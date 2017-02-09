Патрик Бьюкенен: моральное превосходство и Владимир Путин

Следует ли позволить Дональду Трампу формировать внешнюю политику, основанную на идеях, с которыми он выступал во время своей президентской кампании в 2016 году и благодаря которым одержал победу? Ответ американской внешнеполитической элиты на этот вопрос, как представляется, сугубо отрицательный.

Наиболее наглядным примером могут служить отношения между Соединенными Штатами и Россией.

В ходе предвыборной кампании Трамп высказывался вполне ясно. Он говорил о своем намерении укрепить связи с Россией и сотрудничать с Владимиром Путиным с целью уничтожения террористов Аль-Каеды и ДАИШ в Сирии, а также оставить в покое союзника Путина Башара аль-Асада.

Планируя столь важную дипломатическую сделку, президент Трамп сегодня сопротивляется попыткам заставить его признать Путина «бандитом» и «убийцей».

Так, в ответ на вопрос журналиста Fox News Билла О’Рейли в ходе традиционного интервью за несколько часов до начала «Суперкубка», уважает ли он Путина, Трамп сказал, что уважает его как лидера.

О’Рейли продолжал давить: «Но ведь он убийца. Путин – убийца». На это Трамп ответил: «Убийц много. У нас полно убийц. Вы, что же, полагаете, что наша страна совершенно невинная?»

Хотя этот его ответ был довольно неуклюжим, намерение Трампа достойно одобрения. Если ему предстоят переговоры о принципиальном соглашении со страной, обладающей достаточным арсеналом ядерных вооружений, чтобы уничтожить США, начать такие переговоры с того, чтобы назвать лидера этой страны «убийцей», наверное, не очень хорошая идея.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поспешил заверить Америку, что считает Путина «бандитом», и любое предположение о нравственной равнозначности Америки и России является возмутительным.

Имея в виду, по всей видимости, историю с отравлением полонием перебежчика КГБ Александра Литвиненко, сенатор Марко Рубио написал в своем твиттере: «Вы можете назвать случай, когда активист Демократической партии был отравлен республиканцами? Или наоборот?»

Однако, продолжая яростно бить себя в грудь и гордо отстаивая наше нравственное превосходство над другими странами и народами, почему бы нам не обратить внимание на то, что в этой ситуации пытается делать Трамп. А также задуматься над тем, кто ведет себя как настоящий государственный деятель, а кто – как инфантильный и самоуверенный зануда.

Когда президент Эйзенхауэр пригласил Никиту Хрущева в Соединенные Штаты, разве он называл советского лидера «будапештским мясником» в знак своего возмущения массовым убийством в Венгрии в 1956 году?

Разве президент Никсон, ведя переговоры о своем визите в Пекин, чтобы положить конец десятилетиям вражды, выступал с обличительной правдой о Мао Цзэдуне, обвиняя его в массовых убийствах, превышающих по масштабам сталинские репрессии?

Когда Никсон находился в Пекине, Мао проводил свою печально известную Культурную Революцию, которая привела к миллионам жертв. Этот погром длился несколько лет и, несомненно, затмил «Хрустальную ночь» в нацистской Германии, которая продолжалась всего двое суток. Однако, эти преступления Мао не упоминались в произнесенном Никсоном тосте за начало «долгого совместного пути» Америки и Китая.

Джон Маккейн называет Путина бандитом из КГБ и убийцей. Однако, советский посол в Будапеште Юрий Андропов, организовавший жестокое подавление венгерского восстания с помощью русских танков, позже стал главой КГБ. А когда он занял пост Генерального секретаря Коммунистической партии СССР, Рональд Рейган захотел встретиться и поговорить с ним, так же как он стремился встречаться с каждым советским лидером.

Почему? Потому, что Рейган считал, что по-настоящему нравственным решением в его положении было вести переговоры, чтобы избавить мир от ядерной угрозы. Из этих же соображений он встретился с Горбачевым в 1985 году, когда СССР продолжал оккупировать Афганистан и массово уничтожал афганских патриотов.

Проблема некоторых наших самых яростных пропагандистов идеи «американской исключительности» заключается в том, что им недостает нравственной зрелости Рейгана.

Не подлежит сомнению, что мы выступали на правой стороне во второй мировой войне и, позже, в холодной войне против СССР. Однако, были ли мы на самом деле столь уж безгрешны, ведя эти войны?

Не является ли как минимум проблематичным с нравственной точки зрения то, что мы делали в Кельне, Гамбурге, Дрездене, Токио, Хиросиме и Нагасаки, где были убиты и заживо сгорели сотни тысяч женщин и детей?

Сколько невинных жителей Ирака были уничтожены в течение 13 лет войны, которую мы начали на основании фальсифицированных или ложных доказательств наличия у Саддама Хуссейна оружия массового поражения?

В России происходят убийства журналистов и диссидентов. Это так. Но и Родриго Дутерте, наш филиппинский союзник, с прошлого лета явно закрывает глаза на убийства тысяч торговцев наркотиками и наркоманов. Филиппинская католическая церковь называет это «эпохой террора». Следует ли нам разорвать наши договорные отношения с режимом Дутерте?

Что нам известно о внесудебных казнях в Египте в период правления нашего союзника генерала Абдель Фаттаха ас-Сиси, после того как он сверг избранное правительство?

Разве наш турецкий союзник Реджеп Тайип Эрдоган не убивал невинных людей в ходе массовых репрессий прошлым летом после попытки государственного переворота?

Некоторые из нас помнят холодную войну, в ходе которой генерал Аугусто Пиночет без излишних церемоний разбирался с нашими общими врагами в Чили. Да и САВАК, Министерство безопасности другого нашего союзника, иранского шаха, тоже, как известно, было далеко не благотворительной организацией.

Что бы ни говорил сенатор Рубио, Центральное разведывательное управление США также не раз прибегало к «мокрым» операциям или «физическому устранению» нежелательных персон.

Разве не говорил Линдон Джонсон о братьях Кеннеди, организовавших многочисленные покушения на кубинского лидера Фиделя Кастро, что они орудовали в Карибах руками некоей «Корпорации «Убийство»?

Если переговоры Трампа с Путиным смогут помочь положить конец кровопролитию на Украине и в Сирии, это будет как минимум не менее нравственным поступком, чем проповеди о нашем моральном превосходстве в эфире воскресных ток-шоу.

Патрик Джозеф Бьюкенен — американский политик и публицист, в 1969—2000 гг. — идеолог крайне правой фракции Республиканской партии

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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