Следовательно, Америка может рассчитывать на их поддержку. Во всяком случае, на данном этапе.

Автор, Роберт Фарли – американский военный эксперт, доцент Школы дипломатии и международной торговли имени Паттерсона

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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