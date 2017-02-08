Америке остро необходима целенаправленная стратегия борьбы против группировки ДАИШ

Президент Дональд Трамп пообещал «искоренить исламский экстремизм». Это цель, которую разделяет практически все цивилизованное человечество. У таких террористических группировок как ИГ (ДАИШ) нет никаких смягчающих обстоятельств. Однако, американское политическое руководство, начиная с самого Трампа, должно разобраться с реально существующими проблемами, в противном случае их усилия по достижению этой цели окажутся контрпродуктивными.

Нынешние решительные заявления не учитывают риск, связанный с тем, что кампания, упускающая ключевые моменты для ликвидации группировки ДАИШ, принесет больше вреда, чем пользы. Борьба против ДАИШ требует скоординированной стратегии, которая будет проводиться на многих фронтах. Необходимо лишить ДАИШ возможностей в области привлечения финансовых и материальных средств, вербовки новых бойцов, а также предпринять меры, которые не позволят им готовить новые теракты и удерживать территории. Военные аспекты кампании против этой группировки, включая удары с воздуха, рейды сил специального назначения, обмен разведданными и формирование коалиций, безусловно, имеют большое значение. Однако, всего этого недостаточно для достижения поставленной цели.

Дело в том, что разгром группировки ДАИШ возможен только при условии, что политическая обстановка на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, а также в Южной Азии, кардинально изменится, причем в крайне маловероятном направлении. Вовсе не случайно, что движение ДАИШ зародилось в двух странах, где сунниты подвергались притеснениям. Речь идет об Ираке, где центральное шиитское правительство разрушило прежний порядок, где доминировали сунниты. Второй страной является Сирия, где алавитский режим в течение долгого времени стремился защитить власть своего меньшинства за счет ущемления прав суннитского большинства. Ирак и Сирия разделяют общий недуг слабых государств, которые не в состоянии ни править на основе межконфессионального согласия, ни сохранять контроль над всей территорией страны.

Возможно, Ирак и Сирия – слишком очевидные примеры, однако их ситуация не уникальна в регионах, где действуют ячейки ДАИШ. Это было бы поистине геркулесовым подвигом – изменить основополагающие условия в двух упомянутых странах, не говоря уж о гигантской области, охватывающей территорию от Нигерии до Бангладеш.

Ситуация еще более осложняется конфликтом интересов между различными игроками на Ближнем Востоке. Региональные правительства согласны с необходимостью уничтожить самопровозглашенный халифат ДАИШ, который бросает вызов существующей государственной системе. Однако, это не означает, что именно борьба против террористической группировки является их главным приоритетом. В самом деле, для Анкары гораздо важнее не допустить курдской автономии, чем вести военную кампанию против ДАИШ, в то время как политические элиты Багдада и Дамаска предпочитают консолидировать власть в стратегически важных, богатых ресурсами регионах, чем бороться с этой группировкой в суннитской глубинке. Это не означает, что Соединенные Штаты должны отказаться от борьбы против группировки ДАИШ. Однако, Америка нуждается в продуманной контр-стратегии, учитывающей характер и масштабы проблемы.

Такая стратегия могла бы базироваться на двух принципах. Во-первых, США должны сформировать необходимые ресурсы против каждой из угроз, исходящих от ДАИШ, причем главным приоритетом должна оставаться защита самой Америки. Это означает, что коалиционная деятельность в первую очередь должна быть направлена против возможностей группировки по осуществлению терактов за рубежом. Поскольку перспектива обеспечения региональной стабильности является иллюзорной, необходимо уделять особое внимание снижению риска терактов, инспирируемых и направляемых ДАИШ в Америке. Наилучшим способом достижения этой цели является нанесение ударов по «транзитным распределительным узлам», через которые группировка перемещает людей, деньги и материалы.

Наша стратегия в Ираке и Сирии призывает к шагам по устранению условий, порождающим массовое недовольство среди суннитов. Речь идет об оказании давления на иракское центральное правительство в направлении примирения и расширения прав суннитов. Необходимо также оказывать балансирующую поддержку курдам, избегая, разумеется, разжигания региональных конфликтов. Следует признать, что такая стратегия может привести к замедлению освобождения территории из-под контроля группировки ДАИШ, но ее преимущество заключается в том, что освобожденные территории будут менее уязвимы против нового захвата впоследствии.

Мы считаем, что ограничения в отношении применения силы, установленные предыдущей администрацией, были разумным препятствием на пути к опасному «скользкому склону». Эти ограничения являются еще более важными в то время, когда политические лидеры соревнуются в жесткости заявлений по поводу борьбы против террористической угрозы. Да, разработка стратегии должна отражать потребности, связанные с выполнением этой задачи, но она должна также быть основана на учете важности стоящих на кону интересов, а также риска, который Соединенные Штаты готовы взять на себя, отстаивая эти интересы.

Авторы, Джеффри Мартини – ведущий аналитик по Ближнему Востоку в некоммерческой организации RAND Corporation. Линн Дэвис – старший научный сотрудник той же организации

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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