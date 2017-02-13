Россия стала лидером христиан всего мира

В начале апреля 2014 года, когда сложившийся после холодной войны мировой порядок был потрясен российской аннексией принадлежавшего Украине Крымского полуострова, Патрик Бьюкенен в своей колонке в издании Townhall задал вопрос: «На чьей стороне сегодня Бог?»

Бывший спичрайтер Ричарда Никсона и интеллектуальный «знаменосец» палеоконсерватизма, этого авторитарного направления в политической мысли, объединяющего сегодня как белых националистов, так и президента США Дональда Трампа, написал, что российский президент Владимир Путин «заявил претензию на то, что Москва является «Градом Божьим» сегодняшнего дня». Несмотря на угрозу, которую Москва неожиданно стала представлять для стабильности Европы, Бьюкенен расточает похвалы политике Путина и пишет, что «в культурной войне за будущее человечества Путин решительно водружает свой флаг на стороне традиционного христианства».

Сегодня, три года спустя, в дискуссии о российско-американских отношениях, крайне осложненных взаимными санкциями и тем, что Москва пыталась склонить чашу весов в пользу Трампа в ходе президентских выборов, легко упустить из внимания эти слова Бьюкенена. Однако, его статья четко сформулировала суть смещения парадигмы религиозных отношений между Москвой и Вашингтоном, а также роль Москвы в глобальном правохристианском движении. До 2014 года Россия в основном считалась импортером христианских фундаменталистов, главным образом за счёт приезжавших из Соединенных Штатов. Однако, когда Кремль в 2014 году нарушил международные дипломатические нормы, Москва начала формировать свой новый образ, занимая место «у штурвала» всемирного правохристианского движения.

И с тех пор эта роль Москвы в глобальном христианском возрождении лишь усилилась. Помимо того, что российские банки финансировали такие политические партии, как Национальный фронт во Франции, Москва стала местом проведения международных конференций, посвященных самым разным темам — от сотрудничества между неонацистами до американского внутреннего сепаратизма, стремящегося расколоть США. В то же время, американские фундаменталисты, помешанные на попытках повернуть вспять кампанию защиты и расширения прав сексуальных меньшинств в США, все чаще обращаются к России за поддержкой. Они видят в ней образец того, что они хотели бы вернуть у себя дома, от преследования ЛГБТ-сообщества до запрета абортов по всей стране.

«В штате Теннеси предпринимались попытки ввести законы против ЛГБТ-сообщества, очень похожие на те, что были приняты в России в 2013 году, – говорит Коул Парк, исследователь проблем ЛГБТ из аналитического центра Political Research Associates. – Трудно сказать, где здесь курица, а где – яйцо, то есть кто из них кого вдохновляет, но между этими движениями имеется очевидная связь».

Вовсе не случайно, что в колонке Бьюкенена, где он перечисляет участников «культурной, социальной и нравственной войны» между Россией и «гедонистическим» Западом, упоминается малоизвестное и загадочное общественное объединение под названием «Всемирный конгресс семей» (ВКС). Как писал Бьюкенен, ВКС упомянул превращение России в «глобального лидера в вопросах защиты института семьи» среди десятка наиболее позитивных тенденций 2013 года. В то же время, чтобы разобраться, каким образом Россия бросила вызов США, а затем сменила Америку в роли глобального рупора христианских фундаменталистов, следует проанализировать роль ВКС, а также влияние, которое эта группа оказывает на российскую политику в последние годы.

Движение зародилось в Рокфорде в штате Иллинойс и является результатом отпочкования от Говардовского Центра семьи, религии и общества. Хотя ВКС заявляет, что стремится «содействовать сохранению фундаментальных основ общества» и, помимо прочего, «естественной семьи, основанной на браке между мужчиной и женщиной», известно, что конгресс возглавляет Брайан Браун, который кроме этого является соучредителем и президентом ультраправой Национальной организации в защиту брака, решительно настроенной против сексуальных меньшинств. На прошлой неделе Браун, согласно сообщениям СМИ, отправился в Москву, чтобы способствовать дальнейшему налаживанию трансатлантических связей между Россией и правыми религиозными движениями Америки.

Однако, ВКС нельзя в полной мере назвать американским экспортным продуктом. Это не просто попытка маркетингового продвижения христианского экстремизма, наряду с бейсболом и яблочным пирогом, в зарубежных странах. Скорее ВКС является продуктом объединенной российско-американской гомофобской инициативы. Аспирант университета Южной Флориды Кристофер Струп недавно уточнил, что ВКС является детищем преподавателей социологии из МГУ Анатолия Антонова и Виктора Медкова, а также Аллана Карлсона, который в настоящее время является почетным президентом Конгресса.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 3,00 из 5)

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