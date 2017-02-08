Давление США на Россию вряд ли заставит её разорвать альянс с Ираном

Администрация Трампа ищет способы разорвать военный и дипломатический альянс России с Ираном, созданный с целью урегулирования сирийского конфликта и активизации борьбы против группировки ДАИШ, заявили высокопоставленные европейские и арабские официальные лица, принимавшие участие в политической дискуссии.

Одержимость администрации США по поводу Ирана заслоняет от нее реальность: Россия воспринимает Иран совершенно иначе, чем Америка. По всей вероятности, если в качестве условия улучшения отношений с Америкой перед Москвой будет выдвинуто требование разорвать партнерские связи с Ираном, эту попытку постигнет неудача. Москва, судя по всему, не особенно заинтересована в подобном сценарии.

Кремль в понедельник заявил о своем несогласии с оценкой Ирана президентом США Дональдом Трампом, который охарактеризовал его как «террористическое государство номер один», и о намерении укреплять свои и без того тесные отношения с Тегераном.

Судя по этому заявлению, представляется маловероятным, что Москва готова к разрыву или охлаждению отношений с Ираном в обмен на укрепление связей с Вашингтоном. Если администрация не готова предложить России что-то весьма существенное в других сферах, трудно предположить, что русские согласятся разорвать альянс с Ираном просто потому, что этого хотят американцы.

На прошлой неделе председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев был еще более откровенен, выражая свою тревогу по поводу агрессивной риторики американской администрации в отношении Ирана и Китая: «Как известно, команда Трампа включает большое количество людей, которые давно и последовательно занимают жесткие анти-иранские позиции. К сожалению, они активно влияют на Трампа, подталкивая его как минимум к воинственной риторике. И это весьма тревожная тенденция».

«Наряду с антикитайскими инициативами новой команды президента США это может оказать значительное негативное воздействие на российско-американские отношения. Ведь, в конце концов, у России имеются собственные интересы и собственные подходы в обеих этих сферах», — добавил Косачев.

Соединенным Штатам следует продолжать улучшать отношения с Россией, но достижение успеха представляется маловероятным, если одновременно Вашингтон будет усиливать свою воинственность в отношении Ирана и Китая. Если администрация продолжит демонстрировать свой агрессивный подход к последнему (при этом нет никаких оснований полагать иное), наиболее вероятно, что это лишь приведет к дальнейшему сближению России как с Китаем, так и с Ираном. Иными словами, нынешняя политика американской администрации ведет к повышению напряженности в отношениях с обеими упомянутыми странами, а кроме того, возможно, нанесет вред и отношениям с Россией.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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