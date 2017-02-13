От испанского языка в США до татарского в России: увлекательная карта мира показывает второй язык каждой страны

Новая карта мира показывает важность языков в формировании культурной самобытности стран.

Карта двуязычия мира показывает важность языков в формировании культурной самобытности страны

Это часть инфографики, созданной MoveHub, веб-сайтом для тех, кто хочет уехать за границу — туда, где разговаривают на втором, их родном, языке.

В серии издания есть карты всех континентов и регионов — Европы, Северной, Южной и Центральной Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока — по ним можно прослеживать последствия колонизации и культурного империализма.

В частности, согласно карте Азиатско-Тихоокеанского региона, вторым языком Австралии является китайский, что отражает большую долю китайского населения в этой мультикультурной стране.

Карта двуязычия Азиатско-Тихоокеанского региона

Вторым языком Китая является кантонский, в то время как в Малайзии и Сингапуре много англоговорящих людей — да и многие уроженцы также владеют английским языком.

Второй язык Южной Кореи также английский, в то время как в Японии это корейский — всё это свидетельствует о противоречивой истории отношений между двумя странами.

Карта двуязычия Европы



В Европе второй язык стран, которые входили в состав Советском Союза — Эстонии, Латвии, Литвы и Украины — остаётся русский, в то время как в России вторым по распространённости языком является татарский.

Во Франции и Италии в качестве второго языка служит английский язык.

В Румынии, Сербии и Словакии, являвшихся частью Австро-Венгерской империи, как второй язык по-прежнему сохраняется венгерский язык .

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x