Журнал Foreign Policy: способен ли Папа Римский сдвинуть с мертвой точки украинский кризис

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В январе журнал Foreign Policy опубликовал свой ежегодный список конфликтов, за которыми мир будет следить в наступившем году. Обычно он представляет собой перечисление известных горячих точек, где насилие продолжается уже в течение длительного времени и где нет никаких признаков его ослабления, и иногда включает довольно смелые прогнозы о том, где может разразиться очередной кризис.

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Глава римской католической церкви Папа Франциск обладает довольно впечатляющим послужным списком «папы-миротворца», начиная от его роли в предотвращении военной операции Запада против режима  Асада в Сирии в 2013 году и заканчивая поездкой в прошлом году в Центрально-Африканскую Республику, где Папа помог создать условия для проведения успешных общенациональных выборов и мирной передачи власти.

Здравый смысл подсказывает, что глобальное влияние Папы Франциска находится в состоянии упадка, судя по тому, какие политические ветры сегодня преобладают на планете. Достаточно вспомнить о победе Трампа в Соединенных Штатах и растущем влиянии ультраправых популистских движений в Европе. С другой стороны, мир велик и сложен, а Папа не раз демонстрировал свою способность превзойти все ожидания.

Одной из стран, включенных журналом Foreign Policy в список горячих точек, является Украина. Роль понтифика в урегулировании конфликта на востоке страны между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами не раз становилась предметом дискуссий. Папа Римский многократно призывал положить конец вооруженному противостоянию и даже организовал сбор средств для оказания помощи пострадавшим. Недавно там были распределены первые 6 миллионов долларов, собранных в качестве финансовой помощи.

Тем не менее, некоторые прихожане Украинской греко-католической церкви, одной из восточных конфессий, близких к Риму, считают, что Папа Франциск был слишком мягок в своей оценке роли России в конфликте. По их мнению, Папа стремится сохранить своего рода дипломатическое партнерство в Сирии и других местах с правительством Владимира Путина, а также экуменические связи со сторонниками Путина, принадлежащими к Русской православной церкви.

На данном этапе Папа создал определенный капитал, укрепив связи с Путиным и православной церковью. Будет интересно узнать, пишет Foreign Policy, окажется ли он готов потратить часть этого капитала в 2017 году, призвав Россию к прекращению «гибридной войны» на Украине, включающей применение военной силы, кибератаки, пропаганду и финансовое давление.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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