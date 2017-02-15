Почему сотрудничество с Россией выгодно для Индии?

Россия и Индия развивают политическое и экономическое партнёрство. Индия намеревается подписать Соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Для Индии ШОС являет собой уникальные политические возможности и перспективы в Восточной и Центральной Азии. К государствам-основателям ШОС (Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) вскоре присоединятся Индия, Иран и Пакистан. В качестве наблюдателя на встречах присутствуют Афганистан, Беларусь и Монголия, а в переговорах о сотрудничестве участвуют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка и Турция. Во взаимодействии со многими странами из этого списка Индия крайне заинтересована.

Евразийский экономический союз – это свободные от торговых барьеров территории, которые включают Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. Выгода от участия в организации для Индии не столь очевидна, однако, следует заметить, что Вьетнам уже подписал Соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, а такие государства как Молдавия и Узбекистан также стремятся вступить в ЕАЭС, пользуясь своим членством в Содружестве независимых государств. Китай, Египет, Иран, Сингапур, Южная Корея и Турция ведут переговоры о вступлении в ЕАЭС, и если всё пройдёт гладко, то это будет очень влиятельная торговая организация.

В чём же выигрывает индийский бизнес от тесных связей с Россией? На сегодняшний день торговля между двумя странами ведётся в сфере обороны: Россия делится с Индией технологиями и оборудованием, и не все страны выражают своё одобрение по этому поводу. Примером сотрудничества служит лизинг атомной подводной лодки «Чакра», а также разработка сверхзвуковой противокорабельной ракета «БраМос». Хотя в большинстве своём сделки по оружию проходят напрямую между правительствами государств, не исключено, что вскоре в их проведении будет участвовать и индийский бизнес, попавший под покровительство ШОС.

Торговля и инвестиции

Двусторонняя торговля станет выгоднее после введения новых механизмов с целью поддержать не только уже существующие, но и частные инвестиции и бизнес. Направленным на продвижение частных инвестиций механизмам удалось положительно повлиять на торговые отношения России и Индии. Оба государства поощряют сотрудничество на уровне малого и среднего бизнеса. Индийское правительство уже одобрило ряд инициатив, поддерживающих стартапы, а также малые и средние предприятия. Подобные инициативы могут в ближайшем будущем распространяться и на сотрудничество двух стран, способствуя созданиям организаций наподобие Российско-индийского фонда инноваций и модернизации.

Энергетика

Российские и индийские компании обладают проверенными техническими возможностями, а также у них общие интересы в области энергетики. В прошлом две страны активно обсуждали совместную постройку атомных электростанций, однако, в настоящее время переговоры посвящены сотрудничеству в нефтяном секторе, и во главу угла поставлен вопрос энергобезопасности. Индия инвестирует огромные средства в развитие российской энергетической промышленности, но сейчас обе страны уделяют внимание сделкам по поставке сырой нефти и обсуждают создание нефтепровода из России в Индию.

Наука и технологии

Правительства обеих стран могут создать инициативы, направленные на обмен опытом в технической среде, что приведёт к активному сотрудничеству предприятий среднего бизнеса в таких сферах, как информационные технологии, фармацевтические исследования, нано- и биотехнологии. Индийское министерство науки и технологий стремится развивать сотрудничество с Россией, чтобы вести совместные исследования и технологические разработки.

Культура и образование

Индийское правительство проявляет интерес к сотрудничеству с зарубежными высшими учебными заведениями. Скорее всего, и российские институты не останутся в стороне. В качестве первого шага индийское правительство могло бы найти спонсоров для организации курсов по изучению русского языка на базе индийских учебных заведений. Нечто подобное делает Китай, создав сеть Институтов Конфуция, которые часто расположены вблизи учебных заведений всего мира.

Россия стремится развивать сотрудничество в Азии

Так как Россия заключает основные торговые сделки и договоры о поставке со странами Востока и стремится извлечь пользу из сотрудничества с Индией, владельцам индийских компаний не стоит упускать подобную возможность.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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