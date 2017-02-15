Reuters: Российские военные самолеты провели опасные маневры возле американского эсминца

Несколько российских военных самолетов 10 февраля совершили близкие облеты эсминца ВМС США. Представитель командования ВС США заявил агентству Reuters, что эти инциденты восприняты как «небезопасные и непрофессиональные». В ответ Российское министерство обороны заявило, что никаких подобных инцидентов не происходило.

«Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США «Портер», не было», процитировали российские информационные агентства главу пресс-службы Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

Однако, представитель Европейского командования вооруженных сил США Дэнни Эрнандес, заявил о трех отдельных инцидентах с участием российских самолетов и эсминца «Портер». В одном из них участвовали два российских бомбардировщика Су-24, в другом – одиночный Су-24, в третьем – противолодочный самолет Ил-38.

«Эсминец «Портер» запрашивал экипажи всех самолетов, но не получил ответа, потому что российские самолеты не включали транспондеры, – заявил Эрнандес. – Подобные инциденты вызывают обеспокоенность, поскольку они могут привести к несчастному случаю».

«Инциденты с участием бомбардировщиков Су-24 были восприняты командиром эсминца как небезопасные и непрофессиональные «из-за их высокой скорости низкой траектории, в то время как Ил-38 пролетел на исключительно низкой высоте», добавил Эрнандес.

Другое должностное лицо США на условиях анонимности заявило, что одиночный Су-24 пролетел в 180 метрах от эсминца «Портер» на высоте 90 метров.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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