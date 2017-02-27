Россия назначает Америке свидание

Проведя прошлый День святого Валентина в полном одиночестве, Америка решила найти родственную душу.

Америка общалась с Россией в интернете, обменивалась с ней электронными письмами, держала отношения в секрете, и всё шло довольно хорошо. Россия мужественная. Россия сильная. У России в планах глобальная экспансия. Россия завладела Крымом, и это раззадорило Америку.

Тогда Америка нанесла автозагар и покрасила волосы в рыжий цвет. Америка надела модные туфельки Иванки Трамп и блузку, чуть обнажающую Скалистые горы, и отправилась на первое свидание с большой и сильной Россией.

Россия была так очаровательна! Она угощала Америку водкой и икрой. Водка оказалась недостаточно холодной, поэтому официанта запытал до смерти один из приспешников России.

«Боже мой!, — воскликнула Америка. — У них есть приспешники! Как это мило!»

Как и полагается на первом свидании, они рассказали друг другу о себе.

Россия? Царь. Сталин. ГУЛАГ. Снежные зимы.

Америка? Вэлли-Фордж. Свобода. Христианский фундаментализм. Ку-клукс-клан. Ужасная мачеха Хиллари.

«В наших тюрьмах много преступников», — вздохнула Америка.

«В наших тоже, дорогая, — сказала Россия. — Их было бы гораздо больше, но наши преступники часто не доживают до тюрьмы».

«Вот это решимость!», — воскликнула Америка.

«Мы прошли Афганистан», — ответила Россия.

«И мы!», — заметила Америка.

У нас есть террористы-мусульмане, и у них есть террористы-мусульмане. Наши граждане маршируют по улицам, требуя демократии, и их граждане маршируют по улицам, требуя демократии. У нас ущемляются права этнических меньшинств, и у них ущемляются права этнических меньшинств.

Мы любим водку, и они любят водку. Наши бедняки страдают от ожирения, и их бедняки страдают от ожирения. У нас есть метамфетаминовые наркоманы без зубов, и у них в ходу наркотики, от которых сходит слоями кожа.

«Наше правительство подчиняется богатой олигархии», — мягко произнесла Россия.

«Как интересно! Поделитесь опытом с США», — игриво попросила Америка.

Становилось жарко. То и дело из подвала до Америки долетали предсмертные крики официанта.

«Мы встречались с Британией и Францией, — вздохнула Америка. — Они такие слабаки. Не то, что ты. Мы их больше терпеть не можем».

«А как же НАТО?, — спросила Россия. — Вы же довольно близки. Ведь так, маленькая ты моя тарелочка борща?»

«Я была слишком пьяна, когда оказалась в постели с НАТО, — сказала Америка. — Я даже и не знаю, зачем мне это было нужно. Я обещаю, что вычеркну НАТО из своей жизни».

После ужина была расплывчатая череда клубов, тоталитаризма и цыганских плясок. Они протанцевали до рассвета.

«В моей стране все здания сделаны из бетона, — сказала Россия. — Они серые. В них пятьдесят оттенков серого».

«Ты мне позвонишь?», — спросила Америка с замиранием сердца, и слёзы преданности чуть смазали тушь.

«Дождёмся выборов», — ответила Россия.

Наконец-то, после стольких лет одинокого лидерства в мире у Америки появился бойфренд. Он большой, сильный, да к тому же иностранец! Другие демократические республики считают Америку слишком ветреной, но они просто завидуют. Настоящая любовь им неведома.

Я встретил Америку на днях. Она шла по пляжу вдоль восточного побережья, одетая в российские меха, и улыбалась, а её волосы ласкал сильный ветер из Москвы, ветер поражения.

Она показала рукой в сторону океана, где виднелся большой серый корабль.

«На этом гоняет мой парень, — сказала она. — Круто, правда?»

Красивая получилась история любви. Но я бы не хотел, чтобы моя страна вела себя как девчонка.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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