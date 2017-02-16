Почему Трамп прав в отношении России

Едва ли найдется много других приоритетов администрации Трампа, которые критиковались бы так же неистово американским политическим истеблишментом, как желание президента улучшить отношения с Россией. Приписываемая Трампу пророссийская политика на протяжении многих месяцев остается предметом теорий заговоров и скандалов.

Что имеет мало смысла. Существует ряд достаточных причин, чтобы США достигли примирения с Москвой по множеству вопросов, от Восточной Европы до Ближнего Востока. Настоящий вопрос в том, может ли Вашингтон контролировать свое стремление к глобальной гегемонии в достаточной степени, чтобы это стало возможным.

В отличие от Китая, Россия не является равным конкурентом Соединенным Штатам. Россия — региональная держава, пытающаяся сохранить осколки влияиния в своей бывшей сфере интересов. Кроме того, она должна быть естественным союзником для США в их борьбе против исламского экстремизма. Снижение напряженности с Россией позволит Соединенным Штатам сосредоточиться на более важных геополитических вопросах.

В конце концов, у США может не быть другого выбора, кроме как работать с Россией. Предыдущая стратегия Запада, как это показывают недавние внешнеполитические провалы, себя изжила. Планы по расширению американской поддержки стран бывшего советского союза оказались ошибочными. США и НАТО не воевали за Грузию в 2008-м и Украину в 2014-м. И не будут это делать в будущем. В таких условиях оставлять открытой возможность членства в НАТО для этих стран, как Запад делал это в течение многих лет, бессмысленно. К тому же, у сообщества Евросоюза — организации, борящейся с собственными экзистенциальными проблемами — нет никакого желания помогать Украине вступить в их клуб в обозримом будущем. В Сирии США и их союзники, похоже, разрываются между желанием сместить Асада и сдержать джихадистов, которые ему противостоят. С другой стороны, Россия вполне ясно обозначила свою позицию.

Улучшение отношений с Россией США могут начать с Украины. Параметры такого компромисса были изложены в Минских соглашениях 2015 года, которые обязывали Россию разоружить сепаратистов Восточной Украины, а Украину — разработать новую федеральную конституцию, гарантирующую Донбассу расширенную автономию. США должны работать с Россией по компромиссу вокруг Донбасса, который должен быть демилитаризован, и безопасность которого должна быть обеспечена миротворцами ООН. Тем временем, присоединение Россией Крыма должно быть принято (поскольку кроме мировой войны нет другого способа заставить Россию от него отказаться). Хотя присоединение и не должно быть признано юридически, американские санкции с России следует снять.

Американские власти и НАТО любят заявлять, что такой компромисс только подстегнет российскую агрессию в других местах. Это видение базируется на самообмане части западных элит, которые заинтересованы в сохранении конфронтации с Россией как отвлечения от более важных и болезненных проблем дома — миграции, промышленного спада и гнева по поводу глобализации.

Даже ребенок, взглянув на карту, и увидев, где проходил стратегический фронтир между Западом и Россией в 1988 году, и где он проходит сейчас, поймет, кто в чьем направлении продвинулся. Так что нужно признать, что за прошедшее поколение, действия России — хотя иногда и неправильные а временами и преступные — были в подавляющем большинстве ответными на то, что делал Запад. Причина вмешательства России в дела Украины состоит в самой Украине — страны огромной исторической, этнической, культурной, стратегической и экономической важности для России. Это ничего не подразумевает для остальной Восточной Европы.

Если бы, как утверждают многие ястребы в Вашингтоне и Брюсселе, Россия желала подорвать обстановку и вторгнуться в Латвию, она сделала бы это после 2008-го, когда латвийская экономика пережила коллапс и когда там было легко создать внутренний кризис. Но Москва не сделала ничего — российское правительство хорошо понимает, что все такие действия объединят Западную Европу и США в их враждебности к России.

Если Россия все же вторгнется в Латвию или одно из балтийских государств, то конечно США придется сражаться, и сражаться упорно, чтобы их защитить. Эти страны — члены НАТО и Евросоюза. Отдать их на откуп России будет означать моральное банкротство и геополитическую импотенцию. Но трудно представить какую-либо реалистичную ситуацию, когда возникнет такая необходимость.

Восточная Европа не является единственной ареной, где американский подход оказался неуместным. В Сирии США и Западная Европа намудрили так, что довели ситуацию до войны. И здесь планы Трампа сотрудничать с Россией также стали бы позитивным изменением. Из-за российской, иранской, а теперь и турецкой поддержки, сирийское государство под управлением Асада не развалится. Если в будущем оно будет трансформировано, то переговоры с Ираном и Россией будут необходимы.

Отсутствие явных уступок России со стороны США не убедят Москву согласиться на новые международные санкции против Ирана после открытого нарушения тем ядерных договоренностей. Одна из причин сохранения хороших отношений России с Ираном в том, что это постоянный интерес, тогда как политики в Москве знают, что уступки со стороны американцев могут быть отозваны следующей администрацией.

Другим камнем преткновения может стать Китай. Хотя в последние недели Трамп и поумерил свою позицию, тем не менее, он дал понять, что готовится к конфронтации с Китаем. Но Россия в этом не будет участвовать. Учитывая 2600-мильную границу с Китаем и безнадежно малочисленную по сравнению с Китаем армию, немыслимо чтобы Россия когда-либо стала следовать открыто враждебной политике в отношении своего соседа. Максимум на что она могла бы пойти в результате улучшения отношений с США, так это ограничить продажу своих самых передовых образцов вооружений Китаю, и возможно помочь заключить ООН международный компромисс вокруг островов, оспариваемых Китаем и его соседями.

Со времен окончания холодной войны Россия никогда не противостояла США из-за чистого антиамериканизма. В бывших советских республиках она защищала то, что российский истеблишмент — справедливо или нет — видит как жизненно важные национальные интересы России.

В остальном мире Россия сталкивается с США по причинам, которые зачастую разделяют многие американцы, и что часто в итоге оказывалось верным: когда несогласие с вторжением в Ирак и свержение режима полковника Муаммара Каддафи в Ливии являются самыми заметными примерами. Хотя Россия желает хороших отношений с США, она не будет оказывать слепую поддержку американскому глобальному превосходству. Если это то, на что надеется администрация президента Трампа, то она будет горько разочарована, и последняя попытка примирения с Россией провалится.

Источник перевод для MixedNews — molten (2 голосов, среднее: 2,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x