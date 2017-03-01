Почему Россия поддерживает афганский Талибан

Недавно специальный представитель Президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов в своем выступлении касался вопроса об отношениях России с движением Талибан. Москва фактически пошла на союз с бывшим врагом в Афганистане и официально заявила о своих контактах с Талибаном.

В сентябре 2015 года, по данным газеты Sunday Times, состоялась встреча между бывшим лидером Талибана и российским президентом Владимиром Путиным, посвященная потенциальному сотрудничеству. Путин неофициально встретился с муллой Ахтаром Мансуром на военной базе в Таджикистане, причем эта встреча не получила никакой публичной огласки. Согласно некоторым сообщениям, ее целью было обсуждение двустороннего сотрудничества в борьбе против группировки ДАИШ.

Российское политическое руководство пошло на расширение контактов с талибами по следующим четырем причинам.

Во-первых, поддерживая связи с движением Талибан, Россия напоминает Западу о недопустимости игнорирования интересов Москвы в ходе обсуждения планов, касающихся Афганистана, в рамках региональных и международных платформ. В январе 2016 года, в целях продвижения мирного процесса в этой стране, была сформирована Четырехсторонняя координационная группа (QCG), в которую вошли Соединенные Штаты, Китай, Пакистан и Афганистан. Четыре страны-участницы провели встречи, касающиеся переговоров с Талибаном. Россия почувствовала себя в изоляции, хотя усилия QCG в конечном итоге не привели к успеху.

Во-вторых, поддерживая Талибан, российское политическое руководство стремится усилить барьеры для распространения влияния США и НАТО в регионе. С 2001 года более 2300 американских военнослужащих погибли в Афганистане в боевых действиях против Талибана и Аль-Каеды. Помимо активного участия в ближневосточных процессах, Москва также намерена расширить свое влияние за пределами Центральной Азии, включая Афганистан и Пакистан.

В-третьих, Россия ощущает угрозу, исходящую от ДАИШ в Афганистане и на Ближнем Востоке. В 2014 году эта террористическая группировка начала распространять свое влияние на территорию Афганистана, что, как опасается Кремль, может привести к ее экспансии, в том числе и в северном направлении, в страны Центральной Азии и в саму Россию. Талибан и ДАИШ ведут боевые действия друг против друга с тех пор, как боевики ДАИШ появились в Афганистане, поэтому Россия сочла необходимым протянуть руку помощи талибам.

В прошлом декабре директор Департамента информации и печати российского МИДа Мария Захарова публично объявила о том, что Москва осуществляет обмен разведывательной информацией с Талибаном в рамках боевых действий против ДАИШ. Опыт регионального сотрудничества России с Ираном и Турцией по сирийскому урегулированию, которое принесло ей определенный успех, позволяет предположить, что Москва может попытаться применить подобный подход и в Афганистане, привлекая к совместным действиям Иран, Китай и Пакистан.

В-четвертых, еще одной головной болью для Москвы является афганский опиум. Афганистан поставляет 90 процентов общего объема нелегальных наркотических средств в мире, которые в основном производятся на территориях, подконтрольных Талибану. Производители наркотиков взяли на прицел Россию в качестве одного из крупнейших рынков в мире. Каждый год незаконное употребление наркотических средств убивает в России 70 тысяч человек. Таким образом, руководство в Москве полагает, что в борьбе против наркотиков Талибан может оказаться лучшим партнером, чем правительство национального единства в Афганистане.

Российская поддержка Талибана будет иметь многочисленные последствия для будущего Афганистана. Она ослабит власть центрального правительства в Кабуле, что в результате приведет к созданию в Афганистане такого же положения, которое уже имеет место в Сирии. Однако, в то время как в Сирии Россия поддерживает правительство президента Башара аль-Асада, в Афганистане, поддерживая талибов, Москва ограничит власть легитимного правительства в Кабуле.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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