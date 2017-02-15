Stratfor: Грузия и Россия укрепляют связи за счет создания новых торговых путей

Появились новые признаки, свидетельствующие о том, что торговля начала способствовать сближению России и Грузии. 13 февраля специальный представитель Грузии на переговорах с Россией заявил, что неделей ранее две страны договорились о создании трех торговых путей, которые пройдут через отделившиеся территории — Абхазию и Южную Осетию, а также через горный перевал Ларс (на востоке Южной Осетии). Москва, по сообщениям СМИ, согласилась с требованиями, предъявляемыми правительством Грузии о привлечении международных наблюдателей для мониторинга товаров, пересекающих российско-абхазскую и российско-югоосетинскую границы. Кроме того, дополнительные посты должны быть созданы и на демаркационной линии между отколовшимися территориями и Грузией.

Торговля по этим новым маршрутам приведет к улучшению экономических связей между Россией и Грузией. В настоящее время, общий объем торговли между двумя странами составляет около 800 миллионов долларов в год, что делает Россию третьим по величине торговым партнером Грузии. Следует отметить, что эта перемена не единственная: Тбилиси и Москва недавно пришли к соглашению, которое предусматривает возможность транзита российского природного газа, предназначенному для Армении, через территории Грузии, что принесет выгоду грузинскому энергетическому сектору.

Более того, согласие Москвы на размещение торговых наблюдателей на границах между отделившимися территориями и Россией представляет собой заметный реверанс в сторону Тбилиси, который в свое время считался просто невозможным. После краткосрочного военного конфликта в 2008 году Москва разорвала дипломатические отношения с Тбилиси, и они до сих пор не восстановлены. Однако, теперь Кремль, похоже, посылает грузинскому правительству сигналы о своей готовности к примирению, во всяком случае в экономической сфере.

Имеются также некоторые признаки роста пророссийских настроений в Грузии. Недавние социологические опросы показывают, что 53 процента граждан Грузии выступают за европейскую интеграцию, что на 10 процентов меньше, чем в прошлом году. Тем временем, около 31 процента респондентов поддерживают улучшение отношений с Россией. Годом раньше этот показатель составлял всего 21 процент.

Упомянутые перемены ведут также к некоторому улучшению отношений между Грузией и отделившимися территориями. Абхазские и российские официальные лица в конце 2016 года возобновили переговоры со своими грузинскими визави с целью предотвратить конфликт вдоль демаркационной линии Абхазии. В то же время, представители Южной Осетии заявили, что лидеры этой самопровозглашенной республики планируют открыть новый торговый переход на демаркационной линии недалеко от поселка Ахалгори. Возможно, возобновится торговля между Грузией и всей Южной Осетией. Тбилиси также выдвинул идею внесения изменений в конституцию, в соответствии с которыми иностранцам, въезжающим на территорию Абхазии или Южной Осетии без предварительного уведомления Грузии, будет грозить штраф, а не судебное преследование.

В российско-грузинских отношениях наблюдается явный прогресс, и это в значительной степени объясняется тем, что общая геополитическая ситуация в странах бывшей советской периферии России пришла в движение. В Европейском Союзе нарастают разногласия. Новая администрация президента США, судя по всему, более открыта для сотрудничества с Россией, по сравнению с прежней. Поэтому для многих бывших советских республик, включая Грузию, переоценка своих отношений с Россией сегодня приобрела особую важность.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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