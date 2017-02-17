Москва разыгрывает курдскую карту

В Москве 15 февраля прошла конференция, в которой приняли участие курдские политические деятели из четырех соседних стран, где проживает курдское меньшинство: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Курдские информационные источники назвали ее «Курдской национальной конференцией», хотя российские должностные лица воздержались от какого-либо названия.

План проведения этой конференции возник после встречи между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями партии «Демократический союз» (PYD) по проблемам урегулирования сирийского конфликта, которая состоялась 27 января в Москве. Ранее Турция блокировала участие этой партии в конференции по вопросам прекращения огня в Сирии, состоявшейся в Астане 23-24 января. PYD и ее вооруженные формирования, «Отряды народной самообороны» (YPG), сотрудничают с Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM), в качестве наземных подразделений в боевых действиях против группировки ДАИШ.

Турция не хотела, чтобы PYD участвовала в переговорах о прекращении огня, несмотря на то, что она является воюющей стороной, поскольку эта партия тесно связана с запрещенной Рабочей партией Курдистана (PKK), ведущей вооруженную борьбу против Турции в течение более трех десятилетий. В этой войне уже погибли более 40 тысяч человек. Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией не только в Турции, но и в Соединенных Штатах. Действительно, взаимодействие Америки с PYD является серьезным источником разногласий между двумя союзниками по НАТО. Это подтолкнуло Турцию к сотрудничеству с Россией, противником НАТО, в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждет ясного сигнала от американского президента Дональда Трампа по поводу его стратегии по Сирии, чтобы пересмотреть свою собственную, особенно после позднего телефонного разговора 8 февраля. Однако, администрация Трампа находится в состоянии глубокого раскола по вопросу о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, который уже привел к отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В то время как Дональд Трамп ожидает от Пентагона нового плана по Сирии и борьбе с ДАИШ, а Эрдоган в свою очередь дожидается от Трампа ответа на его вопросы, связанные с Сирией и партией PYD, российский президент Владимир Путин, судя по всему, разыгрывает курдскую карту с целью укрепления позиций России на Ближнем Востоке.

Любопытно, что в тот же день, когда в Москве проходила конференция представителей курдского народа, сорвался очередной раунд переговоров по сирийскому перемирию в Астане, в связи с тем, что некоторые представители сирийских повстанческих группировок жаловались, что русские не в состоянии предотвратить нанесение режимом Башара аль-Асада ударов по их объектам, как было согласовано в ходе первого раунда переговоров.

С другой стороны, Турция хочет, чтобы переговоры в Астане сфокусировались на укреплении режима прекращения огня и оставили обсуждение политического будущего Сирии для Женевских переговоров, намеченных на 23 февраля. Остается под вопросом, какова будет позиция Турции, поскольку как Россия, так и Соединенные Штаты настаивают на том, что представители PYD должны принимать участие в этих переговорах. Это угрожает выходом из них Турции, страны, имеющей наиболее протяженную границу с Сирией.

Тем не менее, похоже, московская встреча обладает потенциалом стать поворотным моментом не только для Сирии, но и для всего Ближнего Востока.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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