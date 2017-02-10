Россия снабдит сирийскую армию высокоточным оружием

В четверг 8 февраля Москва заявила о том, что уже начались или в скором времени начнутся поставки высокоточного оружия в сирийскую армию, чтобы повысить её эффективность в борьбе против террористов ИГИЛ.

Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов рассказал, что «в Сирии будет продолжен Россией ассиметричный ответ [терроризму], который может включать в себя и перегруппировку сил и средств … и, конечно, поставку высокоточного вооружения сирийскому правительству». Он добавил, что «победить терроризм силами одной страны невозможно. Терроризм приобрел глобальный характер, и, добившись ярких очевидных побед над ним в одном месте, нет никакого резона образовывать дополнительные вакуумы, где может вновь собраться международный террористический интернационал и возобновить боевые действия».

Умаханов обращался к двум важным темам:

Военное сотрудничество США, России, Сирии и Турции в борьбе против ИГИЛ, первые признаки которого уже заметны на фронтах северной и восточной части Сирии. Убеждённость России в том, что Сирию следует снабдить более мощным оружием, чтобы сделать сирийскую армию столь же эффективной, как и другие войска, ведущие борьбу с ИГИЛ.

По сообщениям российских СМИ, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время боевых действий в Сирии армия России, атакующая позиции ИГИЛ с сентября 2015 года, испытала более 160 видов мощного оружия. В подобных новостях не упоминается, где и когда Шойгу об этом говорил.

Журналистам портала DEBKAfile удалось выяснить, какого типа оружие Россия намерена поставлять в сирийскую армию.

В списке числятся беспилотники малых размеров для точечного бомбометания, запускающиеся с плеча противотанковые и противовоздушные ракеты с лазерной системой наведения, барражирующие боеприпасы (сброшенные с самолёта, они кружат над полем боя в поисках цели), небольшие самоуправляемые устройства для зачистки туннелей, приборы ночного видения, системы с лазерными и инфракрасными датчиками, системы обнаружения целей и снайперские винтовки большой дальности.

Барражирующие боеприпасы совмещают в себе свойства ракет, беспилотников и бомб. Военные сбрасывают их с самолёта и управляют их полётом с земли или с воздуха. Такие снаряды способны летать часами, пока не иссякнет топливо и энергия. Встроенная навигация позволяет отслеживать местоположение снаряда, который в большинстве случаев оснащается видеокамерой высокого разрешения, с помощью которой военные дистанционно находят цель даже в плохих погодных условиях и ночью.

Как только цель (которой может стать окно в здании, бронемашина или отряд террористов) появляется в поле видимости снаряда, он устремляется к ней. Все датчики устройства уничтожаются вместе с целью вследствие взрыва.

Заявления России стали неожиданностью для израильского правительства и военных. Армия Израиля за все шесть лет войны в Сирии, а в особенности – израильская разведка и воздушные силы, делали всё возможное, чтобы высокоточное оружие не попало к сирийской армии, а также в вооружённые силы Ирана и в организацию «Хезболла» в Сирии.

Россия объявила о поставках высокоточного оружия сирийским военным, и вполне вероятно, что иранской армии и участникам «Хезболлы» удастся добраться до нового вооружения.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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