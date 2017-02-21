Как мы потеряли Россию?

Среди многих тревог, спровоцированных победой Трампа на президентских выборах, ни одна не вызывает столь широкого обсуждения, как опасения, что он в корне перестроит отношения между США и Россией. Несмотря на отставку его советника по национальной безопасности Майкла Флинна, которого считали пророссийски настроенным, если Трамп выполнит свои предвыборные обещания, он положит конец санкциям, наложенным на Россию в наказание за ее вмешательство в украинский конфликт, признает присоединение Москвой Крыма и сформирует глобальную антитеррористическую коалицию с президентом Владимиром Путиным.

Такой поворот событий на самом деле стал бы весьма драматичным, но беспрецедентным его назвать нельзя. Президенты-республиканцы в США в прошлом уже не раз шли на сближение с Россией и ее предшественником, Советским Союзом.

После смерти Сталина в 1953 году наступила заметная передышка в холодной войне во время первого президентского срока Дуайта Эйзенхауэра. В 70-е годы Ричард Никсон вместе с Генри Киссинджером стал архитектором американо-советской разрядки напряженности. Даже Рональд Рейган, который назвал СССР империей зла, быстро понял смысл трансформации советского общества при Михаиле Горбачеве в конце 80-х годов. Джордж Буш-младший посмотрел в глаза Путину и объявил, что он увидел душу прямого и честного человека, «глубоко преданного своей стране». Пока неизвестно, способен ли известный своей самовлюбленностью Дональд Трамп на подобную чуткость и сопереживание.

Название последней книги Питера Конради «Кто потерял Россию? Как мир вступил в новую холодную войну?» перекликается с известной американской дискуссией времен холодной войны по поводу того, кто потерял Китай, отдав его на откуп коммунистам. Ответ Конради на этот вопрос состоит в том, что Путин несет ответственность за потерю России для Запада, и главной причиной стал его отказ от либеральной демократии в пользу социально-консервативного авторитаризма. Кроме того, он позволил страхам перед западными махинациями со сменой режимов затмить свое сознание, а также проявил агрессивную односторонность в своем стремлении к возрождению мощи российской державы и утверждению ее влияния в мире. В то же время Конради весьма критически отзывается о провалах Запада в его отношениях с Россией и не склонен демонизировать Путина.

Непосредственной причиной нынешних проблем в отношениях между Россией и Западом является украинский кризис, разразившийся в 2014 году. Однако, как показывает познавательная книга Конради, новая холодная война вызревала долго, и ее истоки коренятся в нежелании США воспринимать посткоммунистическую Россию как равного геополитического партнера и интегрировать ее в западные структуры безопасности. Российские обиды по поводу нарушения Западом своих обещаний, отсутствия уважения к России как к великой державе и расширения НАТО до самых границ России были столь же распространены в 1990-е годы, как и сегодня.

Тем не менее, когда Путин в 2000 году пришел к власти, он подчеркивал европейскую идентичность России и видел свою миссию в том, чтобы улучшить отношения с Соединенными Штатами. Он надеялся разрешить сложную проблему экспансии НАТО в странах бывшего коммунистического блока простым способом, предлагая, чтобы Россия стала членом этого западного альянса.

Возможности

Возможности плодотворного американо-российского партнерства достигли своего пика в период после теракта «9/11», когда Путин охотно пошел на сотрудничество с президентом Бушем в его войне против терроризма. Существует легенда, которую Конради, впрочем, не повторяет в своей книге, о том, что Путин предложил Бушу новый великий союз. Подобно тому, как Советы и Америка разбили Гитлера во второй мировой войне, они могли бы вместе победить терроризм и гарантировать глобальную безопасность. Эта история, скорее всего, вымышленная, но она символизирует большие надежды Путина на сближение с США в первые годы его президентства.

Российско-американские отношения стали портиться, когда в 2003 году Буш начал войну в Ираке с целью смены режима в этой стране, с чем Путин не мог согласиться. Однако еще более трудноразрешимой проблемой оказалась американская поддержка волны так называемых «цветных революций», которая началась в 2004 году в бывших советских республиках – Грузии и Украине. Народные протесты в самой России с требованием широких демократических реформ усилили опасения Путина, что его страна станет следующей в списке целей этого крестового похода западной демократии. В своей программной речи, произнесенной в Мюнхене в 2007 году, он осудил стремление США навязать свою систему другим странам и попытки сформировать однополярный мир, где доминировала бы единственная сверхдержава – Америка.

Эта вновь обретенная решительность Путина была основана на восстановлении российской экономики после катастрофического коллапса в 1990-х годах и на тех преимуществах, которые получила Россия от высоких цен на нефть. Еще одним важным фактором была консолидация поддержки его политики внутри страны, в то время как Соединенные Штаты увязли в своих кампаниях по подавлению повстанческих движений в Афганистане и Ираке.

Когда Обама пришел к власти в 2009 году, Путин был готов к перезагрузке российско-американских отношений, но вскоре он был разочарован западными бомбардировками в Ливии и двурушнической поддержкой Соединенными Штатами так называемой «арабской весны», которая угрожала поглотить Сирию, союзницу России, не коснувшись таких прозападных режимов как Египет и Саудовская Аравия.

Переломным моментом для Путина стала поддержка Западом народных волнений на Украине, которые завершились свержением демократически избранного пророссийского президента страны.

Украинский кризис

Как и вся книга в целом, отношение Конради к украинскому кризису является осторожным и сбалансированным. Является ли российская экспансия на Украине прелюдией к программе Путина по воссоединению бывшей советской территории и воссозданию СССР? Конради полагает, что нет: «Его действия не были этапом тщательно продуманного плана по восстановлению Советского Союза. Они были спровоцированы опасением, что страна, которую он, как и многие россияне, по-прежнему считал частью своей родины, оказалась в опасности, обусловленной дрейфом в западный лагерь. Он также рассчитывал на солидарность местных жителей и надеялся, как оказалось, обоснованно, что Запад ничего не сделает, чтобы остановить его.

Существует много паникерских спекуляций на тему планов Путина в странах Балтии – Эстонии, Латвии и Литве, поскольку там проживает значительное количество русских. Однако, как указывает Конради, если бы у Путина действительно имелись планы экспансии в западном направлении, его войска легко могли захватить более обширные территории на Украине.

Несмотря на то, что книга в основном посвящена российской внешней политике, она касается также событий на Западе, в частности развития взглядов верхушки американского руководства. Конради в 1990-е годы был корреспондентом Sunday Times в Москве, и теперь его собственный опыт и журналистское мастерство помогают ему добавить красочности своему повествованию.

Его книга включает эпилог, посвященный победе Трампа на президентских выборах, которая была встречена с ликованием и удивлением большинством россиян, опасавшихся победы воинственной Хиллари Клинтон. «Путину и Трампу, по-видимому, предстоит в течение некоторого времени сосуществовать на мировой арене, – пишет Конради. – Приведет ли нынешняя более примирительная позиция Вашингтона к началу новой эпохи сотрудничества между двумя бывшими противниками в холодной войне или Кремль увидит в ней признак слабости и воспользуется этим?»

Этот, как говорят в США, вопрос на 64 тысячи долларов, является предметом непрекращающихся дискуссий с момента крушения советского коммунизма. Все американские президенты после 1991 года, как демократы, так и республиканцы, стремились улучшить отношения между США и Россией. Однако, считая Россию слабой, они были заинтересованы в соглашении исключительно на собственных условиях. Будет интересно увидеть, что произойдет, когда концепция Трампа «Америка прежде всего» встретится с не менее решительной позицией России.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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