История не повторяется, но часто рифмуется: американские солдаты позируют для ещё одного прискорбного фото

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Американские солдаты любят покрасоваться на фотографиях — будь то на фоне голых заключённых или с развевающимся любимым флагом Ваффен СС — все знают, что, куда бы ни ступила нога солдата армии США, обязательно появятся вызывающие возмущение общественности фотографии.

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И теперь, когда американские войска накапливаются на границах России, это был всего лишь вопрос времени, чтобы появились сделанные ими фотографии, которые вызывают сожаление. И вот теперь они радуются, находясь на границе Эстонии с Россией, так же, как нацистские придурки с промытыми мозгами, которые были до них.

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Русская крепость, которая за ними, это Ивангород. Средневековый замок был использован нацистами во время Второй мировой войны в качестве лагеря для военнопленных. Сегодня это по-прежнему территория России — несмотря на все кровопролитные войны.

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Что можно сказать об этой фотографии?

С одной стороны, этим американским парням и людям, которые их послали сюда, не хватает ума, чтобы понять, почему сделать это фото было плохой идеей. С другой стороны, те, у кого не хватает мозгов, никогда ничему не учатся, не так ли?


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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