От испанского языка в США до татарского в России: увлекательная карта мира показывает второй язык каждой страны

Аналитика Версия для печати

Новая карта мира показывает важность языков в формировании культурной самобытности стран.

Карта двуязычия мира показывает важность языков в формировании культурной самобытности страны3D1C283500000578-4216084-image-a-2_1486867864866

Это часть инфографики, созданной MoveHub, веб-сайтом для тех, кто хочет уехать за границу — туда, где разговаривают на втором, их родном,  языке.

В серии издания есть карты всех континентов и регионов — Европы, Северной, Южной и Центральной Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока — по ним можно прослеживать последствия колонизации и культурного империализма.

В частности, согласно карте Азиатско-Тихоокеанского региона, вторым языком Австралии является китайский, что отражает большую долю китайского населения в этой мультикультурной стране.

Карта двуязычия Азиатско-Тихоокеанского региона3D1C35F500000578-4216084-image-a-8_1486868535595

Вторым языком Китая является кантонский, в то время как в Малайзии и Сингапуре много англоговорящих людей — да и многие уроженцы также владеют английским языком.

Второй язык Южной Кореи также английский, в то время как в Японии это корейский — всё это свидетельствует о противоречивой истории отношений между двумя странами.

Карта двуязычия Европы
3D1C283100000578-4216084-image-a-3_1486867950202

В Европе второй язык стран, которые входили в состав Советском Союза — Эстонии, Латвии, Литвы и Украины — остаётся русский, в то время как в России вторым по распространённости языком является татарский.

Во Франции и Италии в качестве второго языка служит английский язык.

В Румынии, Сербии и Словакии, являвшихся частью Австро-Венгерской империи, как второй язык по-прежнему сохраняется венгерский язык .


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

1 балл2 балл3 балла4 балла5 балла (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)
Loading...Loading...

Понравилась статья?
Поделись с друзьями!

Нравится
x

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто хочет попробовать свои силы в переводе. Пишите.
Система Orphus: Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus



  1. Андрей:
    13.02.2017 в 3:14 пп

    Брехня заказушная. Ещё мы таскаем с собой кривые сабли, шлемы с перьями и ведём кочевой образ жизни)))

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *