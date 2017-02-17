После устроенного ЦРУ микропереворота Трамп неожиданно захотел, чтобы Москва вернула Крым

Уже на следующий день после микропереворота, устроенного представителями ЦРУ и аппарата разведки США, стало ясно, что если ЦРУ стремилось убедить президента Дональда Трампа не налаживать отношения с Россией (так как для более влиятельных, чем Трамп, политических сил это неприемлемо), то убеждение подействовало.

Несмотря на кампанию по проведению более рациональной зарубежной политики и обещания не начинать Третью мировую, вечером 14 февраля в СМИ появились сообщения о том, что Трамп считает Крым «захваченным» Россией, и регион должен быть возвращён в состав Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во вторник сообщил: «Президент Трамп ясно дал понять, что ожидает от российского правительства прекращения насилия в Украине и возвращения Крыма». В среду 15 февраля в твиттере Трампа появилась запись: «При Администрации Обамы Крым был ЗАХВАЧЕН Россией. Не был ли Обама слишком мягок с Россией?»

Как и следовало ожидать, престарелый сторонник войны Джон Маккейн, прославившийся отказом от пленных во Вьетнаме и поддержкой абсолютно любых военных действий (вплоть до террористических атак), присоединился к компании политиков, увлечённых войной. Они призывают «вместе придерживаться иного курса: снабжать Украину мощным оружием для её обороны и не снимать санкции с России».

Во время предвыборной кампании Трамп неоднозначно намекал, что его Администрация избавит Россию от нелепых и агрессивных санкций, введённых Обамой, однако прошлые заявления расходятся с его нынешним поведением и президентскими решениями.

Россия при этом не стремится уступить, призывая Трампа вспомнить о своих предвыборных обещаниях и сконцентрироваться на поддержке мирных и адекватных отношений между двумя странами. Представитель МИД Росси Мария Захарова заявила, что вопрос по Крыму закрыт для обсуждения. Она подчеркнула, что «Крым – часть России».

Также российское правительство развенчивает ставшие паранойей теории заговора, которые продвигают политики левого толка, и опровергает сообщения СМИ о тайных договорённостях между Трампом и российской разведкой.

Прошедшее не без участия спецслужб снятие с должности Майкла Флинна оправдывает правые (или левые?) взгляды Трампа на политику по отношению к России, а может быть, это был лишь сигнал от разведки, значение которого Трамп осознал. Если верно первое, то в разгаре невиданная до этих пор в Америке широкомасштабная театральная постановка. Если верно последнее, то Трамп в скором времени постарается начать контролировать разведку, увольняя сотрудников, отслеживавших и прослушивавших звонки Флинна. Эти мошенники достойны занять тюремную камеру Челси Мэннинг, которую пора бы освободить.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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