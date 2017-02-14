Иран и Россия: история отношений

История отношений Ирана и Советского Союза, а также значение этих отношений для всей международной системы представляет интерес и наталкивает на размышления. Взаимодействие двух государств на протяжении двадцати лет до Исламской революции в Иране можно назвать уникальным случаем отношений между СССР и страной третьего мира. В 60-70-ых годах монархический Иран взаимодействовал с разными государствами, в том числе со странами Восточного блока. Однако, взаимодействие Советского Союза и Ирана, который сыграл важную роль в защите интересов США в Персидском заливе в рамках политики Никсона на Среднем Востоке, по-настоящему выделяется на фоне стран Западного блока.

Подпись к изображению: Встреча президента Ирана Хасана Рухани и президента России Владимира Путина



На эти отношения повлияли США. Советский Союз в последующие за Октябрьской революцией годы изменил свой подход к Ирану, надеясь на скорую коммунистическую революцию в этой стране и взаимодействуя с ней более активно. Отношения начались с советско-иранского договора о дружбе в 1921 году, в подписании которого участвовал шах Реза, и это совпало с падением Гилянской республики. С этого момента Иран, которым управлял шах Реза, начал взаимодействовать с революционным советским правительством. Этому способствовали идеологические и геополитические интересы, и хотя СССР уделял большое внимание идеологии, именно геополитика повлияла на сотрудничество.

После Второй мировой войны возникли спорные вопросы по поводу присутствия советских войск в Иране, северных нефтяных месторождений и Народной партии Ирана. Направленная против Мохаммеда Мосаддыка (впоследствии – премьер-министр Ирана) политика Советского Союза обострила противоречия между двумя странами. Вывод советских войск из Ирана, события в Азербайджане и государственный переворот в Иране в 1953 году изменил советско-иранские отношения в условиях нового мирового порядка и смены власти. Отношения двух стран продолжали развиваться вплоть до восстания в июне 1963 года, однако, большое значение имела и реакция СССР на «Белую революцию», а также программа экономической и социальной (но не политической) модернизации страны.

Экономические связи между СССР и Ираном вплоть до Исламской революции в 1979 году были беспрецедентными. Правительство Ирана настояло на том, что не допустит на своей земле размещения ракет, направленных в сторону Советского Союза. Благодаря техническому прогрессу у США отпала необходимость в размещении ракет, а политика разрядки отношений между США и СССР после Карибского кризиса поспособствовала возобновлению связей между Ираном и СССР, которые, конечно, имели лишь экономический характер.

Благодаря сотрудничеству с СССР Иран всё меньше зависел от США. Чем теснее было это сотрудничество, тем слабее становились связи с США. В современной российской политике превалировал геополитический подход, и спустя двадцать лет после развала СССР (за исключением первых десяти лет идеалистического настроя) была создана благоприятная почва для развития российско-иранских отношений.

На Иран во многом повлияла политика СССР по отношению к государствам Среднего Востока, а также желание Ирана налаживать связи с этими странами. В современном взаимодействии России и Ирана на протяжении последних двадцати лет прослеживаются отголоски прошлого. История помогает оценить потенциал и развитие этих отношений. Иран стремится к стабилизации геополитических отношений, и поэтому охотно сотрудничает с другими странами и поддерживает общие интересы.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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