Соединенные Штаты пересмотрели свою военную стратегию в Арктике

Геополитика Версия для печати

Министерство обороны США опубликовало обновленную Арктическую стратегию, в которой указаны потенциальные угрозы, а также проблемы, касающиеся функционирования американских вооруженных сил на Аляске.

Подпись к изображению: Вертолеты HH-60G Pave Hawk Национальной гвардии Аляски летают рядом с атомной подводной лодкой USS «Hampton» (SSN-767) ВМС США во время учений Ice Exercise 2016 (ICEX 2016)
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Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан неоднократно выступал за обновление Арктической стратегии. «После почти двух лет пропагандистской работы и усилий со стороны обеих политических партий, я рад, что мы, наконец, получили значительно более серьезную военную стратегию в Арктическом  регионе», — заявил Салливан по случаю публикации этого официального документа.

«Документ кардинально улучшен по сравнению с версией 2013 года, который скорее представлял собой набор банальностей, чем реальную стратегию, — заявил Салливан. – Я надеюсь, что Министерство обороны, наш новый президент и страна в целом серьезно отнесутся к этому документу и начнут формулировать программу, в соответствии с которой мы будем защищать наши интересы и интересы наших союзников в этом стратегически важном регионе».

В докладе отмечается наличие разногласий между США, Канадой и Россией по поводу регулирования судоходства в водах Арктики. Канада заявляет, что все воды в пределах канадских арктических островов, включая Северо-Западный проход, являются ее территориальными водами, что подразумевает необходимость получения разрешения Канады на проход иностранных судов.

Россия выдвигает аналогичные претензии в отношении трех проливов вдоль Северного морского пути, в то время как Соединенные Штаты считают эти проливы международными водами.

«Защищая интересы национальной безопасности США по обеспечению всех прав и свобод, касающихся использования морского и воздушного пространства, признанных международным правом, Министерство обороны будет обеспечивать стратегический доступ военных и гражданских судов и самолетов США во все районы Арктики, как и в другие регионы. В том числе речь идет о проведении случае необходимости операций по обеспечению свободы судоходства и противодействию чрезмерным морским претензиям других стран».

В стратегии также утверждается, что в свете нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы,  а также попыток «запугивания соседей» со стороны России, Министерство обороны США будет продолжать масштабный цикл боевой подготовки и военных маневров в Европе. Эти учения будут проходить в  рамках операции «Атлантическая решимость» (операция запущена под эгидой НАТО в апреле 2014 года в трех странах Балтии и Польше, по инициативе Соединенных Штатов, прим. mixednews). Министерство предусматривает участие в этой деятельности полного спектра вооруженных сил США, включая ядерные силы и кибер-подразделения.

В документе также уделяется определенное внимание запасам нефти и газа в регионе: «Борьба за получение экономических преимуществ и стремление различных стран усилить свое влияние в этой зоне, приобретающей особую геостратегическую важность, может привести к росту напряженности. Эти проблемы в экономической сфере и сфере безопасности могут усилить риск возникновения споров между арктическими и неарктическими странами по поводу доступа к морским коммуникациям и природным ресурсам Арктики».

Основные проблемы, стоящие перед ВС США в Арктике, выявленные в Стратегии 2013 года, сохраняются и в новом документе: недостаток средств дистанционного зондирования, прогнозирования состояния льдов и погоды, отсутствие средств навигации, проблемы в сфере электронных коммуникаций в высоких широтах, а также ограниченное количество судов, приспособленных к работе во льдах, и неразвитость инфраструктуры.

Стратегия гласит, что Министерство обороны будет наращивать существующие ограниченные возможности коммуникаций в полярных регионах, и в частности речь идет о спутниковом покрытии. Кроме того, в координации с Департаментом национальной безопасности и странами-партнерами оно будет стремиться улучшать возможности средств обнаружения и отслеживания угроз.

В заключение следует отметить, что этот документ был составлен в декабре прошлого года, когда еще бывший президент Обама занимал свой пост.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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