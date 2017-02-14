История не повторяется, но часто рифмуется: американские солдаты позируют для ещё одного прискорбного фото

Американские солдаты любят покрасоваться на фотографиях — будь то на фоне голых заключённых или с развевающимся любимым флагом Ваффен СС — все знают, что, куда бы ни ступила нога солдата армии США, обязательно появятся вызывающие возмущение общественности фотографии.

И теперь, когда американские войска накапливаются на границах России, это был всего лишь вопрос времени, чтобы появились сделанные ими фотографии, которые вызывают сожаление. И вот теперь они радуются, находясь на границе Эстонии с Россией, так же, как нацистские придурки с промытыми мозгами, которые были до них.

Русская крепость, которая за ними, это Ивангород. Средневековый замок был использован нацистами во время Второй мировой войны в качестве лагеря для военнопленных. Сегодня это по-прежнему территория России — несмотря на все кровопролитные войны.

Что можно сказать об этой фотографии?

С одной стороны, этим американским парням и людям, которые их послали сюда, не хватает ума, чтобы понять, почему сделать это фото было плохой идеей. С другой стороны, те, у кого не хватает мозгов, никогда ничему не учатся, не так ли?

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x